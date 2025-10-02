  • Новость часаG7 решила усилить давление на Россию и экспортеров российской нефти
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев «Камчатка-блюз» на фоне толп туристов

    Я потерялся в Петропавловске, который знал как свои пять пальцев. Теперь город шагнул в сторону вулканов, понастроена куча шоссе, объездные дороги по сопкам – и все такое новенькое и хрустящее. Это очень сильно отличается от того ужаса, который царил здесь все 1990-е. Это два совершенно разных города.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Культ обиженности – путь бесов

    Идеологи, которые пытаются присвоить людям статус жертвы, могут казаться в чем-то привлекательными – в мире действительно много несправедливости. А считать виновным в своих бедах кого-то другого – это путь наименьшего сопротивления, на который очень соблазнительно свернуть.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Запад научился генерировать пандемии страха

    Исходящая якобы от России угроза стала для Европы новой пандемией. Управление страхами позволяет европейским элитам при полной беспомощности перед экономическими вызовами уверенно контролировать голоса большинства избирателей.

    2 октября 2025, 01:50 • Новости дня

    «Флотилия стойкости» обвинила ВМС Израиля в таране одного из судов

    Tекст: Антон Антонов

    Военно-морские силы Израиля протаранили судно Florida, заявила «Флотилия стойкости», которая пыталась подплыть к берегам сектора Газа.

    «Израильские оккупационные военно-морские силы применяют активную агрессию против «Флотилии стойкости», – приводит РИА «Новости» текст заявления.

    Также представители флотилии заявили, что корабли Yulara, Meteque и несколько других подверглись атаке водометами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль задержал несколько судов из «Флотилии стойкости», которые шли к сектору Газа. Пресс-служба МИД Израиля уточнила, что активистка Грета Тунберг и ее друзья живы и здоровы.

    29 сентября 2025, 21:50 • Новости дня
    Обнародован план США по будущему Газы

    США предложили временное международное управление сектором Газа

    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вашингтон представил план по урегулированию в секторе Газа, в котором предусмотрено временное международное управление без насильственного переселения местных жителей.

    Документ, детали которого раскрывает Белый дом, содержит двадцать пунктов и ориентирован на создание временного внешнего управления сектором Газа с привлечением международных участников. В тексте особо подчеркивается, что план не предусматривает насильственного переселения жителей анклава.

    Также подчеркивается, что предложения США исключают возможность оккупации или аннексии сектора Газа Израилем. В качестве одного из ключевых пунктов Вашингтон предлагает создание международных сил для стабилизации ситуации в анклаве и их немедленное развертывание на территории сектора.

    В администрации отмечают, что предложенные меры призваны обеспечить безопасность и создание условий для восстановления гражданской жизни в Газе. Вопрос о дальнейшей судьбе анклава, по словам источников, будет решаться с участием международного сообщества.

    30 сентября 2025, 11:16 • Новости дня
    The Guardian: Трамп решил назначить Тони Блэра главой Газы
    @ Ton Molina/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    План по управлению Газой после завершения боевых действий предполагает создание международного органа под руководством Тони Блэра с минимальным участием палестинцев, а кресло главы структуры наделяется расширенными полномочиями, пишет The Guardian.

    Конфиденциальный проект будущего управления Газой предусматривает создание международной администрации под руководством бывшего премьер-министра Британии Тони Блэра, передает The Guardian.

    Согласно 21-страничному проекту, совет из 7–10 членов, утверждаемый Совбезом ООН, будет принять ключевые решения и законодательные акты. В составе совета предполагается только один палестинец, при этом руководящая роль отводится Блэру или другому иностранному лидеру.

    В числе возможных участников совета названы египетский миллиардер Нагиб Савирис, финансист Марк Роуэн и советник Авраамовых соглашений Арье Лайтстоун. Совет должен обеспечивать «коммерческую отдачу» инвесторам через партнерства с частным капиталом.

    Проект отделяет управление Газой от Палестинской администрации на Западном берегу и предполагает легальное разделение регионов. Кандидатура Блэра уже вызвала критику у палестинцев, которые считают, что такое управление станет «катастрофой» и приведет к вытеснению местных лидеров.

