Катар назвал Израилю условия возобновления посреднических усилий в секторе Газа
Катар потребовал извинений от Израиля за удар по Дохе, прежде чем представители государства возобновят посреднические усилия в секторе Газа, пишет портал Axios со ссылкой на источники.
«Просьба об извинениях исходит от эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани, и что он поднял этот вопрос с госсекретарем США Марко Рубио, когда они встретились во вторник в Дохе. По словам осведомленного источника, просьба Катара также обсуждалась на встречах Рубио и Нетаньяху с посланником США Стивом Уиткоффом и министром стратегических дел Израиля Роном Дермером», – пишет Axios, ссылаясь на источники.
Катар отказался от роли посредника после израильского удара по Дохе. Администрация американского президента Дональда Трампа считает, что без посредничества Катара будет очень трудно достичь соглашения об освобождении заложников ХАМАС и прекращении войны.
«Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил Катар в укрывательстве террористов и заявил, что Израиль может нанести новый удар в будущем. Принесение извинений сейчас было бы политически взрывоопасным поворотом событий для Нетаньяху и его крайне правой коалиции, но источник, знакомый с этим вопросом, сказал, что Катар понимает политическую сложность в Израиле и готов проявить гибкость в формулировках», – говорится в статье.
Высокопоставленный израильский чиновник заявил, что Израиль недооценил масштабы кризиса, который может вызвать атака на Катар, добавив, что Нетаньяху понимает, как просчитался.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, 9 сентября израильские военные нанесли удары по позициям руководства ХАМАС в Дохе. СМИ сообщили, что в здании в столице Катара находились пять руководителей движения ХАМАС во время удара.
Президент США Трамп пообещал, что «печальных инцидентов», как удар по Дохе, больше не будет. Премьер Катара призвал «обуздать Израиль» и указал на право эмирата ответить, что поддержали арабские страны. Тогда же Катар заявил об остановке переговоров по урегулированию в секторе Газа.