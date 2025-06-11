Когда рефрижераторы с телами погибших солдат ВСУ прибыли на границу, украинская сторона отказалась их принимать. За 6 тыс. погибших Украина должна выплатить их семьям около 2 млрд долларов. Денег нет, но существует и политическое измерение проблемы.4 комментария
Россия и Украина начали обмен телами погибших военнослужащих
Россия и Украина начали обмен телами погибших военных в соответствии с договоренностями в Стамбуле. Киеву передали 1212 тел солдат ВСУ, Москве вернули 27 павших бойцов. Этот обмен планировалось совершить несколько дней назад, но Киев до последнего отказывался принимать тела, которые все это время находились в рефрижераторах в Брянской области (фото: ТАСС)
Об обмене телами погибших военных Россия и Украина договорились в ходе второго раунда прямых переговоров в Стамбуле (фото: ТАСС)
В конце прошлой недели Украина отказывалась принимать тела и перенесла их репатриацию на неопределенный срок (фото: пресс-служба Владимира Мединского)
Возвращение тел прошло под наблюдением представителей Международного Красного Креста (фото: ТАСС)