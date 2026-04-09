Полиция Израиля решила снять ограничения на посещение святых мест в Иерусалиме
В связи с объявлением о прекращении огня с Ираном в Иерусалиме с 9 апреля вновь открываются для посетителей и паломников святые места, сообщила пресс-служба полиции Израиля.
Решение принято на фоне объявления о прекращении огня между Израилем и Ираном и связано с изменением указаний Командования службы тыла, передает РИА «Новости».
С «завтрашнего утра, четверга, 9 апреля 2026 года, Святые места в городе Иерусалиме будут открыты для посещения и молитв», говорится в сообщении.
Как писала газета ВЗГЛЯД, полиция Израиля сообщила, что церемония схождения Благодатного огня 11 апреля пройдет в ограниченном формате и без доступа паломников к святыням Старого города. Полиция Израиля запретила журналистам посещать схождение Благодатного огня.
Святыни в Иерусалиме более месяца остаются закрытыми для верующих из-за ракетных обстрелов, а осколки неоднократно падали рядом с храмом Гроба Господня, Стеной плача и мечетью Аль-Акса.
Турция осудила закрытие доступа мусульман к мечети Аль-Акса и назвала действия израильских властей провокационными.