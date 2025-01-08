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    То, что мы часто полагаем само собою разумеющимся – например, вера в равенство и достоинство всех людей, имеет библейские, и даже точнее, рождественские корни. Бог становится одним из бедных, уязвимых, притесненных и преследуемых этого мира – и вера в это глубоко изменила представления о том, что такое человеческое достоинство.

    19 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Русская культура не принимает только ненависти к России

    Современная русская культура не принимает только одного – ненависти к России. Стремление к верности своей стране, ее государству и ее языку – это не субкультура, это естественное состояние художника здесь и сейчас.

    17 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Глобальный план на 2025 год уже расписан

    Вместо гадания на кофейной гуще о конкретных событиях рассмотрим «большие» вопросы, которые будут определять мировую политику в 2025 году. «Черные лебеди» – это не то, что меняет реальность, а тактическое происшествие в рамках уже сложившегося пути.

    8 комментариев
    8 января 2025, 05:52 • Новости дня

    Израильские удары по Газе унесли жизни 50 палестинцев

    Удары израильской армии привели к гибели 50 палестинцев в секторе Газа за сутки

    Tекст: Денис Тельманов

    За сутки израильские удары по сектору Газа привели к гибели не менее 50 палестинцев, среди которых жертвы авианалетов и артобстрелов, сообщает Al Jazeera.

    По данным катарского телеканала Al Jazeera, во вторник в результате ударов израильской армии в секторе Газа погибли по меньшей мере 50 палестинцев. Среди них жертвы авианалетов и артобстрелов.

    С начала среды жертвами бомбардировок и артиллерийских обстрелов стали как минимум 11 человек. В городе Газа пятеро человек были убиты в результате авианалета на район Эз-Зейтун. Еще один палестинец погиб при обстреле жилого дома в районе Шейх-Радван. Двое погибли в ходе воздушного удара по зданию в лагере беженцев Эль-Бурейдж, расположенном в центре палестинского анклава. Три человека погибли при обстреле дома в городе Дейр-эль-Балах, также находящемся в центральной части сектора.

    Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию. Атака сопровождалась убийствами местных жителей и захватом заложников. Израиль ответил на это операцией в анклаве, целью которой является уничтожение военных и политических структур ХАМАС и освобождение заложников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате израильских атак на сектор Газа погибли 66 палестинцев, включая детей, по данным медиков и спасателей.

    В результате израильского авиаудара по автомобилю в Хан-Юнисе юга Газы погибли пять человек, а также получили ранения семь человек после ударов по жилым домам в зоне Аль-Маваси и палаточному лагерю в Дейр-эль-Балахе. В Дохе и Каире состоялись технические переговоры с целью прекращения военных действий в Газе, в которых приняли участие представители сторон конфликта и посредники.

    5 января 2025, 06:48 • Новости дня
    Арестован генерал, высмеявший заявление Пашиняна о неисправных «Искандерах»

    Арестован экс-замглавы генштаба Армении Хачатрян по обвинению в служебной халатности

    Tекст: Денис Тельманов

    В Армении суд арестовал генерала Тирана Хачатряна, ранее уволенного после критики слов премьер-министра страны Никола Пашинян о якобы неисправных ракетах комплекса «Искандер».

    Суд постановил арестовать бывшего заместителя начальника Генштаба ВС Армении генерал-лейтенанта Тирана Хачатряна на два месяца по обвинению в служебной халатности, пишет РИА «Новости». Хачатрян высмеял премьер-министра Армении Никола Пашиняна в 2021 году за его заявления о комплексах «Искандер», после чего был освобожден от должности. Адвокаты генерала заявляют, что обвинения необоснованны и что его арест носит политический характер.

    В заявлении защиты отмечается, что судья Масис Мелконян игнорировал отсутствие достаточных оснований для ареста, несмотря на наличие 1200-страничного дела. Адвокаты также утверждают, что это один из редких случаев ареста по обвинению в совершении преступления средней тяжести. По их мнению, арест связан с активной политической позицией Хачатряна и попыткой назначить его виновным в поражении в войне.