    В документе подчеркивается, что администрация будет временной и в итоге передаст власть палестинцам, однако конкретные сроки и механизмы передачи не указаны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Вашингтоне заявили о приближении «настоящего мира» на Ближнем Востоке. Уиткофф отметил появление импульса, который может запустить мирные процессы в Газе и на Украине. Телеканал AlJazeera сообщил о передаче переговорщикам ХАМАС плана бывшего президента США Дональда Трампа.

    1 октября 2025, 19:55 • Видео
    Евросоюз готовит переворот из-за Украины

    В среду в Дании открывается саммит Евросоюза. Главные темы – где найти денег для Владимира Зеленского и как устроить переворот, чтобы сделать Украину членом ЕС.

    30 сентября 2025, 14:56 • Новости дня
    Дробницкий объяснил участие Тони Блэра в «Совете мира» по контролю Газы

    Американист Дробницкий: Тони Блэр в «Совете мира» по Газе станет «смотрящим» от Эр-Рияда

    Дробницкий объяснил участие Тони Блэра в «Совете мира» по контролю Газы
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    В 2003 году Франция и Германия не поддержали операцию США в Ираке. Но Британия по решению Тони Блэра присоединилась к иракской авантюре. Возвращение британского политика в повестку Ближнего Востока связано с его отношениями с Саудовской Аравией, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Ранее Дональд Трамп для урегулирования конфликта в Газе предложил создать «Совет мира», в который войдет Блэр.

    «Заявление Дональда Трампа о том, что бывший премьер-министр Британии Тони Блэр войдет в состав «Совета мира» по Газе, было сделано рутинно. На деле это довольно неожиданное сообщение», – признался американист Дмитрий Дробницкий. По его мнению, включение британского политика в «Совет» связано с тем, что тот будет следить за соблюдением интересов королевств Залива – прежде всего, Саудовской Аравии.

    Собеседник напомнил, что Блэр тесно сотрудничал с арабскими лидерами и даже попадал в скандалы, в том числе коррупционные. «Поэтому основная версия, почему президент США решил включить британца в «Совет», заключается в том, что он станет «смотрящим» от Эр-Рияда», – пояснил эксперт. При этом политика жалуют на Ближнем Востоке далеко не все, поскольку при нем Лондон присоединился к вторжению Штатов в Ирак.

    После этого Блэр получил прозвище «пудель» Джорджа Буша-младшего, указал Дробницкий. «В 2003 году в европейском сообществе возникли разногласия относительно американской операции. Так, Франция, Германия и ряд других стран не поддержали Вашингтон, в то время как Британия направила в Ирак войска», – уточнил аналитик.

    «Впрочем, впоследствии возникали вопросы, почему Блэр поддерживал Буша-младшего: дело в том, что лейбористское правительство хотело быть в струе ближневосточной политики США, или же оно преследовало собственные интересы по части Саудовской Аравии?», – задался вопросом спикер.

    По его мнению, реализация плана Трампа по урегулирование конфликта на Ближнем Востоке так же маловероятна, как и предыдущая американская идея с созданием курорта в секторе Газа. «Израиль идет на определенные уступки, потому что еврейское государство находится в очень жесткой борьбе за ресурсы объединенного Запада и проигрывает европейскому лобби, цель которого – добиться направления средств в Евроатлантику», – считает политолог.

    «Но в то же время расчет Биньямина Нетаньяху на то, что ХАМАС откажется от инициатива Вашингтона. Когда план главы Белого дома «не выстрелит», Тель-Авив получит полную поддержку со стороны американцев. Происходящее – очередной этап борьбы за истощающиеся ресурсы «дяди Сэма», – добавил собеседник. По прогнозам Дробницкого, у Трампа не получится добиться успеха в его миротворческих усилиях.

    «Речь идет о серьезном конфликте. Нужны другие решения, не те, что выдвигает президент США. На этом фоне в мире постепенно начинают понимать, что Штаты – слабый посредник в любых конфликтах в Евразии», – заключил аналитик.

