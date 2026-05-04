  • Новость часаПутин освободил Меликова с поста главы Дагестана
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Три сценария для России после выхода ОАЭ из ОПЕК+
    План Трампа по «освобождению» Ормуза оставил судовладельцев в растерянности
    В Ереване назначена встреча почти 50 европейских лидеров
    В российских детских лагерях внедрили единую воспитательную программу
    Мэр Москвы сообщил о попадании БПЛА в здание в районе Мосфильмовской
    Британия захотела участвовать в кредите ЕС для Украины
    Politico: В Европе опасаются нападения России, пока Трамп у власти
    Вывод войск США из Германии шокировал руководство ЕС
    Пашинян заявил о желании поехать в Азербайджан
    Мнения
    Алексей Вагин Алексей Вагин Непреодолимым препятствием для США в Иране стала культура

    Феноменальная устойчивость Ирана перед многолетним давлением и открытой военной агрессией со стороны сверхдержавы ярко иллюстрирует тот факт, что западный миропорядок столкнулся с более серьезным противником, чем идеологические режимы или персоналистские автократии.

    0 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов Корова становится символом прогрессивной жизни

    У нас в мозгах засело представление, что крестьянин – это профессия. Что есть такие специальные люди, работа которых – крестьянствовать. И это совершенно ложное представление о крестьянстве.

    11 комментариев
    Михаил Зайцев Михаил Зайцев Свободное море похоронят в узких водах Ормуза

    По мнению Ирана, современные нормы морского судоходства были рождены в эпоху доминирования Запада и поэтому сейчас будут подвергаться деструкции, так как баланс сил в мире меняется, что должно быть учтено и в документах международного регулирования.

    9 комментариев
    4 мая 2026, 11:22 • Новости дня

    Ynet сообщил о готовности обвинения к переговорам по сделке с Нетаньяху

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Юридический советник правительства и генеральный прокурор Израиля Гали Бахарав-Миара и израильский государственный прокурор Амит Исман проинформировали президента Ицхака Герцога о готовности к переговорам с премьер-министром Биньямином Нетаньяху о сделке по делам о коррупции, сообщил портал Ynet.

    Юридический советник правительства Израиля Гали Бахарав-Миара и государственный прокурор Амит Исман сообщили президенту Ицхаку Герцогу о готовности к переговорам с премьер-министром Биньямином Нетаньяху о сделке по коррупционным делам, передает ТАСС.

    Как отмечает портал Ynet, представители обвинения назвали инициативу президента «правильной», однако подчеркнули, что переговоры должны проходить без предварительных условий и не наносить ущерба судебному процессу.

    Канцелярия Нетаньяху пока официально не прокомментировала предложение Герцога. Ранее, 29 апреля, юридический советник президента Израиля Михаль Цук-Шафир разослала письмо сторонам дела с предложением об организации переговоров для достижения соглашения до рассмотрения прошения о помиловании премьера. В письме подчеркивалось, что участие в переговорах не означает согласия по спорным вопросам и не повлияет на аргументацию сторон на суде.

    Глава правительства проходит обвиняемым по трем коррупционным делам, включая получение подарков на сумму свыше 700 тыс. шекелей, мошенничество с регулированием СМИ в обмен на благоприятное освещение и взяточничество. Судебный процесс начался в 2020 году, а в декабре 2024 года Нетаньяху впервые дал показания в суде. Сам премьер отвергает все обвинения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, прокуратура Турции потребовала пожизненного заключения для премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

    Власти Израиля объявили о возобновлении слушаний по уголовному делу против Нетаньяху.

    Нетаньяху предъявят обвинения по трем уголовным делам.

    1 мая 2026, 15:06 • Новости дня
    Глава ФИФА спровоцировал политический скандал из-за Палестины и Израиля
    Глава ФИФА спровоцировал политический скандал из-за Палестины и Израиля
    @ BOB FRID/EPA/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На конгрессе в Ванкувере президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино попытался организовать совместное фото представителей конфликтующих сторон, однако инициатива завершилась публичным отказом.

