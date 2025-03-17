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    В начале XX века главная трагедия Белого движения – это ясное понимание, что страна отвернулась от них. Когда ток русской крови выбрал другое русло, кровь в сосудах, питающих сердца и легкие защитников старого мира, свернулась.

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    Сергей Миркин Сергей Миркин Каким соседом будет Украина после заключения мира

    После заключения мира украинская держава и ее общество окажутся на распутье: остаться в формате антиРоссии и готовить почву к новому военному противостоянию или вернуться к формату, в котором страна находилась с 1991 по 2014 год, который можно определить, как «Украина – не Россия, но и не враг России».

    58 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский США могут быть для России только врагом

    В международных отношениях XXI век восстанавливает старые линии напряжения. Ситуация в чем-то напоминает конец XIX и начало ХХ столетия. США противостоят Британии, Франция пытается взять исторический реванш. И новые игроки на глобальном Юге – Индия, Китай, арабский мир, Африка – это вам не дряхлеющая Османская империя.

    25 комментариев
    17 марта 2025, 04:29 • Новости дня

    Израильские войска обстреляли КПП на Западном берегу реки Иордан

    Израильские войска ранили палестинца при обстреле КПП на Западном берегу

    Tекст: Денис Тельманов

    Палестинское общество Красного Полумесяца сообщило, что один палестинец был ранен в результате обстрела контрольно-пропускного пункта «Мейтар» на Западном берегу реки Иордан израильскими войсками.

    По данным катарского телеканала Al Jazeera, один человек был ранен в ходе обстрела КПП «Мейтар», расположенного на Западном берегу Иордана, израильскими войсками, передает ТАСС. Нападение произошло недалеко от города Хеврон.

    Палестинское общество Красного Полумесяца сообщило, что израильские военные открыли огонь по мирным жителям в районе КПП, что привело к ранению одного человека.

    Кроме того, израильские военнослужащие, как утверждается, атаковали экипажи скорой помощи в пригороде Наблуса, городе Удла. В RPCS заявили, что израильские солдаты избили сотрудников скорой помощи, которые пытались оказать медицинскую помощь пострадавшим.

    Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о начале операции «Железная стена» в районе Дженина. Ее целью является борьба с радикальными палестинскими группировками в северной части Западного берега и усиление безопасности в этих районах.

    Бэкграунд (472 знака)

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские военные ликвидировали двух человек из группы, пытавшейся незаконно пересечь границу из Иордании в Израиль, остальные были задержаны. Также сообщалось, что израильские удары по сектору Газа за сутки привели к гибели не менее 50 палестинцев.

    16 марта 2025, 13:18 • Новости дня
    Эксперт назвал цели операции Трампа против хуситов

    Политолог Ткаченко: Маленькая победоносная война с хуситами нужна Трампу для демонстрации успешности

    Эксперт назвал цели операции Трампа против хуситов
    @ Al Drago/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Операция США против хуситов ориентирована прежде всего на внутреннюю американскую повестку. Глава Белого дома Дональд Трамп хочет купировать недовольство американцев из-за реформ победоносной войной против йеменских повстанцев, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко.

    «Думаю, Трамп начал эту операцию с ориентиром на внутреннюю повестку – показать гражданам США успехи на международной арене. Хуситы в понимании главы Белого дома – заведомо слабый соперник, которого можно ударно победить и распространить кадры триумфа американского оружия по всем СМИ», – пояснил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Таким образом Трамп надеется купировать недовольство американцев от ряда реформ, от деятельности Илона Маска. Глава Белого дома хочет показать, что на внешнем контуре у США все в порядке: американцы уходят из тех регионов, конфликтов и объединений, которые им не нужны, например, Украина, Европа и НАТО, и отстаивают свои интересы там, где это необходимо, например, Ближний Восток», – отметил собеседник.

    «Но эта маленькая победоносная война, скорее всего, не имеет практического смысла. США могут победить хуситов куда менее шумными способами. К тому же повстанцы децентрализовали свою систему управления, разместили ракетные установки по всему Йемену. Поэтому уничтожение только части военных объектов все равно ничего не изменит», – детализировал эксперт.

    «Вероятно, реальное решение проблемы с хуситами будет лежать в области тайной дипломатии между США, Йеменом, возможно, несколькими заинтересованными сторонами и посредниками. Собственно, похожую позицию занимает и Москва, призывающая остановить кровопролитие и перейти к переговорам», – резюмировал аналитик.