    Хачатрян будет отбывать арест в СИЗО «Вардашен». По мнению адвокатов, приближается срок давности по данному делу, и их клиенту не грозит лишение свободы. Они считают, что к Хачатряну был применен дифференцированный подход, и его арест не направлен на обеспечение хода следствия, а является наказанием за политическую активность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Армении Никол Пашинян в 2021 году, комментируя бои в Нагорном Карабахе, заявил, что «стреляные ракеты «Искандера» не взорвались или взорвались лишь на 10%». Хачатрян высмеял заявление Пашиняна и отметил, что такое невозможно

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    5 января 2025, 21:43 • Новости дня
    Росгвардия показала кадры уничтожения техники ВСУ в Курской области

    Tекст: Денис Тельманов

    Росгвардия показала кадры приминения дронов-камикадзе для уничтожения вражеской техники в Курской области.

    Операторы БПЛА Росгвардии приняли участие в отражении атаки украинских неонацистов на Курскую область, сообщает РИА «Новости». Росгвардейцы обеспечивали непрерывный контроль приграничных районов и смогли обнаружить машину разминирования ВСУ, расчищающую минное заграждение. Эта техника была успешно уничтожена.

    В ходе операции спецназу удалось встретить колонну противника точным ударом дрона-камикадзе, который поразил танк ВСУ. Эти действия подтвердили высокую эффективность применения беспилотных технологий в современном бою.

    Кадры работы операторов дронов демонстрируют высокий уровень подготовки и слаженности действий подразделений Росгвардии, что позволило успешно защитить приграничные территории от агрессии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинская армия попыталась провести контратаку на Курском направлении в воскресенье, но часть группы была уничтожена. Противник выдвинулся в сторону хутора Бердин, где его группам было нанесено поражение, но бои продолжаются. В экспертном сообществе отмечают, что таким образом офис Зеленского пытается «впечатлить» Дональда Трампа накануне его инаугурации.

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    31 декабря 2024, 12:05 • Видео
    Чего ждать в 2025 году

    Каким стало главное событие 2024 года? Чего ждать от следующего в плане конфликта на Украине и отношений с США? Об этом – в последнем ролике уходящего года от деловой газеты ВЗГЛЯД.

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    5 января 2025, 20:15 • Новости дня
    Родителей погибшего от удара БПЛА мальчика отправят в Крым

    Раненых родителей мальчика отправят на лечение в Симферополь после атаки БПЛА

    Tекст: Денис Тельманов

    Родители 10-летнего мальчика, погибшего от удара БПЛА ВСУ в Запорожье, экстренно отправятся в Симферополь для получения медицинской помощи.

    Родителей 10-летнего мальчика, погибшего в результате атаки украинского беспилотника в Запорожской области, экстренно направят на лечение в Симферополь, передает ТАСС. Губернатор региона Евгений Балицкий сообщил, что мужчина и женщина находятся в сознании, их жизням ничего не угрожает, однако женщине предстоит долгая реабилитация из-за серьезного повреждения зрения.

    Атака беспилотника Вооруженных сил Украины произошла 4 января в Васильевском муниципальном округе Запорожской области. В результате этого удара погиб ребенок, находившийся в гражданском автомобиле, а его родители получили ранения.

    Балицкий отметил, что пострадавшие будут направлены в областную клиническую больницу в Симферополь, где им окажут полную медицинскую помощь. Решение о транспортировке было принято из-за необходимости длительного лечения и реабилитации, особенно для женщины, чей зрительный аппарат серьезно пострадал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Нововоронежская АЭС продолжает работу в штатном режиме после попытки атаки беспилотниками, а радиационный фон остается в пределах нормы. Жильцам в Воронеже разрешили вернуться домой после обследований, проведенных в связи с инцидентом с подрывом БПЛА на улицах Димитрова и Иркутской.

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    5 января 2025, 10:39 • Новости дня
    Хуситы атаковали электростанцию в Израиле гиперзвуковой ракетой

    Tекст: Дарья Григоренко

    Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа заявил, что ракета «Палестина-2» была применена в военной операции против электростанции «Орот Рабин», расположенной на северо-западе Израиля.

    Сариа подчеркнул, что удар был нанесен гиперзвуковой баллистической ракетой под названием «Палестина-2». По его словам, ракетные войска провели эту военную операцию, чтобы атаковать объект, принадлежащий, как он выразился, «израильскому противнику». Заявление было сделано в эфире телеканала Al Masirah, который находится под контролем хуситов, передает ТАСС.

