МИД назвал удар Израиля по Дохе атакой на мир
Российский МИД осудил удар Израиля по Дохе, считая его попыткой помешать поиску дипломатических решений по палестино-израильскому конфликту, говорится в заявлении МИД.
Ракетный удар Израиля по Катару следует расценивать как акцию, направленную на подрыв международных усилий по поиску мирных развязок на Ближнем Востоке, передает ТАСС.
Как подчеркнули в Министерстве иностранных дел России, Доха играет ключевую посредническую роль в непрямых переговорах между ХАМАС и Израилем по вопросам прекращения войны в секторе Газа и освобождения удерживаемых лиц. По мнению российской стороны, такие действия осложняют возможности для дипломатического урегулирования.
В ведомстве добавили, что Москва вновь призывает все вовлеченные стороны проявлять ответственность и воздерживаться от шагов, способных привести к деградации ситуации в зоне палестино-израильского конфликта. Российские дипломаты считают недопустимыми любые шаги, которые могут затруднить поиск политического решения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, советники Дональда Трампа проявили ярость после удара Израиля по Катару. Премьер-министр Катара призвал к сдержанности Израиля и отметил право эмирата на ответные действия. Дональд Трамп пообещал, что подобный удар по Дохе больше не повторится.