США, по всей видимости, ведут скрытую подготовку к схватке за Тайвань, о чем парадоксальным образом говорит исчезновение прямых упоминаний острова из свежих военно-политических документов.0 комментариев
Axios: Вэнс отложил поездку на переговоры с Ираном из-за Израиля
Axios: США отложили переговоры с Ираном в Швейцарии из-за боев в Ливане
Запланированный визит американского вице-президента Джей Ди Вэнса в Швейцарию отложен из-за логистических трудностей и срыва перемирия на юге Ливана, отмечают СМИ.
Американская администрация изменила планы проведения двусторонних встреч на высшем уровне, передает портал Axios.
Изначально предполагалось, что диалог начнется в пятницу, однако Белый дом сослался на непредвиденные проблемы.
В официальном заявлении американской администрации говорится: «Делегация США была готова вылететь при первой возможности, но логистика этих переговоров никогда не была простой или предсказуемой». Уточняется, что политик не отправится в Европу в ближайшие дни.
Неофициальной причиной задержки собеседники издания называют шаткое перемирие в Ливане. Накануне израильские военные нанесли удар по южной части страны, в результате чего погибли четыре человека, а между армией Израиля и движением «Хезболла» вспыхнули интенсивные бои.
Ранее верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи разрешил дипломатам вести прямые переговоры с Вашингтоном. В свою очередь, президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social призвал стороны к полному прекращению огня на всех фронтах.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США подписал меморандум для прекращения войны с Ираном.
Иранский МИД сообщал об участии Джей Ди Вэнса и Мохаммад-Багера Галибафа в церемонии заключения соглашения. Однако позже американский вице-президент отменил свой вылет в Швейцарию.