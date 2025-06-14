Меркурис заявил о переносе поддержки США с Украины на Израиль

Tекст: Александра Юдина

По его словам, Владимир Зеленский надеется получить крупную финансовую поддержку от Соединенных Штатов, однако из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке американским властям придется определяться с приоритетами, и они предпочтут поддержку Израиля, а не Украины, передает РИА «Новости».

Меркурис подчеркнул, что даже если США захотят продолжить военную помощь Киеву, объемы поставок будут невелики и не окажут существенного влияния на ход боевых действий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты начали перебрасывать дополнительные силы в ближневосточный регион. Хотя США Дональд Трамп отметил, что не видит угрозы начала масштабного конфликта после недавних атак Израиля на иранские объекты.

При этом ранее Axios писал, что администрация американского президента Дональда Трампа сообщила израильскому правительству, что США не будут напрямую участвовать ни в одном израильском военном ударе по ядерным объектам Ирана. Госсекретарь США Марко Рубио заявил о непричастности Вашингтона к израильской ночной атаке на Тегеран.