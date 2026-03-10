Bloomberg: Запасов товаров в ОАЭ хватило бы на шесть месяцев

Tекст: Ольга Иванова

Стратегических запасов товаров первой необходимости в Объединённых Арабских Эмиратах хватит на срок от четырёх до шести месяцев, сообщил министр экономики страны Абдалла бен Тук аль-Марри, передает РБК.

Он обратился к жителям с призывом покупать только необходимое и не создавать искусственный ажиотаж, отмечая важность рационального потребления.

Издание пишет, что ситуация осложнилась из-за перебоев с поставками, вызванных военной операцией США и Израиля против Ирана. Обострение ситуации в регионе повлияло на судоходство через Ормузский пролив, но несмотря на это, Дубай продолжает пополнять запасы продовольствия и других необходимых товаров.

По информации агентства, часть грузов теперь приходится доставлять в страну по альтернативным маршрутам, используя воздушный и автомобильный транспорт. Тем не менее власти Эмиратов уверяют, что в настоящее время жители обеспечены всеми необходимыми товарами, и нужды в панических закупках нет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп предложил организовать эскорт для танкеров в Ормузском проливе. Блокада Ормузского пролива, по мнению экспертов, может вынудить США и Израиль капитулировать.