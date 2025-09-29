Мы наблюдаем жесткую борьбу за равноправные условия будущего сотрудничества. И самым странным образом этот сугубо деловой диалог оказался намертво привязан к вопросам войны и мира – на Украине, на Ближнем Востоке и в других горячих точках.0 комментариев
WP: США начинают терять терпение из-за действий Израиля в Газе
Военная операция Израиля в Газе привела к усилению дипломатической изоляции страны, даже давний союзник в лице США начал проявлять недовольство действиями Тель-Авива, заявил колумнист газеты The Washington Post (WP) Ишаан Тарур.
Международная изоляция Израиля усиливается на фоне продолжающейся военной операции в секторе Газа, передает ТАСС со ссылкой на The Washington Post.
Колумнист издания отметил, что на сессии Генассамблеи ООН выступление премьер-министра Нетаньяху сопровождалось массовым уходом дипломатов, а критика западных государств, признавших Палестину, не встретила понимания.
Кроме того, сообщается о возможном исключении израильских футбольных команд из международных турниров под эгидой УЕФА, а некоторые европейские страны хотят не допустить Израиль до участия в «Евровидении» в следующем году.
Журналист подчеркнул, что даже президент США Дональд Трамп начал демонстрировать нетерпение к Нетаньяху. По данным WP, Трамп намерен во время встречи с премьер-министром в Белом доме попытаться убедить его согласиться на сделку по прекращению огня в Газе.
Ранее президент США Дональд Трамп надеется завершить разработку плана мирного урегулирования ситуации в секторе Газа на встрече с премьер-министром Израиля в понедельник, 29 сентября.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху намерен поднять тему возможных повторных ударов по лидерам ХАМАС в Катаре на личной встрече с Дональдом Трампом.
Нетаньяху допустил возможность амнистии для ХАМАС при условии освобождения всех заложников и завершения вооруженного противостояния.
Глава МИД России Сергей Лавров сравнил ситуацию вокруг Газы с сорванными предохранителями.