    Инцидент произошел во время 76-го конгресса организации в канадском Ванкувере, передает РИА «Новости». Джанни Инфантино предложил главе Палестинской футбольной ассоциации Джибрилю Раджубу и вице-президенту Израильской футбольной ассоциации Басиму Шейху Сулиману сделать совместную фотографию. Руководитель палестинской делегации ответил категорическим отказом.

    После этого президент ФИФА выступил с речью о равных правах участников. Он попросил делегатов пожать друг другу руки на сцене, заявив: «Нужно работать вместе ради детей». Раджуб вновь проигнорировал предложение, поцеловал Инфантино в щеку и покинул сцену.

    Позднее палестинский представитель объяснил журналистам причину нежелания контактировать с израильским коллегой. Функционер подчеркнул, что считает неприемлемым пожимать руку людям, представляющим и защищающим фашистское и расистское правительство.

    Кроме того, на мероприятии прозвучали другие важные заявления. Инфантино сообщил о планах переизбираться на новый срок. Также стало известно, что сборная Ирана сыграет на чемпионате мира 2026 года и проведет свои матчи в США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, колонну «Еврейской бригады» вывели с шествия против фашизма в Милане после конфликта с участниками, поддерживающими Палестину.

    Комментарии (0)
    3 мая 2026, 12:35 • Новости дня
    Израиль одобрил закупку новых эскадрилий F-35 и F-15IA
    Израиль одобрил закупку новых эскадрилий F-35 и F-15IA
    @ Senior Airman Trevor Gordnier/dvidshub.net

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВВС Израиля получат две новые эскадрильи истребителей F-35 и F-15IA американского производства. Приобретение двух крупных партий этих самолетов одобрила министерская комиссия по закупкам вооружений, сообщила пресс-служба израильского Минобороны.

    ВВС Израиля получат две новые эскадрильи американских истребителей F-35 (Lockheed Martin) и F-15IA (Boeing), передает ТАСС. Решение о закупке этих самолетов приняла министерская комиссия по закупкам вооружений, о чем сообщила пресс-служба Минобороны Израиля.

    В сообщении министерства не уточняется точное количество истребителей и сумма контрактов, однако отмечается, что речь идет о «десятках миллиардов шекелей». Новые поставки пополнят парк боевой авиации: для Израиля это уже четвертая эскадрилья F-35 и вторая эскадрилья F-15IA. В пакет соглашений входит интеграция самолетов в систему ВВС, техническое обслуживание, поставка запчастей и логистическая поддержка.

    Закупка истребителей станет первым этапом десятилетней программы по формированию максимально самодостаточного военно-промышленного комплекса страны. Данный план, представленный премьер-министром Биньямином Нетаньяху в конце 2025 года, предусматривает выделение 350 млрд шекелей, что эквивалентно 118,9 млрд долларов.

    Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил: «Закупки F-35 и F-15IA занимают центральное место в плане «Щит Израиля», призванного обеспечить Армии обороны Израиля долгосрочное качественное превосходство». По его словам, Израиль продолжит инвестировать в укрепление армии и опережать угрозы для обеспечения безопасности страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран опубликовал перечень американской авиатехники, уничтоженной с начала конфликта.

    Американский истребитель F-35 разбился на военном полигоне к северу от Лас-Вегаса.

    СМИ сообщили о поставках Соединенными Штатами Саудовской Аравии устаревших F-35.

    Комментарии (2)
    4 мая 2026, 08:30 • Видео
    Евросоюз сломал президента Сербии?

    Сербии предрекают скорую смену президента и досрочные парламентские выборы, а Евросоюз уверен, что нашел слабое место Александра Вучича и скоро посадит в Белграде своего человека. Так ли это?

    Комментарии (0)
    3 мая 2026, 00:45 • Новости дня
    Tasnim рассказало о плане Ирана по урегулированию конфликта с США

    Tasnim: План Ирана по урегулированию конфликта с США состоит из 14 пунктов

    Tекст: Антон Антонов

    Тегеран подготовил программу мирного разрешения конфликта с США и Израилем из 14 пунктов, сообщает телеканал Press TV со ссылкой на агентство Tasnim.

    Иранский план включает в себя выплату репараций Тегерану. Программа также предполагает создание нового механизма судоходства в Ормузском проливе, передает РИА «Новости» со ссылкой на Tasnim и Press TV.

