Россия и Украина начали обмен телами погибших военнослужащих

В конце прошлой недели Украина отказывалась принимать тела и перенесла их репатриацию на неопределенный срок (фото: пресс-служба Владимира Мединского)

Об обмене телами погибших военных Россия и Украина договорились в ходе второго раунда прямых переговоров в Стамбуле (фото: ТАСС)

Россия и Украина начали обмен телами погибших военных в соответствии с договоренностями в Стамбуле. Киеву передали 1212 тел солдат ВСУ, Москве вернули 27 павших бойцов. Этот обмен планировалось совершить несколько дней назад, но Киев до последнего отказывался принимать тела, которые все это время находились в рефрижераторах в Брянской области (фото: ТАСС)

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