    США в субботу нанесли авиаудары по йеменским хуситам, в результате которых, по словам представителя Минздрава повстанцев Аниса аль-Асбахи, погиб 31 человек и более ста пострадали – в основном женщины и дети, сообщает Reuters.

    Президент США Дональд Трамп объяснил атаки защитой судоходства в Красном море и потребовал также от Ирана, главного сторонника хуситов, прекратить поддержку группировки. «Америка привлечет вас к ответственности, и мы не будем добры!» – заявил он.

    Это крупнейшая военная операция США на Ближнем Востоке с момента вступления Трампа в должность. Удары, вероятно, будут продолжаться несколько недель, сообщают американские чиновники.

    Хуситское движение «Ансар Аллах» пообещало «не оставить агрессию без ответа». Глава МИД России Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарем США Марко Рубио призвал прекратить операцию, подчеркнув важность политического диалога, сообщает российское внешнеполитическое ведомство в Telegram-канале.

    По данным Пентагона, с ноября 2023 года хуситы 174 раза атаковали в Красном море военные корабли США, а коммерческие суда – 145 раз. В самой группировке говорят, что нападения совершаются в знак солидарности с палестинцами.

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    16 марта 2025, 00:58 • Новости дня
    CENTCOM объявило о крупномасштабной военной операции США против хуситов

    Центральное командование ВС США объявило о крупномасштабной военной операции против хуситов в Йемене

    CENTCOM объявило о крупномасштабной военной операции США против хуситов
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Американские военные начали крупномасштабную операцию против движения «Ансар Алла» (хуситов) в Йемене, сообщило Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM).

    «Силы Центрального командования начинают крупномасштабную операцию против поддерживаемых Ираном хуситов в Йемене», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    Целью операции объявлены защита американских интересов, «сдерживание врагов и восстановление свободы судоходства». Сообщается, что за субботу США нанесли удары по ряду объектов хуситов на всей территории Йемена.

    Al Hadath сообщает, что одной из целей американских ударов по Сане стала расположенная в районе Эль-Джарф штаб-квартира Высшего политического совета движения «Ансар Алла». Al Masirah сообщил, что удары были нанесены по объектам в провинции Дамар на западе Йемена. Также США наносят авиаудары по объектам хуситов в провинции Эль-Бейда, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военные США начали воздушные атаки против хуситов в Йемене. Журналист Axios Барак Равид со ссылкой на американского чиновника заявил, что удары США по Йемену стали началом серии непрерывных атак, которые могут продлиться несколько недель.

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    16 марта 2025, 11:42 • Видео
    Китай проиграл США важную битву

    В противостоянии за контроль над стратегически важными Филиппинами США одержали важную победу над Китаем: в Гаагу выдан Родриго Дутерте, бывший президент и самый популярный политик страны. Он хотел сделать Филиппины союзником России и Китая, но американцы не могли упустить из рук столь важный актив.

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    14 марта 2025, 20:24 • Новости дня
    Лукашенко: Белоруссия поставит на вооружение две установки «Орешник»

    Лукашенко: До конца года Белоруссия поставит на вооружение две системы «Орешник»

    Tекст: Вера Басилая

    Белоруссия планирует до конца года принять на вооружение две установки российской ракетной системы «Орешник», сообщил белорусский президент Александр Лукашенко в интервью для программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

    Лукашенко сообщил о планах поставить на вооружение страны две установки новейшей российской баллистической ракетной системы средней дальности «Орешник». Это заявление он сделал в интервью программе «60 минут» на телеканале «Россия 1».

    «И я сейчас контролирую производство этих пусковых установок. Мы к концу года, по-моему, две установки уже на вооружение готовы поставить», – подчеркнул Лукашенко, передает РИА «Новости».

    Ранее Лукашенко обсуждал с российским лидером Владимиром Путиным вопрос размещения ракет «Орешник» на территории Белоруссии.

    Также Лукашенко  объявил о планах разместить новейшую систему «Орешник» ближе к Смоленску в ответ на возможное размещение ракет США в Европе.

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    16 марта 2025, 23:15 • Новости дня
    Захарова обвинила Британию в исторической тяге к пиратству

    Захарова заявила о связях между стремлением Британии украсть активы РФ и пиратством

    Tекст: Денис Тельманов

    Мария Захарова обвинила Британию в том, что ее стремление украсть активы России связано с давней традицией пиратства, что стало характерной чертой британской короны.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что стремление Великобритании похитить российские активы связано с исторической традицией пиратства.