    Отмечается, что «США предложили прекращение огня на два месяца, однако Иран настаивает на том, чтобы вопросы были решены за 30 дней, смещая фокус с возобновления перемирия на полноценное окончание войны».

    Среди основных требований Тегерана также значатся гарантии неповторения военной агрессии и уход американских вооруженных сил с иранской периферии. Кроме того, Иран требует снять санкции, разморозить свои активы за рубежом и прекратить блокаду Ормузского пролива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, СМИ сообщали, что Тегеран направил Вашингтону инициативу по завершению войны, включающую предложение обсудить условия разблокировки Ормузского пролива. Белый дом направил официальное послание спикеру Палаты представителей Майку Джонсону о полном прекращении вооруженного конфликта на Ближнем Востоке.

    Комментарии (0)
    4 мая 2026, 10:12 • Новости дня
    TWZ: Израиль намерен создать авиацию нового поколения
    TWZ: Израиль намерен создать авиацию нового поколения
    @ Idf Spokesperson/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Израильские ВВС пополнятся двумя новыми эскадрильями боевых самолетов, включая стелс-истребители F-35I и модернизированные F-15IA, также Израиль намерен развивать собственные авиастроительные технологии для создания авиации нового поколения, сообщает The War Zone (TWZ) .

    Израиль планирует значительное расширение своих ВВС за счет закупки двух новых эскадрилий истребителей F-15IA и F-35I Adir, передает The War Zone.

    Таким образом, общее количество эскадрилий F-35I увеличится до четырех, а F-15IA – до двух. Обычно такие эскадрильи насчитывают по 25 самолетов, что в перспективе доведет парк до 100 F-35I и 50 F-15IA.

    Министерство обороны Израиля подтвердило, что Комитет по закупкам одобрил план одновременного приобретения двух новых эскадрилий.

    «Объем сделок оценивается в десятки млрд шекелей и включает интеграцию эскадрилий, поддержку, поставку запчастей и логистику», – говорится в сообщении ведомства.

    Теперь израильская делегация в США получила право подписывать контракты с американской стороной.

    Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль намерен развивать собственные авиастроительные технологии: «Мы создадим авиацию нового поколения, произведенную на израильских предприятиях». Подробностей о проекте не раскрывается, однако, возможно, речь идет о беспилотниках или разведывательных платформах. Израиль также активно развивает секретные проекты, такие как дрон RA-01.

    Министр обороны Израиль Кац пояснил, что закупка двух эскадрилий обусловлена «уроками операции против Ирана», которые требуют ускоренного наращивания военной мощи. Он отметил, что кампания «Львиный рык» вновь продемонстрировала ключевую роль ВВС в обеспечении безопасности страны и подчеркнул необходимость сохранять превосходство на десятилетия вперед.

    Новые закупки входят в масштабную программу «Щит Израиля» (Magen Israel), одобренную правительством и предполагающую инвестиции около 120 млрд долларов в течение 10 лет. Программа охватывает развитие беспилотных технологий, современных систем обороны и обеспечение военного превосходства Израиля в космосе.

    Контракт на первую партию из 25 F-15IA был подписан в декабре 2023 года с опцией на еще 25 машин. Сборка первых самолетов завершится к концу 2035 года, ежегодно планируется поставлять по 4–6 единиц. Поставки финансируются в том числе за счет американской военной помощи, которая особенно увеличилась после событий 7 октября 2023 года.

    F-15IA и F-35I дополняют друг друга: первый ценится за дальность и способность нести крупные вооружения, второй – за стелс-характеристики и гибкость применения. Израильские самолеты принимают участие в операциях как на территории страны, так и в Сирии, Ливане, Йемене и секторе Газа. Решение о расширении парка обусловлено необходимостью поддерживать качественное военное преимущество на фоне сохраняющихся угроз в регионе.

    Ранее сообщалось, что ВВС Израиля получат две новые эскадрильи истребителей F-35 и F-15IA американского производства.