    В воскресенье американские и британские военные силы нанесли серию авиаударов по городу Саада на северо-западе Йемена, который находится под контролем хуситов.

    Ранее представитель хуситских вооруженных сил Яхья Сариа сообщил о запуске гиперзвуковой баллистической ракеты «Палестина-2» по израильской авиабазе Неватим.

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    5 января 2025, 07:51 • Новости дня
    ПВО сбила 61 украинский беспилотник над регионами России

    ПВО за ночь уничтожила 61 украинский БПЛА, 37 из них – над Ростовской областью

    Tекст: Денис Тельманов

    За прошедшую ночь российские средства противовоздушной обороны уничтожили шестьдесят один украинский беспилотный летательный аппарат, большинство которых было сбито над Ростовской областью.

    Как передает ТАСС, Министерство обороны России сообщило о том, что за прошедшую ночь дежурными средствами противовоздушной обороны было уничтожено шестьдесят один украинский беспилотник. Из них тридцать семь аппаратов были сбиты над территорией Ростовской области.

    В Брянской области было уничтожено двадцать беспилотников, два в Воронежской области, один в Белгородской области и один в Орловской области. В Министерстве обороны отметили, что дежурные средства ПВО продолжают осуществлять контроль воздушного пространства и оперативно реагируют на угрозы.

    Эта атака беспилотников стала одной из самых масштабных за последнее время. Она иллюстрирует продолжающуюся напряженность в отношениях между Россией и Украиной, особенно в контексте использования беспилотных технологий в военных действиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, системы ПВО в Ростовской области отразили массированную атаку беспилотников, уничтожив 37 дронов, в том числе в Таганроге и других районах. Силы ПВО России уничтожили в небе над Брянской областью 13 беспилотников самолетного типа, пострадавших и разрушений нет. В Ростовской области обломки беспилотников упали в Таганроге и Новобессергеновке, причинив повреждения имуществу, но обошлось без пострадавших.

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    5 января 2025, 14:53 • Новости дня
    Ребенок пострадал из-за атаки БПЛА в Ростовской области

    Семилетний ребенок получил ранение при падении обломков БПЛА в Неклиновском районе

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате ночной атаки беспилотников на Ростовскую область семилетний ребенок получил ранение, обломки повредили жилой дом в Неклиновском районе.

    Как сообщает ТАСС, в результате массированной ночной атаки беспилотных летательных аппаратов в Неклиновском районе Ростовской области пострадал семилетний ребенок. Обломки БПЛА упали на один из жилых домов, где и находился ребенок.

    Врио губернатора региона Юрий Слюсарь уточнил, что ребенок получил ранение, однако его жизни ничего не угрожает. «К сожалению, в результате ночной воздушной атаки в Неклиновском районе пострадал ребенок семи лет. Он получил ранение, находясь в одном из домов, поврежденных из-за падения обломков БПЛА. Раненый малыш доставлен в БСМП Таганрога, где ему оказали необходимую медицинскую помощь», – написал Слюсарь в своем телеграм-канале.

    Ребенок был срочно доставлен в БСМП Таганрога, где ему оказали необходимую медицинскую помощь. Медики сообщили, что состояние ребенка стабильно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в период с 10.00 до 12.00 в нескольких регионах страны уничтожили пять украинских беспилотных летательных аппаратов, сообщило Министерство обороны России.

    За прошедшую ночь российские средства противовоздушной обороны уничтожили 61 украинский беспилотный летательный аппарат, большинство из которых сбили над Ростовской областью. Системы ПВО в Ростовской области отразили массированную атаку беспилотников, уничтожив 37 дронов в ночное время, в том числе в Таганроге и других районах.

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    5 января 2025, 17:04 • Новости дня
    ВСУ атаковали дронами здание и автомобиль в Белгородской области

    Три украинских дрона повредили здание и автомобиль в Валуйском округе Белгородчины

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате атак украинских дронов в Валуйском округе Белгородской области были повреждены нежилое здание и легковой автомобиль, однако, по предварительным данным, пострадавших нет.

    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Валуйском округе региона были совершены атаки украинскими дронами, передает РИА «Новости». В результате этих атак повреждены нежилое здание и автомобиль.

