Украинство специально выращивалось в галицийской колбе как яд, который должен был отравить русское единство. Но сама эта колба возникла пятью веками ранее, когда самая западная часть Руси оказалась запертой в чуждом цивилизационном проекте.34 комментария
Вице-президент США Вэнс отменил визит в Швейцарию для подписания сделки с Ираном
Вице-президент США Джей Ди Вэнс отменил вылет в Швейцарию, где планировалось подписание меморандума с иранской стороной, сообщил представитель Белого дома.
«Логистика этих переговоров никогда не была простой или предсказуемой. На данный момент вице-президент не уезжает сегодня вечером», – говорится в официальном заявлении администрации, передает РИА «Новости».
Несмотря на отмену поездки, в Вашингтоне выразили надежду на скорое начало технических консультаций с Тегераном.
Министерство иностранных дел Швейцарии, в свою очередь, официально подтвердило отмену запланированных на пятницу переговоров в Бюргенштоке.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп подписал направленный на прекращение войны меморандум.
Иранский МИД подтвердил участие Джей Ди Вэнса в церемонии заключения исторической сделки.
Замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади сообщил о подписании документа в Швейцарии 19 июня.