    Комментарии (0)
    2 мая 2026, 15:15 • Новости дня
    «Хезболла» подбила израильские танки дронами на оптоволокне

    Бойцы «Хезболлы» применили БПЛА на оптоволокне против израильских танков Merkava

    Tекст: Мария Иванова

    Шиитские отряды на юге Ливана начали поражать тяжелую бронетехнику ЦАХАЛ неуязвимыми для радиоэлектронной борьбы беспилотниками, которые наводятся на цель по оптическому кабелю.

    Бойцы шиитской милиции движения «Хезболла» за последние дни подбили несколько израильских танков Merkava на юге Ливана, применив дроны-камикадзе с оптоволоконным управлением, передает ТАСС.

    Такие беспилотники невосприимчивы к средствам радиоэлектронной борьбы и передают изображение высокого качества, что позволяет оператору точно наводить аппарат на цель.

    Руководитель военно-информационной службы «Хезболлы» Юсеф аз-Зейн подтвердил, что дроны производятся в Ливане. «Несмотря на военно-техническое превосходство противника, шиитские отряды находят слабые места для нанесения урона израильским войскам», – заявил он. Целями становятся современные танки Merkava, бульдозеры Caterpillar D9, бронетранспортеры Zelda и скопления живой силы.

    Израильское командование сообщило о гибели двух военных и одного гражданского лица в результате подобных атак.

    Старший научный сотрудник Института исследований национальной безопасности Орна Мизрахи отметила, что для израильских военных применение низкотехнологичных взрывных устройств стало неожиданностью, и армия ищет эффективное решение для противодействия этой угрозе.

    Ранее «Хезболла» заявила, что ее бойцы поразили дронами-камикадзе четыре единицы израильской бронетехники. Два танка Merkava были подбиты в поселке Эль-Кантара, еще два – в районе города Бинт-Джбейль. В тот же день взрыв дрона на севере Израиля привел к ранению 12 солдат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ливанское движение «Хезболла» нанесло массированный удар беспилотниками по опорному пункту израильских военных.

    Во время спасательной операции на юге Ливана дрон шиитской организации взорвался рядом с вертолетом ЦАХАЛ.

    Бойцы группировки регулярно атакуют боевые танки Merkava при помощи FPV-дронов.

    Комментарии (0)
    2 мая 2026, 10:48 • Новости дня
    Армия Израиля уничтожила 50 объектов «Хезболлы» на юге Ливана

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об уничтожении более 50 объектов движения «Хезболла» на юге Ливана за день, включая командные центры и военные сооружения.

    Армия обороны Израиля уничтожила более 50 объектов «Хезболлы» на юге Ливана за прошедшие сутки, передает РИА «Новости».

    Израильские военные уточнили, что среди целей были командные центры, военные сооружения, а также другие объекты, которые, по их данным, использовались «Хезболлой» для подготовки атак против Израиля и его военных. Также сообщается, что армия ликвидировала бойцов «Хезболлы», действовавших вблизи позиций израильских солдат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отдал распоряжение о нанесении мощных ударов по целям движения «Хезболла» в Ливане.

    За минувшие выходные Армия обороны Израиля ликвидировала более 15 боевиков шиитского движения на юге страны.

    Днем ранее израильские военные точечным ударом устранили члена ливанской группировки возле ракетной пусковой площадки.

    Комментарии (0)
    1 мая 2026, 13:56 • Новости дня
    Госдеп США назвал трюком доставлявшую помощь в Газу флотилию

    США назвали действия «Флотилии Сумуда» контрпродуктивным трюком

    Tекст: Мария Иванова

    Вашингтон подверг резкой критике отправку гуманитарной «Флотилии Сумуда» в сектор Газа, назвав эту миссию безосновательным и контрпродуктивным трюком.

    Представитель американского внешнеполитического ведомства Томми Пиготт выступил с резкой критикой инициативы, передает РИА «Новости».

    «США осуждают Глобальную флотилию «Сумуд», являющуюся безосновательным, контрпродуктивным трюком, организованным подсанкционной организацией, поддерживающей ХАМАС», – заявил дипломат.

    По его словам, в отличие от официальных механизмов помощи, эта миссия обходит установленные правила обеспечения гражданских лиц. Пиготт также призвал союзников Вашингтона принять решительные меры против участников акции и привлечь их к юридической ответственности.

