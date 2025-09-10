МИД назвал удар Израиля по Дохе атакой на мир

Политолог Семенов: Израиль становится опасен для всего мира

Tекст: Валерия Городецкая, Никита Миронов

Семенов в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что Израиль стал представлять опасность для всего мира из-за своей непредсказуемой политики. По словам эксперта, Израиль совершил «акт международного терроризма», напав на Катар, а ранее уже осуществлял ракетные удары по лидерам ХАМАС в Дамаске и Иране.

«Никто не даст гарантии, что лидеров ХАМАС Нетаньяху и его приближенные не попытаются убить в любой другой стране – если они туда приедут. Израиль становится опасен для всего мира», – заявил Семенов.

Эксперт отметил, что руководство Израиля действует без моральных ограничений и не заботится о гуманитарных вопросах. Он добавил, что в случае прихода к власти «Братьев мусульман» в Египте, Нетаньяху способен нанести «превентивный удар» любым оружием.

Семенов считает маловероятным развитие крупного военного конфликта на Ближнем Востоке, поскольку Катар, Саудовская Аравия, Турция и Иран не готовы к войне с Израилем. Вместо этого эти страны, по его словам, усилят поддержку противников Израиля.

Эксперт предупредил, что из-за своей политики Израиль может оказаться в полной изоляции, так как ближневосточные страны откажутся от переговоров с ним.

Военный эксперт, директор российского музея ПВО Юрий Кнутов ранее заявил газете ВЗГЛЯД, что США могли дистанционно отключить систему ПВО «Пэтриот» в Катаре перед авиаударом Израиля по Дохе.

Напомним, израильские военные нанесли удары по руководству ХАМАС в Дохе. СМИ сообщили, что в здании в столице Катара находились пять руководителей движения ХАМАС во время удара.