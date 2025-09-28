Нетаньяху заявил о планах обсудить повторные удары по Катару с Трампом

Tекст: Ольга Иванова

Нетаньяху намерен обсудить с президентом США Дональдом Трампом возможность повторных ударов по лидерам ХАМАС, находящимся в Катаре, передает РИА «Новости». Об этом он рассказал в интервью телеканалу Fox News.

На вопрос, готов ли Израиль отказаться от подобных атак, Нетаньяху заявил: «Я собираюсь обсудить это с президентом Трампом. Я предпочел бы, чтобы это обсуждалось там, а не здесь». Он подчеркнул важность обсуждения этих вопросов непосредственно в Белом доме.

Встреча Нетаньяху с Трампом может пройти в ближайшее время, однако дата пока не уточняется.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Катар потребовал извинений от Израиля за удар по Дохе.

9 сентября израильские военные нанесли удары по позициям руководства ХАМАС в Дохе. СМИ сообщили, что в здании в столице Катара находились пять руководителей движения ХАМАС во время удара.

Президент США Трамп пообещал, что «печальных инцидентов», как удар по Дохе, больше не будет. Премьер Катара призвал «обуздать Израиль» и указал на право эмирата ответить, что поддержали арабские страны. Тогда же Катар заявил об остановке переговоров по урегулированию в секторе Газа.