    Ранее Белый дом обнародовал план Дональда Трампа по прекращению огня в секторе Газа. Он состоит из 20 пунктов. Документ был обнародован по итогам переговоров президента США с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

    План, в частности, предусматривает, что израильская сторона отведет войска к согласованной линии для подготовки к освобождению заложников, а в дальнейшем осуществит их полный поэтапный вывод из Газы. Члены движения ХАМАС, которые согласятся на мирное сосуществование и сдадут оружие, получат амнистию.

    Согласно американскому плану, временное управление сектором будет осуществлять аполитичный палестинский комитет технократов. Наблюдать за ним станет международный «Совет мира», который займется администрированием и восстановлением анклава. Совет возглавит сам Трамп. В него также войдет бывший британский премьер-министр Тони Блэр.

    Вплоть до 2015 года политик занимал должность специального представителя ближневосточного «квартета», куда входили Россия, Евросоюз, США и ООН. «Многих возмущает сама мысль о том, что Блэр может занять какую-либо руководящую должность в секторе Газа, особенно учитывая его роль в начале вторжения в Ирак в 2003 году», – пишет Bloomberg.

    Биньямин Нетаньяху поддержал план Трампа по Газе, который, по его словам, отвечает достижению военных целей Израиля. Министры иностранных дел Турции, Саудовской Аравии, Иордании, ОАЭ, Индонезии, Пакистана, Катара и Египта выступили с совместным заявлением, в котором выразили американскому лидеру признательность за его усилия, направленные на завершение войны в Газе.

    Главы МИД также подтвердили свою готовность к активному и конструктивному взаимодействию со Штатами и другими заинтересованными сторонами для заключения и реализации соглашения, которое «обеспечит мир, безопасность и стабильность для народов региона». Глава Белого дома в свою очередь заявил, что рассчитывает на позитивный ответ ХАМАС. В случае же отказа Израиль может рассчитывать на «полную поддержку» Вашингтона, добавил президент США.

    Палестинское движение пообещало изучить документ. Как сообщает Politico, детали плана передали ХАМАС представители Египта и Катара. Источник издания предположил, что группировка может дать ответ через несколько дней. Западные СМИ усомнились в возможной реализации плана главы Белого дома.

    «На первый взгляд, у плана из 20 пунктов, изложенного президентом Трампом и одобренного Нетаньяху, больше шансов положить конец двухлетнему конфликту в Газе, чем у всех, что мы видели до сих пор... Но это не подробная дорожная карта, а скорее грубый набросок на обороте конверта, который может как безнадежно заблудиться, так и достичь желаемого пункта назначения», – пишет The Guardian.

    Агентство Bloomberg отмечает, что предложение фактически является ультиматумом для ХАМАС: освободить заложников, сложить оружие и сдаться, иначе израильская армия получит «полную поддержку» США для завершения операции. Опрошенные аналитики полагают, что движение, вероятно, отвергнет инициативу.

    29 сентября 2025, 20:36 • Новости дня
    Нетаньяху принес извинения за удар по Дохе главе Катара

    Нетаньяху извинился перед шейхом Катара за авиаудар по Дохе

    Нетаньяху принес извинения за удар по Дохе главе Катара
    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принес извинения своему катарскому коллеге после авиаудара по Дохе, нацеленному на руководство ХАМАС.

    Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху принес извинения премьеру Катара Мухаммеду бен Абдеррахману Аль Тани за недавний авиаудар по Дохе с целью ликвидации руководства палестинского движения ХАМАС, передает РИА «Новости».

    Информацию распространил 12-й канал израильского телевидения со ссылкой на собственные источники.

    В сообщении новостной службы телеканала говорится: «Нетаньяху поговорил с премьер-министром Катара... извинился за израильское нападение на Доху».

    Ранее Израиль неоднократно обвинял Катар в поддержке ХАМАС, однако такого прямого авиаудара по столице эмирата не фиксировалось. Катар активно участвует в посреднических переговорах между Израилем и ХАМАС по вопросам обмена пленными и гуманитарной помощи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Нетаньяху освистали на Генассамблее ООН.

    Военная операция Израиля в Газе привела к усилению дипломатической изоляции страны, даже давний союзник в лице США начал проявлять недовольство действиями Тель-Авива.

