Трамп заявил, что не опасается войны на Ближнем Востоке

Трамп заявил, что не опасается войны после ударов Израиля по Ирану

Tекст: Вера Басилая

Президент США Дональд Трамп не выразил обеспокоенности возможным началом войны на Ближнем Востоке после недавних ударов Израиля по Ирану, передает ТАСС.

В интервью агентству Reuters он отметил, что Вашингтон по-прежнему планирует новый раунд переговоров по ядерной программе Ирана 15 июня, однако выразил сомнения в их проведении.

Трамп заявил, что пока неясно, сохранилась ли у Ирана рабочая ядерная программа после атак со стороны Израиля. По его словам, конечная цель Израиля – не допустить появления у Ирана ядерного оружия.

В беседе с порталом Axios Трамп отметил, что действия Израиля могут подталкивать иранскую сторону к более серьезному диалогу по ядерной программе. На вопрос о возможном срыве дипломатического урегулирования после атаки он ответил: «Я так не думаю. Может быть, наоборот. Может быть, теперь они будут вести серьезные переговоры».

Ранее Израиль нанес удары по военным и ядерным объектам в Иране, а также провел спецоперации по ликвидации представителей высшего военного руководства страны и физиков-атомщиков.

Посол Израиля заявила об ударе по «ядру программы создания ядерного оружия» Ирана.

Иранский атомный сектор заявил, что не намерен сворачивать проекты даже после ударов, в результате которых погибли шесть ученых-ядерщиков.

Новый главнокомандующий КСИР Мохаммад Пакпур пообещал верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, что Израиль понесет суровые последствия за удары по иранской территории.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о реальности угрозы ядерного конфликта на фоне ухудшения отношений между Израилем и Ираном.