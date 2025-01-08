Израильские удары по Газе унесли жизни 50 палестинцев

Удары израильской армии привели к гибели 50 палестинцев в секторе Газа за сутки

Tекст: Денис Тельманов

По данным катарского телеканала Al Jazeera, во вторник в результате ударов израильской армии в секторе Газа погибли по меньшей мере 50 палестинцев. Среди них жертвы авианалетов и артобстрелов.



С начала среды жертвами бомбардировок и артиллерийских обстрелов стали как минимум 11 человек. В городе Газа пятеро человек были убиты в результате авианалета на район Эз-Зейтун. Еще один палестинец погиб при обстреле жилого дома в районе Шейх-Радван. Двое погибли в ходе воздушного удара по зданию в лагере беженцев Эль-Бурейдж, расположенном в центре палестинского анклава. Три человека погибли при обстреле дома в городе Дейр-эль-Балах, также находящемся в центральной части сектора.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию. Атака сопровождалась убийствами местных жителей и захватом заложников. Израиль ответил на это операцией в анклаве, целью которой является уничтожение военных и политических структур ХАМАС и освобождение заложников.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате израильских атак на сектор Газа погибли 66 палестинцев, включая детей, по данным медиков и спасателей.

В результате израильского авиаудара по автомобилю в Хан-Юнисе юга Газы погибли пять человек, а также получили ранения семь человек после ударов по жилым домам в зоне Аль-Маваси и палаточному лагерю в Дейр-эль-Балахе. В Дохе и Каире состоялись технические переговоры с целью прекращения военных действий в Газе, в которых приняли участие представители сторон конфликта и посредники.

