Израильские войска обстреляли КПП на Западном берегу реки Иордан

Израильские войска ранили палестинца при обстреле КПП на Западном берегу

Tекст: Денис Тельманов

По данным катарского телеканала Al Jazeera, один человек был ранен в ходе обстрела КПП «Мейтар», расположенного на Западном берегу Иордана, израильскими войсками, передает ТАСС. Нападение произошло недалеко от города Хеврон.

Палестинское общество Красного Полумесяца сообщило, что израильские военные открыли огонь по мирным жителям в районе КПП, что привело к ранению одного человека.

Кроме того, израильские военнослужащие, как утверждается, атаковали экипажи скорой помощи в пригороде Наблуса, городе Удла. В RPCS заявили, что израильские солдаты избили сотрудников скорой помощи, которые пытались оказать медицинскую помощь пострадавшим.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о начале операции «Железная стена» в районе Дженина. Ее целью является борьба с радикальными палестинскими группировками в северной части Западного берега и усиление безопасности в этих районах.

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Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские военные ликвидировали двух человек из группы, пытавшейся незаконно пересечь границу из Иордании в Израиль, остальные были задержаны. Также сообщалось, что израильские удары по сектору Газа за сутки привели к гибели не менее 50 палестинцев.