    30 сентября 2025, 13:09 • Новости дня
    Песков заявил о поддержке Россией плана Трампа по Газе
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Москва выразила готовность поддержать любые шаги Дональда Трампа, направленные на достижение мира в секторе Газа, отметив важность предотвращения дальнейшей трагедии.

    Россия всегда поддерживает и приветствует любые усилия Дональда Трампа по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке, в частности в секторе Газа, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул: «В России всегда поддерживают и приветствуют любые усилия Трампа, которые имеют своей целью предотвращение той трагедии, которая сейчас происходит».

    Песков уточнил, что Москва желает реализации мирного плана Трампа, чтобы это помогло перевести развитие событий в регионе в мирное русло. Он отметил, что Россия надеется на наступление стабильности на Ближнем Востоке.

    При этом Песков заявил, что Россия не участвует в реализации мирного плана Трампа по сектору Газа. По его словам, никаких официальных сигналов или предложений от Вашингтона по этому поводу Москва не получала.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, арабские страны поддержали мирный план президента США Дональда Трампа по Газе.

    По данным СМИ, Дональд Трамп решил назначить бывшего премьер-министра Британии Тони Блэра главой администрации Газы.

    План Трампа по Газе назвали ультиматумом для движения ХАМАС.

    1 октября 2025, 16:40 • Новости дня
    Израиль захватил коридор «Нецарим» и разделил пополам Газу
    @ Nasser Ishtayeh/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Армия обороны Израиля захватила стратегический коридор «Нецарим» у западного побережья Газы, сообщил глава израильского минобороны Исраэль Кац.

    По словам министра, операция позволила израильской армии разделить сектор Газа на северную и южную части, передает ТАСС.

    «ЦАХАЛ завершила захват коридора «Нецарим» к западу от побережья Газы, разделив Газу на север и юг. Это усилит осаду города Газа, и любой, кто покинет его в сторону юга, будет вынужден проходить через контрольно-пропускные пункты ЦАХАЛ», – написал Кац в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Он отметил, что в данный момент предоставляется «последний шанс для жителей Газы перебраться на юг, оставив террористов ХАМАС изолированными в самом городе Газа». Кац добавил, что те, кто останутся в Газе, будут считаться причастными к террористической деятельности.

    Сообщалось, что с начала операции по контролю над Газой армия Израиля ликвидировала более 1250 построек.

    Ранее Вашингтон представил план по урегулированию в секторе Газа, в котором предусмотрено временное международное управление без насильственного переселения местных жителей.

    30 сентября 2025, 10:30 • Новости дня
    Bloomberg: План Трампа по Газе – это ультиматум для ХАМАС
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В новой инициативе по Газе Трамп предложил амнистию боевикам ХАМАС, а также расширил гуманитарную помощь и вовлечение международного сообщества, пишет Bloomberg.

    Дональд Трамп представил новый план по урегулированию ситуации в Газе, который фактически является ультиматумом для движения ХАМАС: освободить заложников, сложить оружие и сдаться, иначе израильская армия получит «полную поддержку» США для завершения операции, передает Bloomberg.

    Израильские войска уже находятся в центре города Газа, откуда бежали 800 тыс. палестинцев.

    Трамп объявил о 20-пунктном плане на совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Белом доме. Среди новых пунктов – амнистия для боевиков ХАМАС, которые сдадут оружие и согласятся на сосуществование, а также обещание масштабной гуманитарной помощи и отказ от прежних предложений о депортации жителей Газы. Однако план не предусматривает немедленного создания палестинского государства, что поддерживает мировое сообщество.

    ХАМАС пока не получил план Трампа, сообщил его представитель Махмуд Мардави, и изучит его совместно с другими политическими силами, когда документ поступит. Аналитики считают, что ХАМАС, вероятно, отвергнет инициативу, и США затем будут обвинять палестинцев в препятствовании миру. Палестинские сторонники уже называют предложение попыткой «создать американское политическое прикрытие для продолжения геноцида в Газе», заявил директор программы по Палестине и Израилю в Arab Center Юсеф Мунаейер.