    Как передает ТАСС, Захарова отметила, что пиратство было легализовано в Англии, а пиратам разрешалось грабить корабли конкурентов. Дипломат охарактеризовала это как «аморальную мораль» и сравнила с английскими традициями, такими как чаепитие и скачки.

    В качестве примера Захарова привела деятельность английского пирата Генри Моргана, который совершал нападения на Вест-Индию, грабил корабли и населенные пункты. После ареста Морган не был наказан, а стал вице-губернатором Ямайки. Захарова подчеркнула, что «грабеж и убийства по лицензии» считаются визитной карточкой британской короны.

    Ранее бывший премьер-министр Британии Риши Сунак призывал ускорить процесс присвоения российской собственности, что вызвало резкую реакцию российской стороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол России в Британии Андрей Келин заявлял изданию Wall Street Journal о готовности Москвы изучить предложение США о прекращении огня на Украине, отметив, что полное прекращение боевых действий возможно только после достижения всеобъемлющего мирного соглашения.

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    16 марта 2025, 02:56 • Новости дня
    Хуситы пообещали ответить на авиаудары США по Йемену

    Хуситы пообещали США ответить «эскалацией на эскалацию»

    Tекст: Антон Антонов

    Йеменское движение «Ансар Алла» ответит эскалацией на авиаудары США, заявило политбюро хуситов.

    «Агрессия не останется без ответа. Наши йеменские вооруженные силы готовы противостоять эскалации эскалацией», – приводит текст заявления РИА «Новости» со ссылкой на Al Masirah.

    Хуситы обвинили США в нанесении авиаударов по гражданской инфраструктуре, а не по заявленным военным целям. Министерство иностранных дел правительства хуситов заявило, что удары пришлись на густонаселенный район в столице Йемена Сане.

    Кроме того, власти северного Йемена отвергли заявления США о предполагаемой опасности международному судоходству. Хуситы указывают, что судоходство безопасно для всех, кроме израильских судов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США начали военные действия против хуситов в Йемене. Центральное командование вооруженных сил США заявило, что проводится крупномасштабная операция.

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    16 марта 2025, 08:58 • Новости дня
    США нанесли авиаудары по хуситам в Йемене

    США нанесли авиаудары по военным объектам хуситов в Таизе в Йемене

    США нанесли авиаудары по хуситам в Йемене
    @ Mohammed Mohammed/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американские вооруженные силы нанесли авиаудары по военным объектам хуситов в городе Таиз на юго-западе Йемена, что привело к гибели 31 человека и ранениям более 100 человек.

    США нанесли авиаудары по военным объектам движения «Ансар Алла» в городе Таиз на юго-западе Йемена, сообщает ТАСС. Согласно информации от телеканала Al Arabiya, бомбардировке подверглись восточные кварталы города. О последствиях атак, включая возможные жертвы и пострадавших, пока не сообщается.

    Представитель Министерства здравоохранения повстанцев Анис аль-Асбахи заявил, что удары США по контролируемым хуситами регионам, включая столицу Сана, привели к гибели по меньшей мере 31 гражданского лица. Ранения получили еще более 100 человек. По его словам, «американская агрессия» была направлена против гражданских и жилых районов в Сане, провинциях Саада, Эль-Бейда и городе Радаа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) объявило о крупномасштабной военной операции против хуситов в Йемене. Хуситы заявили о 13 жертвах авиаударов США по столице страны. Хуситы также пообещали ответить на эти авиаудары.

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    14 марта 2025, 14:06 • Новости дня
    Лукашенко обсудил с Путиным размещение ракет «Орешник» в Белоруссии
    Лукашенко обсудил с Путиным размещение ракет «Орешник» в Белоруссии
    @ Роман Наумов/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что обсуждал с российским лидером Владимиром Путиным вопрос размещения ракет «Орешник» на территории Белоруссии.

    Лукашенко отметил, что вопрос о расположении данных ракет был поднят на встрече в Совете Федерации, передает ТАСС.

    По его словам, Путин подчеркнул необходимость решить, где именно будут размещены ракеты. На что белорусский лидер ответил, что как только ракеты будут доступны, их размещение не составит труда: «Было бы что расквартировывать, мы расквартируем».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лукашенко объявил о планах разместить новейшую систему «Орешник» ближе к Смоленску в ответ на возможное размещение ракет США в Европе.

