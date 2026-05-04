Ynet сообщил о готовности обвинения к переговорам по сделке с Нетаньяху

Tекст: Дмитрий Зубарев

Юридический советник правительства Израиля Гали Бахарав-Миара и государственный прокурор Амит Исман сообщили президенту Ицхаку Герцогу о готовности к переговорам с премьер-министром Биньямином Нетаньяху о сделке по коррупционным делам, передает ТАСС.

Как отмечает портал Ynet, представители обвинения назвали инициативу президента «правильной», однако подчеркнули, что переговоры должны проходить без предварительных условий и не наносить ущерба судебному процессу.

Канцелярия Нетаньяху пока официально не прокомментировала предложение Герцога. Ранее, 29 апреля, юридический советник президента Израиля Михаль Цук-Шафир разослала письмо сторонам дела с предложением об организации переговоров для достижения соглашения до рассмотрения прошения о помиловании премьера. В письме подчеркивалось, что участие в переговорах не означает согласия по спорным вопросам и не повлияет на аргументацию сторон на суде.

Глава правительства проходит обвиняемым по трем коррупционным делам, включая получение подарков на сумму свыше 700 тыс. шекелей, мошенничество с регулированием СМИ в обмен на благоприятное освещение и взяточничество. Судебный процесс начался в 2020 году, а в декабре 2024 года Нетаньяху впервые дал показания в суде. Сам премьер отвергает все обвинения.