    Отличительной чертой плана стало заявление о поддержке со стороны Катара и Турции, традиционных союзников ХАМАС, что, по мнению экспертов, увеличит давление на движение. Кроме того, в плане говорится, что если Палестинская администрация проведет реформы, возможен «правдоподобный путь» к самоопределению и государственности палестинцев. Однако неясные формулировки и отсутствие временных рамок вызывают скепсис как у палестинцев, так и у части израильского общества, особенно у правых партий, выступающих за аннексию Газы и Западного берега.

    С начала конфликта почти два года назад, по данным израильских источников, боевики ХАМАС убили 1200 человек и захватили 250 заложников, а по данным министерства здравоохранения Газы, ответная операция Израиля привела к гибели 66 тыс. человек. Эксперты считают, что новый план Трампа создает максимальное давление на ХАМАС, но его успех зависит от готовности сторон идти на компромисс.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Вашингтоне заявили о приближении «настоящего мира» на Ближнем Востоке. Уиткофф заявил, что появляется импульс, способный запустить мирные процессы в Газе и на Украине. Телеканал AlJazeera сообщил о передаче переговорщикам ХАМАС плана Трампа.

    30 сентября 2025, 10:10 • Новости дня
    Арабские страны поддержали мирный план Трампа по Газе
    @ FRANCIS CHUNG/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Предложенный Дональдом Трампом план из 20 пунктов по прекращению войны в Газе получил поддержку ряда арабских и исламских государств, а также Палестинской администрации, сообщает Al Jazeera.

    Мирный план Дональда Трампа по Газе получил положительную реакцию ряда ближневосточных и мусульманских стран, передает Al Jazeera.

    Предложение, содержащее 20 пунктов, предполагает разоружение ХАМАС, прекращение огня, восстановление Газы, предотвращение аннексии Западного берега и обеспечение гуманитарной помощи.

    Палестинская администрация поддержала «искренние и неустанные усилия» США по урегулированию и выразила готовность работать с международными партнерами для достижения всестороннего соглашения, которое включает освобождение заложников, защиту населения и возвращение палестинских налоговых фондов. Власти также призвали к прекращению аннексии земель, созданию механизмов безопасности и уходу израильских войск с палестинских территорий.

    Как отмечает агентство, ХАМАС объявил о рассмотрении плана «добросовестно», тогда как организация «Палестинский исламский джихад» назвала предложение «рецептом эскалации» и попыткой навязать Израилем свои условия.

    Египет, Индонезия, Иордания, Пакистан, Катар, Саудовская Аравия, Турция и ОАЭ выступили с совместным заявлением в поддержку «искренних усилий» Трампа и готовы содействовать реализации комплексного соглашения, предусматривающего полностью независимое палестинское государство.

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф публично отметили лидерство Трампа и выразили готовность работать над урегулированием конфликта. Оппозиционный израильский политик Бени Ганц отметил важность инициативы Трампа для обмена заложниками и расширения нормализации в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Вашингтоне заявили о приближении «настоящего мира» на Ближнем Востоке. Уиткофф отметил появление импульса для запуска мирных процессов в Газе и на Украине. Телеканал AlJazeera сообщил о передаче переговорщикам ХАМАС плана Трампа.

    29 сентября 2025, 22:15 • Новости дня
    В Вашингтоне заявили о приближении «настоящего мира» на Ближнем Востоке

    Tекст: Вера Басилая

    Перспектива установления настоящего мира на Ближнем Востоке стала как никогда близка, заявил президент США Дональд Трамп.

    Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Белом доме заявил, что перспектива установления настоящего мира на Ближнем Востоке стала как никогда близка, передает РИА «Новости».

    По словам Трампа, Израиль останется на своем месте и будет сосуществовать с другими государствами региона, включая Сирию, Ливан и Саудовскую Аравию. Он подчеркнул, что перспектива создания нового Ближнего Востока теперь явно достижима.

    «Мы еще никогда не были так близки к настоящему миру, а не к фальшивому», – отметил Трамп.

    Ранее США начали терять терпение из-за действий Израиля в Газе.

    Дональд Трамп надеется завершить разработку плана мирного урегулирования ситуации в секторе Газа на встрече с премьер-министром Израиля.

    Напомним, Вашингтон представил план по урегулированию в секторе Газа, в котором предусмотрено временное международное управление без насильственного переселения местных жителей.

