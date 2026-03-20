Девушка пострадала при атаке украинского БПЛА в Курской области
В результате атаки украинского беспилотника на трассе в Рыльском районе Курской области 29-летняя девушка получила слепые осколочные ранения и серьезные переломы, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
Хинштейн сообщил в Max, что 19 марта украинский беспилотник атаковал трассу между деревнями Александровка и Викторовка в Рыльском районе Курской области.
В результате атаки 29-летняя девушка получила слепые осколочные ранения левой голени, правой стопы с переломом пяточных костей, а также левого предплечья. Пострадавшая была оперативно доставлена в Курскую областную больницу, где ей оказывают необходимую медицинскую помощь.
Губернатор также сообщил, что за прошедшие сутки в Курской области было сбито 36 вражеских беспилотников различных типов, а также зафиксировано 14 случаев применения артиллерии по отселенным районам региона. Кроме того, один раз беспилотник атаковал регион с помощью взрывных устройств.
В деревне Журятино вследствие атаки была повреждена линия электропередачи, из-за чего электроснабжение в 17 населенных пунктах Рыльского района оказалось нарушено, однако позже его удалось восстановить. Погибших в результате атак нет.
В ночь с четверга на пятницу дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 26 украинских беспилотников самолетного типа.