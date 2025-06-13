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Трамп заявил, что не опасается войны на Ближнем Востоке
Трамп заявил, что не опасается войны после ударов Израиля по Ирану
Президент США Дональд Трамп отметил, что не видит угрозы начала масштабного конфликта после недавних атак Израиля на иранские объекты, сообщает Reuters.
Президент США Дональд Трамп не выразил обеспокоенности возможным началом войны на Ближнем Востоке после недавних ударов Израиля по Ирану, передает ТАСС.
В интервью агентству Reuters он отметил, что Вашингтон по-прежнему планирует новый раунд переговоров по ядерной программе Ирана 15 июня, однако выразил сомнения в их проведении.
Трамп заявил, что пока неясно, сохранилась ли у Ирана рабочая ядерная программа после атак со стороны Израиля. По его словам, конечная цель Израиля – не допустить появления у Ирана ядерного оружия.
В беседе с порталом Axios Трамп отметил, что действия Израиля могут подталкивать иранскую сторону к более серьезному диалогу по ядерной программе. На вопрос о возможном срыве дипломатического урегулирования после атаки он ответил: «Я так не думаю. Может быть, наоборот. Может быть, теперь они будут вести серьезные переговоры».
Ранее Израиль нанес удары по военным и ядерным объектам в Иране, а также провел спецоперации по ликвидации представителей высшего военного руководства страны и физиков-атомщиков.
Посол Израиля заявила об ударе по «ядру программы создания ядерного оружия» Ирана.
Иранский атомный сектор заявил, что не намерен сворачивать проекты даже после ударов, в результате которых погибли шесть ученых-ядерщиков.
Новый главнокомандующий КСИР Мохаммад Пакпур пообещал верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, что Израиль понесет суровые последствия за удары по иранской территории.
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о реальности угрозы ядерного конфликта на фоне ухудшения отношений между Израилем и Ираном.