    1 октября 2025, 06:03 • Новости дня
    Армия Израиля за два месяца уничтожила более тысячи зданий в Газе
    @ Omar Ashtawy/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    С начала операции по контролю над Газой армия Израиля ликвидировала более 1250 построек, включая объекты с камерами наблюдения, сообщила газета The Jerusalem Post.

    Армия обороны Израиля разрушила примерно 1250 зданий в Газе с августа, передает ТАСС. Операция проводится для установления контроля над самым крупным городом анклава.

    По информации The Jerusalem Post, треть разрушенных построек ЦАХАЛ классифицировал как полностью военные объекты. Половина зданий была определена как объекты вторичного использования радикалами: в некоторых из них устанавливались камеры наблюдения. Источник в ЦАХАЛ пояснил, что наличие хотя бы одной камеры наблюдения может стать основанием для сноса всего многоэтажного дома.

    Менее 200 радикалов были ликвидированы армией Израиля в ходе этой операции. Часть разрушенных зданий не попала под четкую классификацию, отмечают военные.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, СМИ сообщили о начале Израилем наземной операции в секторе Газа. Израильские военные провели массированные и нескончаемые бомбардировки на территории Газы. Комиссия ООН признала действия Израиля в Газе геноцидом.

    29 сентября 2025, 22:45 • Новости дня
    Трамп раскритиковал страны, «по глупости» признавшие государство Палестина

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп на пресс-конференции с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху раскритиковал страны, которые ранее признали государство Палестина.

    Президент США раскритиковал страны, «по глупости» признавшие государство Палестина.

    «Как вы знаете, несколько стран по глупости признали палестинское государство – некоторые из наших европейских друзей, союзников, хороших людей. Но на самом деле, я думаю, они делают это потому, что очень устали от того, что происходит на протяжении стольких десятилетий», – приводит слова Трампа британская Daily Express.

    Трамп призвал палестинцев принять его план, указав на необходимость «взять на себя ответственность за свою судьбу».

    «Потому что это то, что мы им даем. Мы даем им ответственность за свою судьбу, полностью осуждаем и запрещаем терроризм и прокладываем им путь к светлому будущем. Если Палестинская администрация не завершит реформы, которые я наметил... им придется винить только самих себя», – заявил американский президент.

    Напомним, ранее Вашингтон представил план по урегулированию в секторе Газа, включающий временное международное управление без насильственного переселения местных жителей.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил о приближении «настоящего мира» на Ближнем Востоке. Он заявил, что возглавит международный надзорный орган, который он называет Советом мира, вместе с лидерами других стран, имена которых будут названы «в течение следующих нескольких дней».

    30 сентября 2025, 05:45 • Новости дня
    Уиткофф заявил об импульсе, который запустит мирные процессы в Газе и на Украине

    Уиткофф заявил об импульсе мирных процессов в Газе и других частях света

    Tекст: Ирма Каплан

    Спецпредставитель американского президента Стивен Уиткофф заявил, что реализация плана президента Трампа по прекращению огня в секторе Газа и палестино-израильского конфликта может создать импульс, который сможет повлиять на урегулирование украинского кризиса.

    «Президент хочет мира в целом. Речь идет не только о Газе, но и о том, как это может распространиться на остальную часть Ближнего Востока, вплоть до России и Украины», – сказал он Fox News, комментируя план США по урегулированию конфликта в палестинском анклаве.

    Уиткофф добавил, что инициативу Трампа поддерживают как страны Персидского залива, так и в Европе.

    Напомним, ранее Вашингтон представил план по урегулированию в секторе Газа, включающий временное международное управление без насильственного переселения местных жителей.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил о приближении «настоящего мира» на Ближнем Востоке. Он заявил, что возглавит международный надзорный орган, который он называет Советом мира, вместе с лидерами других стран, имена которых будут названы «в течение следующих нескольких дней». Однако прежде признавшие Палестину страны Трамп охарактеризовал нелестно.

    30 сентября 2025, 15:35 • Новости дня
    Курды захватили главаря ИГ в сирийском Дейр-эз-Зоре

    Tекст: Евгения Караваева

    Один из главарей бандформирования ИГ был ранен и задержан при спецоперации курдских сил в населенном пункте Дарандж на востоке Сирии.

