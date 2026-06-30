Севастопольские леса охватили пожары после атаки БПЛА

Развожаев: В севастопольских лесах после атаки БПЛА возник пожар на 28 га

Tекст: Елизавета Шишкова

О серьезной лесной пожарной обстановке в Севастополе сообщил губернатор Михаил Развожаев в Max. По его словам, огонь вспыхнул на разных участках после сбития вражеских БПЛА, общая площадь возгораний составила около 28 гектаров, а тушением заняты уже более суток.

Глава города уточнил, что пожар стал самым масштабным в севастопольских лесах за последние годы. Ситуацию осложняют горный рельеф, повторные атаки и появление новых очагов. В ряде районов тушение еще продолжается, однако по предварительным данным пострадавших нет. Развожаев заявил: «Со временем поврежденные участки леса будем восстанавливать».

В ликвидации возгораний участвуют более 240 человек и 58 единиц техники. Задействованы сотрудники Дирекции ООПТ и лесного хозяйства, Спасательной службы Севастополя, подразделений МЧС Севастополя и Крыма, Минобороны России, а также ГУПС «Водоканал», ГБУ «Севавтопольский автодор» и ГБУ «Парки и скверы». К помощи подключились волонтеры и неравнодушные жители города.

Развожаев также поручил подчиненным совместно с главами муниципалитетов проработать вопрос уборки сухостоя рядом с жилыми массивами, чтобы снизить риск новых возгораний.

Как писала газета ВЗГЛЯД, после ночных атак дронов над Севастополем возникли пожары в лесу и на виноградниках и пострадали частные дома.