WP: США начинают терять терпение из-за действий Израиля в Газе

Tекст: Вера Басилая

Международная изоляция Израиля усиливается на фоне продолжающейся военной операции в секторе Газа, передает ТАСС со ссылкой на The Washington Post.

Колумнист издания отметил, что на сессии Генассамблеи ООН выступление премьер-министра Нетаньяху сопровождалось массовым уходом дипломатов, а критика западных государств, признавших Палестину, не встретила понимания.

Кроме того, сообщается о возможном исключении израильских футбольных команд из международных турниров под эгидой УЕФА, а некоторые европейские страны хотят не допустить Израиль до участия в «Евровидении» в следующем году.

Журналист подчеркнул, что даже президент США Дональд Трамп начал демонстрировать нетерпение к Нетаньяху. По данным WP, Трамп намерен во время встречи с премьер-министром в Белом доме попытаться убедить его согласиться на сделку по прекращению огня в Газе.

Ранее президент США Дональд Трамп надеется завершить разработку плана мирного урегулирования ситуации в секторе Газа на встрече с премьер-министром Израиля в понедельник, 29 сентября.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху намерен поднять тему возможных повторных ударов по лидерам ХАМАС в Катаре на личной встрече с Дональдом Трампом.

Нетаньяху допустил возможность амнистии для ХАМАС при условии освобождения всех заложников и завершения вооруженного противостояния.

Глава МИД России Сергей Лавров сравнил ситуацию вокруг Газы с сорванными предохранителями.