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    15 марта 2025, 16:43 • Новости дня
    Минобороны освободило штурмовиков от сдачи полевой формы

    Замглавы Минобороны РФ поручил освободить штурмовиков от сдачи ВКПО на склад

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Замглавы Минобороны Андрей Булыга распорядился освободить штурмовиков от обязательной сдачи всесезонного комплекта полевого обмундирования после завершения срока его эксплуатации.

    Как сообщает ТАСС, заместитель министра обороны России Андрей Булыга принял важное решение, касающееся военнослужащих, принимающих участие в штурмах. Теперь они освобождены от необходимости сдавать на склад всесезонные комплекты полевого обмундирования после истечения срока их эксплуатации. Это решение было озвучено на совещании, посвященном вещевому обеспечению Вооруженных сил РФ.

    Кроме того, замглавы Минобороны поручил продолжить практику выдачи вторых комплектов полевого обмундирования и обеспечить их оперативную замену в случае износа.

    На совещании также поднимался вопрос о внесении изменений в нормативные акты, касающиеся эксплуатации стиральных машин в зоне проведения СВО. Булыга предложил уменьшить срок их использования с пяти до двух лет, чтобы повысить надежность и эффективность их работы. Также в ходе обсуждения особое внимание было уделено модернизации технических средств вещевой службы, включая переносные душевые, которые получили высокую оценку от военнослужащих, работающих на линии боевого соприкосновения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель главы Минобороны генерал-лейтенант Андрей Булыга проверил материально-техническое обеспечение войск в зоне спецоперации. США ввели санкции против заместителей министра обороны России. Минобороны объявило о разработке новых штурмовых комплектов питания для войск.

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    16 марта 2025, 05:23 • Новости дня
    Иран пообещал жесткий ответ после обвинений со стороны G7

    Верховный командующий КСИР Ирана Салами пообещал G7 «сокрушительный» ответ на любую реализованную угрозу

    Tекст: Антон Антонов

    Иран обещает жесткий и сокрушительный ответ на любую реализованную угрозу, заявил верховный командующий Корпусом стражей исламской революции Ирана Хосейн Салами после того, как страны G7 выступили с обвинениями в адрес Тегерана.

    Страны G7 на заседании в Квебеке потребовали от Тегерана отказаться от создания ядерного оружия. Иран был назван главным дестабилизирующим фактором на Ближнем Востоке.

    Салами подчеркнул, что Иран будет решительно противостоять любой агрессии. Он также отметил, что ответ на реализованные угрозы будет «самым жестким». «Ответим резко, сокрушительно и разрушительно», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на IRNA.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран заявил о готовности обсуждать с международным сообществом проблемы, связанные с потенциальной возможностью милитаризации своей ядерной программы.

    США вышли из ядерной сделки с Ираном в 2018 году. В ответ на это Иран начал поэтапно сокращать свои обязательства, в том числе отказавшись от ограничений на ядерные исследования и уровень обогащения урана.

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    15 марта 2025, 23:28 • Новости дня
    США собрались бомбить Йемен «несколько дней или недель»

    Американский чиновник сообщил о намерении США провести серию авиаударов по хуситам в Йемене

    Tекст: Антон Антонов

    Удары США по Йемену стали началом серии непрерывных атак, которые могут продлиться несколько недель, сообщил журналист Axios Барак Равид со ссылкой на американского чиновника.

    Равид в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) сообщил, что удары, нанесенные в субботу, не были разовыми, а являются началом «серий непрерывных ударов». Ожидается, что они «продлятся несколько дней или даже недель».

    По данным министерства здравоохранения правительства движения «Ансар Алла» (хуситов), в результате «серии авиаударов американской авиации по гражданским объектам» в столице Йемена, Сане, погибли девять мирных жителей и еще девять получили ранения, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военные США начали воздушные атаки против движения «Ансар Алла» (хуситов). Сообщалось, что в районе Джраф в Сане объекты движения «Ансар Алла» подверглись ракетным ударам. Ранее хуситы решили возобновить атаки на связанные с Израилем суда в Красном и Аравийском морях.

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    15 марта 2025, 22:20 • Новости дня
    США начали военные действия против хуситов в Йемене
    США начали военные действия против хуситов в Йемене
    @ Jordan Castelan/U.S. Air Force/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Военные США начали воздушные атаки против движения «Ансар Алла» (хуситов) в Йемене, сообщил Белый дом.

