Генсек ООН осудил удар Израиля по лидерам ХАМАС в Катаре
Генсек ООН Гутерриш: Удар Израиля по Дохе нарушает суверенитет Катара
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил израильский удар по лидерам палестинского движения ХАМАС в столице Катара.
По словам Гутерриша, атака стала «вопиющим нарушением суверенитета и территориальной целостности Катара», передает ТАСС. Он подчеркнул необходимость работы всех сторон палестино-израильского конфликта над достижением долгосрочного прекращения огня.
«Я осуждаю это вопиющее нарушение суверенитета и территориальной целостности Катара. Все стороны должны работать для достижения долгосрочного прекращения огня, а не на его разрушение», – сказал он в обращении к журналистам в штаб-квартире ООН.
Ранее сообщалось, что израильские военные нанесли удары по руководству ХАМАС в Дохе. СМИ сообщили, что в здании в столице Катара находились пять руководителей движения ХАМАС во время удара.
Катар подтвердил удар Израиля по руководству ХАМАС в Дохе.