    Напомним, караван из 70 судов отправился из Барселоны 15 апреля. Позднее активисты сообщили о перехвате кораблей израильскими военными в международных водах Средиземного моря недалеко от Крита. По их утверждению, солдаты вывели из строя двигатели и навигационные системы, после чего покинули суда.

    Напомним, накануне МИД Турции обвинил Израиль в пиратстве из-за захвата флотилии с гумпомощью.

    Ранее израильские военно-морские силы приступили к перехвату судов «Глобальной флотилии Сумуда» недалеко от острова Крит. Активисты объединения заявили о захвате как минимум двух судов военными.

    Комментарии (0)
    2 мая 2026, 20:50 • Новости дня
    В городах Израиля прошли массовые антиправительственные протесты

    Израильтяне вышли на акции протеста против правительства Нетаньяху

    Tекст: Мария Иванова

    Иерусалим, Тель-Авив и Хайфу охватили митинги: недовольные курсом правительства граждане потребовали создать госкомиссию для расследования причин нападения ХАМАС 7 октября 2023 года.

    Вечером 2 мая в нескольких городах Израиля стартовали антиправительственные акции. Демонстранты выступают против политического курса кабинета министров, возглавляемого премьером Биньямином Нетаньяху, передает ТАСС.

    По информации газеты Haaretz, массовые протесты охватили Иерусалим, Тель-Авив и Хайфу. Протестующие настаивают на формировании государственной комиссии для расследования причин трагедии, произошедшей 7 октября 2023 года. Тогда вооруженные радикалы движения ХАМАС из сектора Газа совершили масштабное нападение на израильскую территорию.

    В Тель-Авиве организатором демонстрации выступил «Форум организаций борьбы» – новое объединение различных протестных движений. К ним также присоединился «Октябрьский совет», который представляет семьи людей, погибших во время осенней атаки.

    Напомним, 7 октября 2023 года сторонники ХАМАС атаковали приграничные населенные пункты Израиля. Нападение сопровождалось гибелью мирных жителей и захватом 250 заложников. В ответ израильские власти начали военную операцию в анклаве, направленную на уничтожение структур ХАМАС и освобождение пленных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в апреле участники массовой акции протеста в Тель-Авиве потребовали проведения досрочных выборов. Многотысячная демонстрация против курса премьер-министра Биньямина Нетаньяху прошла на фоне временного прекращения боевых действий.

    Несколько сотен человек в конце прошлого года провели марш против возможного помилования главы правительства.

    Комментарии (0)
    2 мая 2026, 10:41 • Новости дня
    Участники флотилии «Сумуд» пожаловались на избиения израильскими военными

    Турецкие активисты заявили об избиениях при захвате флотилии «Сумуд» Израилем

    Tекст: Мария Иванова

    После перехвата гуманитарных судов в Средиземном море израильские солдаты жестоко избили задержанных, оставив их до утра в залитых водой грузовых контейнерах, заявили вернувшиеся на родину турецкие активисты.

    Израильские военные подвергли участников флотилии «Сумуд» избиениям и обливали их водой в контейнерах после задержания в международных водах, передает РИА «Новости».

    Активист Халил Эрдогуш рассказал, что захват 65 судов произошел ночью на четвертый день плавания.

    По словам Эрдогуша, участники ожидали атак беспилотников, но столкнулись с военными. «Некоторые из наших товарищей получили очень сильные побои. Мы не можем смотреть на их лица», – рассказал он. Людей разместили в подготовленных контейнерах на судне, облили водой и оставили мерзнуть до утра без одежды и обуви.

    Другой участник миссии, Али Дениз, назвал произошедшее тяжелым испытанием, но отметил, что оно несопоставимо с ситуацией в секторе Газа. Заместитель министра иностранных дел Турции Хаджы Али Озел сообщил, что Анкара вернула на родину своих граждан и 41 иностранца из 14 стран. Действия Израиля, по мнению турецких властей, нарушают международное право.

    Главы МИД 11 стран, включая Турцию, Бразилию, Испанию и ЮАР, осудили атаку на флотилию. Они призвали привлечь Израиль к юридической ответственности за перехват судов и исчезновение двух участников миссии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские военные приступили к перехвату судов гуманитарной миссии недалеко от острова Крит. Около 200 участников международной флотилии вынужденно высадились на берег этого греческого острова.

