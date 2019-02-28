Генпрокурор Израиля заявил о намерении предъявить Нетаньяху обвинения в коррупции

Генеральный прокурор Израиля Авихай Мандельблит решил предъявить премьер-министру Биньямину Нетаньяху обвинения в коррупции, мошенничестве и обмане общественного мнения, сообщает Associated Press.

Мандельбит заявил, что выступить против Нетаньяху ему порекомендовали полицейские, расследовавшие уголовные дела в отношении премьера, передает «Интерфакс».

По информации РИА «Новости», Нетаньяху будет обвинен по коррупционному «делу 4000», в котором найдены доказательства лоббирования главой правительства интересов крупнейшей в Израиле телекоммуникационной компании «Безек» в обмен на освещение Нетаньяху в СМИ в позитивном образе. Также в премьера подозревают в получении дорогостоящих подарков от представителей деловых кругов и попытках договориться с медиа-группой «Едиот Ахронот» о позитивном освещении деятельности правительства в обмен на принятие закона, ограничивающего деятельность бесплатной ежедневной газеты «Исраэль ха-Йом».

Напомним, в 2017 году Нетаньяху допрашивали в связи с подозрениями в коррупции. Тогда же премьер заявил, что все подозрения и нападки СМИ в его отношении беспочвенны.