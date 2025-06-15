Как Мексика влияет на беспорядки в США

Tекст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

Проходящие в Калифорнии беспорядки имеют очень яркий красно-бело-зеленый оттенок. Проще говоря, в массе своей проходят под флагами Мексики. Отчасти это происходит потому, что большая часть протестующих – этнические мексиканцы.

По данным переписи населения, в округе Лос-Анджелес проживает более 3,4 млн человек мексиканского происхождения – то есть более трети от всего населения округа. И именно они вышли на улицы в знак протеста против депортации их соотечественников, которым калифорнийские власти раньше позволяли нелегально находиться на территории США.

С этой точки зрения их флаг – это символ идентичности, которую им те же самые калифорнийские власти позволяли сохранять. «За последние десятилетия флаг стал настолько вездесущим, что стал частью пейзажа Южной Калифорнии, украшая пикапы и развеваясь на мостах», – пишет The New York Times.

В многочисленных интервью американцы мексиканского происхождения говорят, что они в рамках своей калифорнийской идентичности могут себе позволить оставаться больше мексиканцами, нежели американцами. И флаг для них – символ не просто идентичности, но и борьбы за то, что они называют гражданскими правами. Так, например, мексиканский флаг использовался во время протестов 1994 года (когда люди вышли против законопроекта, лишавшего нелегалов доступа к системе образования, здравоохранения и другим социальным услугам).

Дошло до того, что на территории Калифорнии – штата США – он стал противопоставляться американскому. Ряд протестующих говорят о том, что американский звездно-полосатый флаг у них ассоциируется с Трампом и всеми теми, кто поддерживает жесткие действия американского президента. Проще говоря, с американским национализмом. Поэтому протестующие говорят, что американский флаг на свои митинги не берут.

В свою очередь Трамп и его сторонники используют подобный выбор цветов в свою пользу. «Море красно-бело-зеленых мексиканских флагов на протестах против депортации, прошедших на этой неделе в Лос-Анджелесе, было использовано консерваторами, которые утверждают, что демонстрации по своей сути являются неамериканскими», – пишет The New York Times.

Администрация Белого дома фактически сместила акцент освещения со своих неоднозначных с юридической точки зрения действий на патриотизм. Как верно пишут американские журналисты, размахивание мексиканским флагом «превращает дебаты об американских конституционных правах и надлежащей правовой процедуре в разговор о лояльности иностранцев и культурной ассимиляции».

И вот уже сотрудники администрации Белого дома говорят о том, что их действия в Калифорнии является чуть ли не отечественной войной.

«Мятежники с иностранными флагами нападают на сотрудников иммиграционной службы», – говорит вице-президент США Джей Ди Вэнс. «Посмотрите на все эти иностранные флаги. Лос-Анджелес – оккупированная территория», – вторит ему заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер. По словам чиновника, протестующие являются «иностранными гражданами, размахивающими иностранными флагами, устраивающими беспорядки и препятствующими федеральным правоохранительным органам, пытающимся выдворить незаконных иностранных захватчиков».

И в качестве доказательств «иностранного вмешательства» они используют слова и поведение мексиканских властей. Так, например, спикер Сената Мексики Херардо Фернандес Норонья, комментируя протесты в Лос-Анджелесе, вспомнил о том, что в январе 2025 года предлагал Трампу профинасировать строительство пограничной стены за счет мексиканского бюджета – но стены, которая пройдет по историческим мексиканским границам. Он напомнил (и даже указал это на карте), что вообще-то четверть территории Соединённых Штатов до 1846 года – времени окончания американо-мексиканской войны – было Мексикой. И что мексиканцы там жили задолго до американцев.

«И как с такой географией США могут что-то там говорить об освобождении Лос-Анджелеса и Калифорнии? Освобождении от кого – от мексиканцев, которые живут там, где всегда был их дом?», – задает риторический вопрос спикер мексиканского Сената.

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум (как, в целом, большая часть мексиканского экспертного и журналистского сообщества) занялоа двойственную позицию. С одной стороны, она поддерживают мексиканских протестующих – как минимум по этническому признаку. «Правительство Мексики вновь заявляет о своей непоколебимой приверженности делу защиты прав человека мексиканцев за рубежом, независимо от их миграционного статуса», – говорится на сайте правительства страны. Шейнбаум также критикует Вашингтон за его подход к решению миграционной проблемы. «С таким явлением, как иммиграция, нельзя справиться посредством насилия или рейдов», – заявила она.

И тут же через запятую она раскритиковала наиболее радикальные действия протестующих. «Поджог патрульных машин больше похож на провокацию, чем на акт сопротивления», – добавила она.

Президент Мексики явно не хочет ссориться с Трампом и осложнять отношения с северным соседом. В том числе из-за того, что Мексика в финансовом плане полностью зависит от Штатов и от того, как свободно там себя будут чувствовать мексиканские гастарбайтеры. В 2024 году мексиканцы перевели из США в свою страну более чем 64 млрд долларов.

«Во-первых, мы всегда будем защищать мексиканцев. Во-вторых, мы всегда должны действовать ответственно, с холодной головой, в наших отношениях, во всем, но особенно в наших отношениях с Соединенными Штатами», – обозначила свой подход Шейнбаум.

Однако пройти по грани ей все-таки не удалось. Все потому, что она призвала американских мексиканцев «мобилизоваться».

Да, по ее словам, это было не сейчас и не в отношении этих протестов, а несколько месяцев назад по причине того, что американские власти хотели обложить налогом те самые переводы мексиканских гастарбайтеров с территории США в Мексику. И под «мобилизоваться» она имела в виду собраться и использовать свои гражданские права. «Мы призвали, в частности, лиц с двойным гражданством написать своим сенаторам и заявить, что мы не согласны с налогами на денежные переводы», – заявила Шейнбаум.

Но мексиканская оппозиция заявила, что под мобилизацией Шейнбаум имела в виду консолидацию мексиканских протестующих – и в Белом доме ее слова расценили ровно таким же образом. «Шейнбаум вышла и поддержала протесты в Лос-Анджелесе. Я осуждаю ее за это», – заявила министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм.

И сейчас президент Мексики может сколько угодно оправдываться. Однако ее неоднозначное поведение вкупе с мексиканскими флагами на протестах уже позволили Трампу выставить нужные акценты в калифорнийских событиях. Позиционировать их не как свою борьбу против демократов, а как защиту страны. А своих противников – во главе с губернатором Калифорнии Гэвином Ньюсомом – как самых настоящих коллаборантов. И значит, идеологически обеспечить наиболее силовой и радикальный вариант зачистки протестов в Лос-Анджелесе – что и произошло к 15 июня.