Бортников заявил о диверсионно-террористической войне против России

Tекст: Елизавета Шишкова

Председатель Национального антитеррористического комитета и директор ФСБ Александр Бортников сообщил в интервью «Российской газете», что спецслужбы Украины и их зарубежные «кукловоды» потеряли чувство реальности на фоне мнимой вседозволенности, планируя теракты на территории России. Бортников подчеркнул, что, по его словам, это вывело террористические угрозы на принципиально иной, более высокий уровень.

Он отметил: «По сути, нам объявлена настоящая диверсионно-террористическая война, в которой враг не только пытается нанести точечные удары, но и неизбирательно атакует гражданское население ракетами и беспилотниками». По его словам, планируемые операции против России стали сложнее, вырос уровень их разведывательного и технического обеспечения.

Глава ФСБ сообщил, что в состав диверсионно-разведывательных групп, перебрасываемых на российскую территорию, входят специально подготовленные военнослужащие украинских спецорганов и сил спецопераций. Он добавил, что агентура иностранного разведывательного сообщества занимается созданием подпольных сетей и разведкой вокруг объектов потенциальных атак.

Бортников также отметил, что лица, соглашающиеся стать «живыми бомбами» по заданию украинских спецслужб, полностью лишены чувства самосохранения. В таких условиях, по его мнению, эффективно противостоять угрозам возможно только силовыми методами при опоре на данные разведки и контрразведки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в России усилили меры по противодействию распространению радикальных взглядов и защите критически важных объектов в Центральном федеральном округе. Украинские спецслужбы ищут в России уязвимых подростков.

Президент России Владимир Путин поздравил Национальный антитеррористический комитет с 20-летием, подчеркнув важность его работы для координации борьбы с терроризмом.