    По словам Гладкова, атака беспилотников произошла на участке автодороги в районе села Борки. Два дрона нанесли удары по легковому автомобилю, в результате чего транспортное средство загорелось.

    В селе Долгое еще один дрон атаковал нежилое здание, повредив его. Гладков отметил, что, несмотря на данные атаки, пострадавших среди местных жителей нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Нововоронежская АЭС продолжает работать в штатном режиме после попытки атаки беспилотниками, а радиационный фон станции остается в пределах нормы и соответствует природным значениям.

    Украинские войска нанесли удар дроном по крыше корпуса учебно-тренировочного центра Запорожской АЭС, где расположен единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала. В Белгородской области украинский дрон атаковал сельскохозяйственную технику, в результате чего водитель получил осколочные ранения и был доставлен в больницу.

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    5 января 2025, 08:22 • Новости дня
    США и Британия нанесли авиаудары по Йемену

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американские и британские военные силы нанесли серию авиаударов по городу Саада на северо-западе Йемена, который находится под контролем хуситов.

    Вашингтон и Лондон нанесли три серии ударов, передает «Интерфакс» со ссылкой на арабские СМИ.

    Ранее израильские военные заявили об успешном перехвате ракеты из Йемена, они сообщили, что снаряд не вошел в воздушное пространство страны.

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    7 января 2025, 14:21 • Новости дня
    WSJ: Иран вывел силы из Сирии после бегства Асада

    Wall Street Journal: Иран вывел силы из Сирии после бегства Асада

    Tекст: Александра Юдина

    После свержения президента Башара Асада значительная часть иранских войск покинула Сирию, оставив большое количество военной техники и оружия, часть из которых была уничтожена или захвачена боевиками, пишет The Wall Street Journal.

    По информации издания, значительная часть иранских войск покинула Сирию после свержения Асада – тысячи военнослужащих иранской армии и их союзники бежали из страны, оставив значительное количество военной техники и оружия, передает РБК.

    По данным WSJ, это вооружение было либо уничтожено израильскими силами, либо захвачено боевиками «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, признана террористической организацией и запрещена в России) и другими группировками.

    Как указывают источники издания, большинство иранских солдат, включая офицеров Корпуса стражей исламской революции, бежали в иракский город Эль-Кайм, тогда как часть их вылетела из Дамаска в Тегеран. Представители движения «Хезболла» отправились в Ливан.

    Тем не менее, помощник государственного секретаря США по делам Ближнего Востока Барбара Лиф отметила, что попытки иранцев вернуться не исключены, но они столкнутся с враждебной средой.

    Новое правительство Сирии, контролируемое оппозиционной группировкой ХТШ, намерено не допустить возвращения иранцев. Лидер повстанцев Ахмед аш-Шараа в декабре заявлял, что поражение Асада отбросило иранский проект в регионе на 40 лет назад.

    Ранее турецкий президент Тайип Эрдоган заявил о решимости Турции предотвратить расчленение Сирии и сохранить ее унитарное устройство, готовясь к быстрой реакции при возникновении угрозы.

    В конце декабря The Wall Street Journal писала, что новые власти Сирии пытаются восстановить разрушенную войной экономику, но сталкиваются с проблемами из-за санкций и потери контроля над нефтяными месторождениями.

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    7 января 2025, 06:07 • Новости дня
    Боец возглавляемой США коалиции погиб в Ираке в ходе операции против ИГ

    Tекст: Антон Антонов

    Один боец международной коалиции погиб, а двое других получили ранения во время ударов по позициям террористической организации «Исламское государство» в Ираке, сообщило Центральное командование вооруженными силами США (CENTCOM).

    Операция проводилась с 30 декабря по 6 января в горах Хамрин в Ираке. «Один член коалиции был убит, и двое от двух разных стран были ранены», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    Силы коалиции действовали совместно с иракской армией, передает ТАСС.

    В заявлении командования также подчеркивается, что среди американского персонала пострадавших не было, как и повреждений оборудования.

    В то же время, как сообщается в заявлении, при поддержке Центрального командования курдские формирования провели успешную операцию в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Эта операция прошла со 2 по 3 января и привела к захвату лидера одной из ячеек ИГ*.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты и их союзники заявили о завершении «военной миссии глобальной коалиции» в Ираке, начав переходный период, при этом не планируют выводить войска из Ирака.