    О задержании опасного террориста в Дейр-эз-Зоре сообщило командование «Сил демократической Сирии» (СДС), передает ТАСС.

    По данным коалиции, спецподразделение СДС провело операцию в населенном пункте Дарандж, где один из лидеров ИГ (террористическая организация, запрещена в России) ранен и взят в плен. В ходе перестрелки погиб курдский боец, еще двое получили ранения.

    Накануне формирования ИГ совершили атаку на мотоциклах в районе блокпоста СДС в местечке Абриха, однако курдские силы отразили нападение и нанесли потери противнику. В коммюнике подчеркивается, что с начала года курдские силы провели свыше 70 операций против террористов, задержали 95 боевиков, среди которых были трое командиров, а шесть лидеров группировки были ликвидированы.

    За этот период в столкновениях с бандами погибли 30 бойцов СДС, 12 получили ранения, также убиты шесть мирных жителей. Курдские формирования продолжают операции по уничтожению ячеек террористов в регионе.

    В последние месяцы замечено увеличение активности ИГ в провинции Дейр-эз-Зор и прилегающих районах на границе с Ираком.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в восточных районах Сирии возле реки Евфрат разгорелись ожесточенные столкновения между сирийскими военными и курдскими формированиями.

    В деревне Умм-Тина в провинции Алеппо после атаки дронов погибли пять женщин и двое детей.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал не допустить «взрыва» курдской проблемы на Ближнем Востоке.

    29 сентября 2025, 10:10 • Новости дня
    Хуситы объявили об ударе гиперзвуковой ракетой по Тель-Авиву

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные формирования «Ансар Алла» впервые применили гиперзвуковую баллистическую ракету «Палестина-2» с разделяющейся боевой частью по целям в Тель-Авиве, заявил военный представитель движения Яхья Сариа.

    Йеменские хуситы из движения «Ансар Алла» нанесли удар по нескольким объектам в Тель-Авиве, передает ТАСС.

    Военный представитель Яхья Сариа заявил, что для атаки была использована гиперзвуковая баллистическая ракета «Палестина-2» с разделяющейся головной частью. По его словам, удар был нанесен «в ответ на израильскую агрессию» против Йемена. Сариа заявил, что цели операции успешно достигнуты.

    Ранее йеменские хуситы движения «Ансар Алла» нанесли удар по целям в Тель-Авиве гиперзвуковой ракетой «Палестина-2».

    Израиль нанес пять ударов по столице Йемена.

    Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа предупредил, что Ближний Восток может столкнуться с новым витком беспорядков в случае отсутствия соглашения о безопасности с Израилем.

    30 сентября 2025, 03:25 • Новости дня
    СМИ узнали о готовности спецпосланника США Уиткоффа уйти в отставку

    Tекст: Ирма Каплан

    Специальный посланник США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф уйдет в отставку в конце текущего года, сообщил Times of Israel американский чиновник.

    Стив Уиткофф, который был представителем американского президента Дональда  Трампа на переговорах о прекращении огня в секторе Газа, занимает должность специального госслужащего, срок полномочий которого ограничен примерно 130 днями, хотя продление контракта возможно в зависимости от срока службы, пишет газета Times of Israel.

    По словам источника газеты, Уиткофф готовится покинуть пост к концу года, особенно в связи с тем, что прорыв ситуации с сектором Газа, похоже, близок. Ранее Трамп объявил, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху принял последнее предложение США, а посредники ожидают ответа ХАМАС.

    Иисточник добавил, что «люди в офисе [Уиткоффа] уже предвкушают, что же будет»,  особенно если сделка по Газе будет заключена и спецпредставитель «изящно уйдет».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Вашингтон представил план по урегулированию в секторе Газа, включающий временное международное управление без насильственного переселения местных жителей.

    Трамп заявил о приближении «настоящего мира» на Ближнем Востоке и заявил, что возглавит международный надзорный орган, который он называет Советом мира, вместе с лидерами других стран, имена которых будут названы «в течение следующих нескольких дней».

