Нетаньяху предъявят обвинения по трем делам

Юридический советник правительства Авихай Мандельблит предъявит премьеру страны Биньямину Нетаньяху обвинения по трем делам, в том числе по делу о взяточничестве, сообщает издание «Едиот Ахронот».

Обвинения главе правительства будут предъявлены по так называемому «делу 4000» о коррупции, делах «2000» и «1000» о мошенничестве и обмане общественного доверия, передает РИА «Новости». Впервые в истории обвинения будут предъявлены действующему премьеру.



«Дело 4000» касается подозрений в лоббировании интересов крупнейшей в стране телекоммуникационной группы «Безек» в обмен на позитивное отношение к Нетаньяху на контролируемом компанией популярном новостном портале «Walla!».



По «делу 1000» Нетаньяху подозревается в получении дорогостоящих подарков, а именно эксклюзивных сигар и шампанского, от голливудского продюсера Арнона Мильчина. Общая сумма подарков оценивается почти в 300 тыс. долларов. По предположению следствия, Нетаньяху лоббировал личные и деловые интересы олигарха.

«Дело 2000» касается подозрений в попытках премьера договориться с владельцем одной из крупнейших в стране медиагрупп «Едиот Ахронот», чтобы деятельность правительства освещалась положительно в обмен на принятие закона, который бы ограничивал возможности конкурирующей с медиагруппой бесплатной ежедневной газеты «Исраэль ха-Йом».

В 2017 году сообщалось, что Нетаньяху несколько часов допрашивала полиция, правоохранители искали признаки коррупции, мошенничества и злоупотребления доверием.

В феврале сообщалось, что генпрокурор Израиля Авихай Мандельблит собирается предъявить Нетаньяху обвинения в коррупции, мошенничестве и обмане общественного мнения.