Противникам Трампа удалось сделать, казалось бы, невозможное: расколоть сторонников президента США, используя для этого самого Трампа, его эгоизм, самовлюбленность, уверенность в своей непогрешимости и неумение проигрывать.2 комментария
Истребитель F-35 разбился на полигоне к северу от Лас-Вегаса
В районе полигона к северу от Лас-Вегаса разбился истребитель F-35, пилот получил легкие травмы, сообщили в пресс-службе ВВС США.
Истребитель с авиабазы «Неллис» разбился примерно в 40 км к северо-востоку от населенного пункта Индиан-Спрингс, штат Невада. Аварийные службы работают на месте происшествия, угрозы для местных жителей нет, передает РИА «Новости».
«Пилот находится в безопасности, ему оказывают помощь в связи с незначительными травмами», – говорится в сообщении военных.
Как писала газета ВЗГЛЯД, американский самолет-заправщик KC-135 разбился во время операции «Эпическая ярость», все шесть членов экипажа погибли. Еще один KC-135 совершил посадку в аэропорту Бен-Гурион в Израиле без части хвостового оперения. Ранее истребитель F-15 ВВС США был сбит «дружественным огнем» в небе над Кувейтом.