    В прошлом году австралийские активисты обвинили солдат Израиля в жестоком обращении при задержании.

    Комментарии (0)
    3 мая 2026, 15:34 • Новости дня
    Нетаньяху объявил о запуске спецпроекта по защите от БПЛА

    Tекст: Дарья Григоренко

    Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху сообщил о запуске специального проекта по нейтрализации угрозы атак беспилотников.

    «Несколько недель назад я отдал приказ о создании специального проекта по нейтрализации угрозы БПЛА, и уже сегодня мне будет представлен отчет о продвижении в этой сфере. Это потребует времени, но мы работаем над этим», – заявил Нетаньяху на заседании правительства, передает РИА «Новости».

    Параллельно Израиль занимается разработкой инновационных летательных аппаратов собственного производства. Нетаньяху подчеркнул, что эти технологии способны полностью изменить ситуацию в сфере безопасности страны.

    Ранее Израиль одобрил закупку новых эскадрилий F-35 и F-15IA.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отдал распоряжение Армии обороны Израиля о нанесении мощных ударов по целям движения «Хезболла» в Ливане.

    Комментарии (0)
    1 мая 2026, 15:41 • Новости дня
    Участники захваченной Израилем «Флотилии Сумуда» высадились на Крите

    Сотни активистов перехваченной Израилем «Флотилии Сумуда» высадились на Крите

    Tекст: Мария Иванова

    После перехвата израильскими военными судов с гуманитарной помощью для сектора Газа около 200 участников международной миссии вынужденно сошли на берег греческого Крита.

    Около 200 активистов движения «Флотилия Сумуда» высадились на Крите, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на греческую газету «Катимерини».

    «Примерно 200 активистов, участвовавших в гуманитарной флотилии, направлявшейся в сектор Газа, которая была перехвачена израильскими силами в международных водах у берегов Крита, высадились на греческом острове», – уточняется в публикации.

    Участников миссии перевезли на автобусах в город Иерапетра. В дальнейшем планируется их транспортировка в Ираклион, столицу острова. Флотилия, состоящая из 70 судов, представляющих столько же стран, начала свой путь из Барселоны 15 апреля.

    Накануне ночью представители движения заявили о захвате судов вооруженными силами Израиля неподалеку от Крита. Действия израильских военных активисты охарактеризовали как пиратство и беспрецедентную эскалацию. Позже поступила информация о том, что военные повредили навигационное оборудование и двигатели на кораблях, после чего покинули суда.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские военно-морские силы приступили к перехвату судов гуманитарной миссии у берегов Крита.

    Министерство иностранных дел Турции назвало действия военных актом пиратства.

    При этом пвласти США подвергли резкой критике отправку кораблей в сектор Газа.

    Комментарии (0)
    2 мая 2026, 17:05 • Новости дня
    Жертвами израильских атак с 2 марта стали 2659 ливанцев

    С начала марта жертвами ударов Израиля стали более 2,6 тыс. ливанцев

    Tекст: Мария Иванова

    Вопреки действующему перемирию, очередные удары израильской армии по южным районам Ливана за минувшие сутки унесли жизни еще 41 человека, а общее число жертв достигло 2659 человек.

    По меньшей мере 41 человек погиб и еще 89 получили ранения за прошедшие сутки в результате ударов израильской авиации и артиллерии по южным районам Ливана. Атаки продолжаются, несмотря на установленный 17 апреля режим прекращения огня, передает ТАСС.

    «Общее число убитых граждан с начала военной эскалации 2 марта достигло 2659, раненых – 8183», – сообщили в Минздраве республики.

    В ведомстве ожидают, что количество жертв и пострадавших может увеличиться. Израильские силы продолжают наносить удары по населенным пунктам, которые считаются оплотами шиитской организации «Хезболла».

    Ранее сообщалось что израильская авиация разбомбила два десятка поселений на юге Ливана.

    В конце апреля в результате налета израильских ВВС на юге Ливана погибла семья из пяти человек.

