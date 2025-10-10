Активисты флотилии «Сумуд» из Австралии обвинили Израиль в жестокости

Tекст: Дмитрий Зубарев

Австралийские активисты флотилии «Сумуд», вернувшиеся из Израиля, на пресс-конференции в аэропорту Сиднея обвинили израильских военных в жестоком обращении, передает ТАСС.

По словам Абу Бакара Рафика, солдаты Израиля «проявляли по отношению к ним жестокость и после того, как узнали, что перед ними австралийцы». Он заявил: «Если Израиль готов так обращаться с гражданами Австралии, представьте, как они обращаются с палестинцами».

Активисты рассказали, что во время задержания им отказывали в медицинской помощи, лекарствах и юридической поддержке. Рафик отметил, что их оскорбляли, пинали, били кулаками и плевали, лишали чистой питьевой воды, а также угрожали оружием и будили среди ночи с собаками, чтобы пересчитать.

Джулиет Ламонт заявила, что австралийское правительство не оказало им необходимой поддержки, а дипломаты других стран активно способствовали освобождению своих граждан. По ее словам, визиты австралийских дипломатов не приносили пользы, и из всех задержанных их освободили одними из последних.

В ответ на обвинения в МИД Австралии сообщили, что дипломаты «оказали задержанным всю необходимую помощь», провели личную проверку условий содержания и убедились, что к гражданам Австралии относятся с уважением. Представители австралийского МИД также сообщили, что донесли до израильских властей необходимость обращения с задержанными в соответствии с международным правом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ВМС Израиля перехватили суда «Флотилии стойкости», направлявшиеся к Газе с гуманитарной помощью. Организаторы миссии обвинили израильских военных в таране одного из судов. МИД Израиля ранее сообщил, что участники «Флотилии стойкости» отказались выгрузить грузы помощи для Газы не на территории сектора.