    Президент США приказал американским вооруженным силам начать «решительные и мощные военные действия» против хуситов. Сообщается, что идут «воздушные атаки на базы террористов, их лидеров и противоракетную оборону».

    Целью таких действий названа защита судоходных, воздушных и военно-морских активов США, а также «восстановление свободы судоходства», передает РИА «Новости».

    Вашингтон обратился к Ирану с призывом прекратить поддержку хуситов, подчеркнув, что США не будут терпеть угрозы в адрес американского населения и американского президента. США пригрозили привлечь власти Ирана «к ответственности».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в районе Джраф в Сане объекты движения «Ансар Алла» подверглись ракетным ударам. В марте власти США включили шиитское движение «Ансар Аллах» в список иностранных террористических организаций, обвиняя его в угрозе безопасности американцев и региональной стабильности.

    Хуситы решили возобновить атаки на связанные с Израилем суда в Красном и Аравийском морях в связи с прекращением поставок гуманитарной помощи в сектор Газа. Из-за нападений хуситов на контейнеровозы сокращается судоходство в Красном море.

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    15 марта 2025, 17:54 • Новости дня
    Истребитель НОАК разбился на учениях в Хайнане

    Истребитель НОАК потерпел крушение на учениях близ Цзялая, пилот выжил

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Китае на военных учениях в провинции Хайнань разбился истребитель НОАК, пилот успел катапультироваться и остался жив.

    Как передает ТАСС, инцидент произошел 15 марта около 13:30 по местному времени, когда истребитель Народно-освободительной армии Китая выполнял задачи в рамках военных учений. Самолет потерпел крушение неподалеку от населенного пункта Цзялай, расположенного в провинции Хайнань на юге страны.

    Пилот успел вовремя катапультироваться и не пострадал. Это стало известно из сообщения, опубликованного Южной зоной боевого командования НОАК в социальной сети «Вичат». По данным командования, на месте происшествия ведутся работы по выяснению причин крушения и оценке ущерба.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Китае разбился пилотируемый женщиной истребитель, а пилот разбившегося в Китае истребителя успел катапультироваться.

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    15 марта 2025, 21:58 • Новости дня
    Ракетные удары нанесены по объектам хуситов в Сане

    Объекты хуситов в столице Йемена атакованы тремя ракетами

    Tекст: Вера Басилая

    В районе Джраф в Сане объекты движения «Ансар Алла» подверглись ракетным ударам, передает телеканал Al Hadath.

    Телеканал сообщает, что в столице Йемена Сане объекты движения «Ансар Алла», известных как хуситы, подверглись массированным ракетным ударам. В районе Джраф, рядом со зданием телевидения, было выпущено три ракеты, объект был уничтожен, передает РИА «Новости».

    Ранее йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) решило возобновить атаки на связанные с Израилем суда в Красном и Аравийском морях в связи с прекращением поставок гуманитарной помощи в сектор Газа.

    Власти США включили шиитское движение «Ансар Аллах» в список иностранных террористических организаций, обвиняя его в угрозе безопасности американцев и региональной стабильности.

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    16 марта 2025, 23:41 • Новости дня
    СК начал проверку из-за угрозы убийством жене участника СВО в Петербурге

    Следственный комитет начал проверку по факту угроз убийством жене участника СВО

    Tекст: Денис Тельманов

    Следственный комитет в Петербурге проводит проверку по факту угроз и оскорблений в адрес жены участника СВО, которые поступили в социальных медиа.

    Как сообщает ТАСС, Следственный комитет в Санкт-Петербурге начал проверку по факту угроз убийством и оскорблений, адресованных жене участника специальной военной операции (СВО). В пресс-службе СК РФ отметили, что проверка ведется по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ, касающейся хулиганства.

    Информация об угрозах появилась в социальных медиа, где неизвестный мужчина оскорблял и угрожал супруге участника СВО. После получения сообщений об инциденте на место были вызваны сотрудники полиции, однако злоумышленник попытался скрыться.

    Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки и выявленных обстоятельствах дела. Ведомство продолжает работать над выяснением всех деталей произошедшего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет России возбудил уголовное дело против стендап-комика Артемия Останина за его высказывания в адрес инвалида-участника СВО.

