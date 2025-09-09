Генсек ООН осудил удар Израиля по лидерам ХАМАС в Катаре

Власти Израиля заявили о шести жертвах в результате стрельбы в Иерусалиме

Tекст: Ольга Иванова

О трагедии сообщил министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар на пресс-конференции, передает ТАСС. Саар заявил: «Этим утром был совершен ужасный теракт в Иерусалиме. На данный момент погибли шесть израильтян, есть множество пострадавших, в том числе беременная женщина».

По данным израильских правоохранителей, за стрельбой стоят два палестинца, которые открыли огонь по пассажирскому автобусу на северной окраине города. Предварительно известно о двенадцати пострадавших, семеро из которых получили тяжелые ранения, двое находятся в состоянии средней тяжести, еще трое – с легкими травмами.

Кроме того, по информации РИА «Новости», посольство России в Израиле сообщает, что россияне при нападении не пострадали. Российские дипломаты заявили, что по состоянию на 8 сентября сведений о пострадавших гражданах РФ и обращений от их родственников в посольство не поступало.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на северной окраине Иерусалима обстреляли пассажирский автобус, погибли пять человек. Водитель такси в Иерусалиме в ходе нападения на автобус вывел пассажирку преклонного возраста из-под обстрела.