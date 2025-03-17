Израильские военные задержали и избили палестинских детей

Израильские силы задержали и избили двух мальчиков на Западном берегу Иордана

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщает Al Jazeera, израильские силы безопасности задержали двух палестинских мальчиков на оккупированном Западном берегу Иордана. Возраст детей составлял семь и тринадцать лет. Их удерживали в течение двенадцати часов в суровых условиях. В ходе допроса солдаты раздели их до нижнего белья и избили.

Согласно информации Al Jazeera, в израильских тюрьмах в настоящее время содержатся более 350 несовершеннолетних палестинцев. Это вызывает серьезные опасения у международных правозащитников и организаций, следящих за соблюдением прав человека в регионе.

Обострение ситуации на Ближнем Востоке произошло после 7 октября 2023 года, когда вооруженные сторонники ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа, что привело к гибели мирных жителей и захвату заложников.

В ответ Израиль начал наземную операцию в Газе, которая продолжалась до 19 января, когда было заключено соглашение о прекращении огня при посредничестве Египта, Катара и США. Тем временем израильские силовые операции на Западном берегу продолжаются.

Как писала газета ВЗГЛЯД, палестинец был ранен при обстреле израильскими войсками контрольно-пропускного пункта «Мейтар» на Западном берегу реки Иордан. Израильские военные ликвидировали двух человек из группы нарушителей, пытавшихся незаконно пересечь границу из Иордании в Израиль, остальных задержали.