    В Ростовской области группа мужчин избила волонтера, доставлявшего гуманитарную помощь в зону спецоперации, в результате чего пострадавший погиб от полученных травм. В Москве таксист-мигрант отказался везти раненого бойца СВО, увидев его военную форму.

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    15 марта 2025, 16:24 • Новости дня
    Российские корабли прибыли в пакистанский порт Карачи с деловым визитом

    Корабли Тихоокеанского флота России посетили порт Карачи с деловым визитом

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Отряд кораблей Тихоокеанского флота России, включая корветы и морской танкер, прибыл в Карачи, где запланированы официальные встречи и культурные мероприятия для экипажа.

    Отряд Тихоокеанского флота России прибыл в порт Карачи Исламской Республики Пакистан, сообщает ТАСС. В составе отряда – корветы «Резкий», «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» и средний морской танкер «Печенга». На причале прошла церемония встречи, в которой участвовали представители посольства России и командования военно-морских сил Пакистана.

    Во время пребывания в порту командный состав отряда примет участие в ряде официальных встреч. Для личного состава запланированы культурные мероприятия, включая обзорные экскурсии по местным достопримечательностям.

    Данный визит является частью дружеских отношений между Россией и Пакистаном, укрепляющих военно-морское сотрудничество и обмен опытом между двумя странами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские корветы успешно завершили учение «Комодо-2025» у берегов Бали. В рамках маневров корабли Тихоокеанского флота провели стрельбы в Индийском океане.

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    США и ЕС поругались из-за выпивки

    Президент США Дональд Трамп возмутился тем, что Евросоюз смеет вводить высокие пошлины на американский виски. В сердцах он пригрозил, по сути, запретом на закупку главного алкогольного европейского товара – французских, итальянских, испанских и других европейских вин. Производители алкоголя двух континентов в шоке, что стали разменной монетой в торговой войне. Кто выиграет, а кто проиграет в этом противостоянии? Подробности

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    Для перемирия с Украиной требуется решить самое главное

    «Москва не в том положении, чтобы просто принимать американские предложения без всяких условий». Такими словами политологи комментируют реакцию российского руководства на мирные инициативы Дональда Трампа. Владимир Путин согласен на перемирие, но «есть нюансы». О чем идет речь и почему это имеет принципиальное значение? Подробности

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    Выживших в Курской области военных ВСУ придется выковыривать из-под земли

    Владимир Путин заявил, что вскоре у военных окруженной в Курской области группировки ВСУ останется только два выхода – сдаться или умереть. Как отмечают эксперты, отдельные потерявшие командование группы боевиков попытаются выжить в одиночку и их придется выковыривать из подвалов и оврагов. Какие еще задачи стоят сейчас перед российской армией при освобождении Курской области? Подробности

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    Россия уладила одну из неразрешимых проблем Средней Азии

    «Договориться получилось лишь тогда, когда надавила Москва». Такими словами политологи объясняют причины того, что в Средней Азии разрешен конфликт, длившийся десятилетиями, регулярно доводивший до вооруженных стычек и даже грозивший новой войной в регионе. О чем идет речь и почему это имеет значение в том числе и для благополучия нашей страны? Подробности

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • Китай проиграл США важную битву

      В противостоянии за контроль над стратегически важными Филиппинами США одержали важную победу над Китаем: в Гаагу выдан Родриго Дутерте, бывший президент и самый популярный политик страны. Он хотел сделать Филиппины союзником России и Китая, но американцы не могли упустить из рук столь важный актив.

    • Революция в Сербии: чего ждать?

      На субботу в Сербии назначена попытка государственного переворота революционным путем. Так, по крайней мере, считает президент Сербии Александр Вучич. Оппозиционные митинги должны перейти в захват административных зданий по украинскому сценарию. Главную причину этого зовут Урсулой.

    • Вместо перемирия Украина получила разгром

      Президент России Владимир Путин ответил на предложение США по установлению 30-дневного перемирия на Украине. По сути, это указание на необходимость продолжить консультации. Одновременно с этим ВС РФ вплотную приблизились к полному освобождению Курской области от захватчиков.

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Скандал в Белом доме приближает политическую смерть Зеленского

      Мировые СМИ описывают скандал, который устроил президент Украины в Белом доме, как политическую катастрофу и фиаско Зеленского. Если в результате США прекратят поддержку Украины, это будет означать смертельную угрозу для всего киевского режима.

    • Зеленский соблазняет Трампа редкоземельными металлами

      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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