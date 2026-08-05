Системы ПВО сбили четыре украинских дрона над территорией Севастополя

Tекст: Ольга Иванова

В ходе дневного налета на полуостров уничтожено четыре украинских дрона. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поделился подробностями происшествия. «Наши силы ПВО и мобильные огневые группы отразили очередную атаку вражеских беспилотников. Сбито четыре БПЛА. Главное – пострадавших нет», – заявил глава региона на платформе Мах.

Один из сбитых аппаратов упал во дворе многоквартирного дома на улице Репина. Дрон не сдетонировал, однако удар повредил остекление балкона в одной из квартир. На месте падения оперативно развернули работу экстренные службы.

Еще один беспилотник рухнул на территории Гагаринского района без последующей детонации и пожара. При этом обломки других аппаратов спровоцировали два возгорания в Балаклавском муниципальном округе и около Максимовой дачи. Пожарные расчеты незамедлительно приступили к ликвидации огня.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня лесной пожар после падения дронов охватил площадь около 28 гектаров.

В середине того же месяца обломки украинских беспилотников повредили десять многоэтажек и пять частных домов.

В начале июня при отражении атаки восьми аппаратов пострадали два человека.