    Комментарии (0)
    3 мая 2026, 14:35 • Новости дня
    Суд в Израиле оставил под стражей активистов гуманитарной флотилии

    Tекст: Ольга Иванова

    Двум участникам перехваченной гуманитарной миссии для сектора Газа продлили арест – их планируют допросить спецслужбы по подозрению в террористической деятельности.

    Слушания по делу прошли в Ашкелоне, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Франс Пресс. «Двое активистов «Глобальной флотилии Сумуда»… предстали третьего мая перед израильским судом в Ашкелоне, который продлил их заключение на два дня», – отмечает издание. Изначально власти требовали ареста на четыре дня.

    Адвокатам сообщили о грядущих допросах задержанных израильскими спецслужбами по подозрению в террористической деятельности. Ранее МИД страны обвинял их в работе на «Народную конференцию для палестинцев за рубежом».

    Напомним, караван из 70 судов отправился из Барселоны 15 апреля. Позднее активисты сообщили о перехвате кораблей израильскими военными в международных водах Средиземного моря недалеко от Крита. По их утверждению, солдаты вывели из строя двигатели и навигационные системы, после чего покинули суда.

    Напомним, накануне МИД Турции обвинил Израиль в пиратстве из-за захвата флотилии с гумпомощью.

    Ранее израильские военно-морские силы приступили к перехвату судов «Глобальной флотилии Сумуда» недалеко от острова Крит. Активисты объединения заявили о захвате как минимум двух судов военными.

    Комментарии (0)
    4 мая 2026, 03:24 • Новости дня
    Трамп повторил призыв к президенту Израиля о помиловании Нетаньяху

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский лидер Дональд Трамп, комментируя ситуацию с Ираном снова обратился к президенту Израиля Ицхаку Герцогу, призвав его помиловать премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

    Трамп в комментарии Kan News повторил свой призыв к президенту Израиля помиловать Нетаньяху.

    «Он премьер-министр военного времени. Израиля не существовало бы, если бы не я и Биби. В таком контексте вам нужен премьер-министр, который мог бы сосредоточиться на войне, а не на ерунде», – заявил американский президент.

    Напомним, осенью 2025 года Нетаньяху попросил помилования у президента Израиля. До этого Герцог получил письмо от американского лидера с той же просьбой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Нетаньяху объяснил подачу прошения о помиловании. Сотни митингующих в Тель-Авиве выступили против помилования Нетаньяху.

    Комментарии (0)
    4 мая 2026, 11:07 • Новости дня
    Израильские истребители разбомбили семь поселений на юге Ливана

    Авиация Израиля атаковала семь населенных пунктов на территории Южного Ливана

    Tекст: Мария Иванова

    Военно-воздушные силы Израиля подвергли бомбардировке ряд населенных пунктов на ливанской территории, предварительно потребовав от местных жителей срочно эвакуироваться.

    Боевые самолеты атаковали четыре поселения после призыва к срочной эвакуации граждан, передает РИА «Новости».

    «Вражеская авиация подвергла бомбардировкам населенные пункты Мансури, Срифа, Кана и Дебааль», – сообщил ливанский военно-полевой источник. Еще три деревни на юге страны попали под огонь без предварительного уведомления.

    Утром в понедельник израильская армия потребовала от жителей четырех поселений отойти на расстояние не менее одного километра до начала бомбардировок. Несмотря на официальный режим прекращения огня, удары артиллерии и авиации по ливанской территории происходят ежедневно. В ответ движение «Хезболла» атакует позиции противника в приграничной зоне.

    Жертвами обострения конфликта становятся мирные жители. С 2 марта из-за израильских атак на Ливан погибли 2679 человек. Ранения различной степени тяжести получили 8229 граждан.

    Накануне сообщалось что армия Израиля ошибочно перехватила свои снаряды на границе с Ливаном.