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    7 января 2025, 23:55 • Новости дня
    США сократили персонал ССО из-за нехватки финансирования

    Американские ССО сократили специалистов по психологическим операциям и разведке

    Tекст: Денис Тельманов

    Американские Силы специальных операций сократили часть своего персонала из-за недофинансирования, включая специалистов по психологическим операциям и гражданским вопросам.

    Американские Силы специальных операций (ССО) столкнулись с необходимостью сократить часть своего персонала из-за нехватки финансирования, сообщает ТАСС.

    Помощник министра обороны США по специальным операциям и конфликтам малой интенсивности Кристофер Майер отметил, что бюджет ССО составляет около 14 млрд долларов. Однако, по его словам, этих средств недостаточно для выполнения всех задач, стоящих перед подразделением.

    Майер подчеркнул, что во время операций ССО часто получают поддержку от других родов войск, таких как ВВС, ВМС и сухопутные силы, что позволяет удерживать бюджет ССО на сравнительно низком уровне.

    Однако из-за нехватки финансирования пришлось отказаться от услуг специалистов по психологическим операциям, гражданским вопросам, а также сократить разведывательный персонал. Эти специалисты, по мнению Майера, играют важную роль в операциях, помогая понимать среду и воздействие на нее.

    Президент США Джо Байден в декабре утвердил оборонный бюджет страны на 2025 финансовый год в размере 895 млрд долларов. Тем не менее, бюджет ССО остался недостаточным для выполнения всех поставленных задач.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские эксперты восхитились российской атомной подлодкой «Ясень-М», которая способна поражать цели на суше, воде и под водой благодаря своему ультра-тихому оснащению и вооружению, включая гиперзвуковые ракеты «Циркон».

    Тысячи протестующих на Окинаве, включая губернатора, потребовали извинений и компенсаций от США за изнасилование 15-летней девушки американским военным в декабре прошлого года. Дональд Трамп в интервью Paris Match заявил о приоритетности урегулирования конфликта на Украине, отметив сложность ситуации по сравнению с другими кризисами в мире.


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    8 января 2025, 01:01 • Новости дня
    Rheinmetall поставил на Украину первую БМП Lynx

    Концерн Rheinmetall отправил первую БМП Lynx на Украину для тестирования

    Tекст: Денис Тельманов

    Германский концерн Rheinmetall в конце 2024 года поставил Украине первую новейшую боевую машину пехоты Lynx, произведенную на заводе в Унтерлюсе, для испытаний вооруженными силами и принятия решения о серийном производстве.

    Германский оборонный концерн Rheinmetall поставил Украине первую новейшую гусеничную боевую машину пехоты (БМП) Lynx в конце 2024 года, передает Frankfurter Allgemeine Zeitung. Это событие демонстрирует сотрудничество между Украиной и Германией в области обороны. БМП была произведена на заводе компании в Унтерлюсе, федеральная земля Нижняя Саксония.

    По словам главы Rheinmetall Армина Паппергера, машина будет опробована вооруженными силами Украины, чтобы как можно скорее принять решение о серийном производстве. В настоящее время Lynx производится в Венгрии для вооруженных сил этой страны, а также планируется сотрудничество с итальянским концерном Leonardo для совместного производства.

    Компания Rheinmetall рассматривает возможность сборки Lynx на своем заводе на Украине. Первая презентация этой модели БМП состоялась в 2016 году. Концерн Rheinmetall, являясь крупнейшей оборонной компанией Германии, получает значительные прибыли на фоне конфликта на Украине и планирует увеличить производственные мощности в будущем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, завод Rheinmetall по производству 155-мм боеприпасов в Литве планируют запустить в 2026 году, что усилит оборону Литвы, ЕС и НАТО.

    Американским подрядчикам разрешили находиться на Украине для ремонта военной техники, поставляемой США, что сняло предыдущий запрет Пентагона. Генсек НАТО Марк Рютте подтвердил появление второго завода Rheinmetall на Украине, который вскоре начнет работу.


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    8 января 2025, 02:22 • Новости дня
    Швейцария выступила с предложением посредничества по Украине

    Президент Швейцарии заявила о готовности страны стать посредником в урегулировании конфликта на Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Швейцарии Карин Келлер-Зуттер заявила о готовности своей страны выступить посредником в урегулировании конфликта на Украине.

    Президент Швейцарии Карин Келлер-Зуттер заявила о готовности своей страны быть посредницей в урегулировании украинского кризиса, передает ТАСС. В своем заявлении, опубликованном в социальной сети X, она отметила, что заверила президента Украины Владимира Зеленского в поддержке через гуманитарные проекты и готовности содействовать мирному процессу.

    Глава швейцарского МИД Иньяцио Кассис ранее подчеркнул, что Швейцария видит свою роль в разрешении кризиса благодаря нейтралитету и усилиям по установлению мира. Швейцарские власти также заявили о своем участии в подготовке переговоров по прекращению огня на Украине, однако о новой мирной конференции пока речи не идет.

    Конференция по Украине уже проводилась в июне в швейцарском Бюргенштоке по инициативе Киева. Однако итоговое коммюнике не подписали ряд стран, среди которых Армения, Бразилия и Саудовская Аравия. России участие в конференции было отказано, и делегации многих стран-членов ООН также отсутствовали. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала ее полным фиаско и отметила, что такие форумы не способствуют устойчивому миру.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия не будет участвовать в «саммите мира» и следить за заявлениями Владимира Зеленского, считая их несущественными.

    Постпред России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что организованная в Швейцарии конференция по Украине не учла интересы всех сторон конфликта и не способствовала диалогу, при том, что Россия даже не была приглашена.

    Готовность жителей Западной Европы поддерживать Украину «до победы» в конфликте с Россией за год снизилась, а число сторонников мирных переговоров выросло, свидетельствуют данные опроса YouGov, пишет The Guardian.

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    7 января 2025, 15:39 • Новости дня
    МИД Катара сообщил о технических переговорах по прекращению огня в Газе

    Tекст: Ольга Иванова

    В Дохе и Каире состоялись технические переговоры с целью прекращения военных действий в Газе, в которых приняли участие представители сторон конфликта и посредники.

    В Катаре и Египте проходят технические переговоры, направленные на достижение соглашения о прекращении огня в палестинском секторе Газа, сообщает РИА «Новости». Об этом заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Катара Маджид аль-Ансари на пресс-конференции. Переговоры проходят с участием сторон конфликта и посредников.

    Аль-Ансари отметил, что делегации, занимающиеся переговорами, регулярно встречаются в Дохе и Каире. Он подчеркнул, что посреднические усилия продолжаются и технические встречи являются важной частью процесса. Это подчеркивает серьезность намерений участников достичь прекращения военных действий.

    Переговоры в Катаре и Египте демонстрируют международное стремление урегулировать конфликт в Газе. Участие посредников из разных стран может способствовать достижению стабильного мира в регионе.

    Ранее ХАМАС подтвердило, что в Дохе начнется новый раунд непрямых переговоров с Израилем о прекращении огня в секторе Газа, которые включают обсуждение вывода израильских военных и возвращения перемещенных лиц.

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    8 января 2025, 03:37 • Новости дня
    ПВО сбили беспилотники над Белгородской областью

    Силы ПВО уничтожили несколько беспилотников над Белгородской областью

    Tекст: Денис Тельманов

    В Белгородской области системой ПВО были сбиты несколько вражеских беспилотников, пострадавших нет, однако поврежден частный дом.

    Как передает ТАСС, силы противовоздушной обороны России успешно сбили несколько беспилотных летательных аппаратов над Белгородской областью. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что пострадавших в результате инцидента нет.

    По словам Гладкова, «над Белгородским районом сработала наша система ПВО, сбиты несколько вражеских беспилотников. Предварительно, пострадавших нет».

    В результате падения обломков БПЛА в селе Стрелецкое повреждены кровля и фасад одного из частных домов. На прилегающей территории произошло возгорание мусора, которое быстро ликвидировали прибывшие пожарные. Информация о последствиях инцидента уточняется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская противовоздушная оборона сбила украинский беспилотник над Белгородской областью вечером во вторник, дежурные средства ПВО России уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью утром 7 января, а также российские средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника, проникших в воздушное пространство Белгородской и Курской областей.

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