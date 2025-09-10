Возможно, мы должны выстраивать свои отношения с американцами и с Западом в целом не как с вероятным противником, а как с варварскими племенами – республиканцами, демократами, которые постоянно что-то пытаются стырить возле наших границ.0 комментариев
Нетаньяху обвинил Катар в «укрывательстве террористов»
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после удара по Дохе, где, предоложительно, находились руководители ХАМАС, обвинил власти Катара в том, что они «предоставляют убежище террористам».
Он заявил, что «страны, которые укрывают террористов, должны либо изгнать их, либо привлечь к ответственности», передает ТАСС. В противном случае, по его словам, Израиль сам займется этим вопросом.
Накануне израильские военные нанесли удары по руководству ХАМАС в Дохе.
Российский МИД осудил удар Израиля по Дохе, считая его попыткой помешать поиску дипломатических решений по палестино-израильскому конфликту.
Генсек ООН Антониу Гутерриш назвал атаку Израиля на Доху «вопиющим нарушением суверенитета и территориальной целостности Катара».