    Комментарии (0)
    Главное
    Российские войска закрепились в Рай-Александровке
    Премьер Финляндии заявил Зеленскому о недопустимости вторжения беспилотников
    TWZ: Израиль намерен создать авиацию нового поколения
    Рютте заявил об отсутствии ограничений для США на базы НАТО
    Польша предупредила о масштабной контрабанде оружия с Украины
    Жители Эстонии раскупили туры на российскую границу ради Дня Победы
    В России предложили повысить госпошлину за гражданство до 50 тыс. рублей

    Три сценария для России после выхода ОАЭ из ОПЕК+

    Даже выход ОАЭ из ОПЕК оказался не способен сбить геополитическую премию за нефть. Стоимость барреля, наоборот, достигла нового исторического максимума за четыре года. Однако забывать о потере члена ОПЕК не стоит. Это бомба, которая еще не разорвалась, но не рвануть она просто не может. Когда рынок нефти поразит новый шок? Подробности

    Перейти в раздел

    Британия сколачивает альянс северных ВМС против России

    Британия продолжает формировать балто-скандинавский кулак против России. Лондон и еще девять стран Европы создают военно-морской альянс – как утверждается, для сдерживания угроз со стороны РФ. Многонациональные морские силы будут действовать как «дополнение к НАТО». Почему среди участников нет Германии и Франции и какие новые угрозы это объединение создает для России? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия запустила «рабочую лошадку» для космического суверенитета

    С Байконура успешно стартовала новая ракета-носитель «Союз-5». В экспертной среде отмечают, что новая ракета откроет большие возможности для России в сфере космоса. Чем «Союз-5» отличается от предшественников и как прошедший запуск отразится на создании российской космической станции? Подробности

    Перейти в раздел

    Дети-бандиты заставляют Европу пересматривать свои принципы

    Новая тенденция замечена в европейских странах: ужесточение мер против несовершеннолетних преступников. Десятилетиями в Европе считалось, что против детской преступности лучше всего помогают принципы гуманизма, теперь же в Финляндии обсуждается создание первой в стране тюрьмы для подростков. Эти тектонические перемены происходят не от хорошей жизни, говорят эксперты и указывают на причины происходящего. Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Евросоюз сломал президента Сербии?

      Сербии предрекают скорую смену президента и досрочные парламентские выборы, а Евросоюз уверен, что нашел слабое место Александра Вучича и скоро посадит в Белграде своего человека. Так ли это?

    • Война с Ираном развалила ОПЕК

      Объединенные Арабские Эмираты объявили о выходе из ОПЕК. Это прямое следствие войны с Ираном. Означает ли это, что Организация стран – экспортеров нефти теперь развалится? Это хорошо или плохо для России?

    • Путин для Трампа важнее короля

      Полуторачасовые телефонные переговоры между президентами России и США показали, что взаимопонимание между ними сохраняется, а в продолжении конфликта виновато руководство Украины. Следовательно, визит британского короля в Вашингтон провалился.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Магнитные бури в мае 2026: точный прогноз по дням, опасные даты и влияние на здоровье

      Май 2026 года принесет россиянам не только долгожданные праздники и тепло, но и несколько периодов повышенной геомагнитной активности. Ученые предупреждают: вторая половина месяца окажется особенно неспокойной. В материале – подробный прогноз магнитных бурь на каждый день мая, объяснение того, как на самом деле солнечная активность влияет на самочувствие, и практические советы для метеочувствительных людей.

    • Когда сажать картофель в мае 2026: точные сроки, народные приметы и лучшие дни по лунному календарю

      Майские праздники – традиционное время, когда россияне массово выходят на огороды сажать картофель. Но спешка может стоить урожая: важно учитывать не только календарь, но и температуру почвы, регион и даже народные приметы. В 2026 году оптимальные сроки смещаются в зависимости от погоды, а лучшие дни совпадают с убывающей Луной. Разбираемся, когда именно сажать картофель в мае, чтобы получить крупные и здоровые клубни.

    • Финансы, пособия и новые законы: что изменится в жизни россиян с 1 мая 2026 года

      Май 2026 года принесет россиянам целый ряд важных изменений – от досрочных выплат пенсий и детских пособий до новых правил маркировки товаров и ограничений на вывоз золота. Часть нововведений порадует граждан (например, автоматические доплаты пенсионерам), другие потребуют внимания (запрет на продажу немаркированных товаров). Разбираем все ключевые изменения по категориям: финансы, выплаты, налоги, торговля и личные финансы.

    Перейти в раздел

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации