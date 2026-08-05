  • Новость часаНазваны обязанности новых заместителей министра обороны
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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв «Большая крокодила» из Израиля показала проблему границ допустимого

    Дискуссия о рве с крокодилами для охраны израильских тюрем – это пример того, как быстро мы двигаемся по пути революционных изменений. То, что несколько лет назад было образом для псевдонаучной фантастики, стало всерьез обсуждаемой идеей.

    2 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Зачем Зеленский лезет на Ближний Восток

    Украинские лоббисты в США использовали все свои возможности, чтобы повлиять на Трампа в вопросе предоставления вооружений своим нанимателям. Вероятно, кому-то из тех, кто консультирует Киев, пришла в голову мысль: хорошо бы продемонстрировать, что Украина вступила в вооруженное противостояние с Ираном.

    0 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Главное – не пустить старость в голову

    Мы наблюдаем реальный прорыв в теме, которую по привычке называем «старостью». Кстати, и слово-то это уже стараются не использовать – так же, как «бабка», «дед», – хотя бы в образованной среде, потому что оно уже несет негативные коннотации.

    19 комментариев
    5 августа 2026, 14:40 • Новости дня

    Путин назначил Солодчука заместителем министра обороны

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин назначил генерал-полковника Валерия Солодчука новым заместителем министра обороны.

    Путин своим указом назначил «генерал-полковника Солодчука Валерия Николаевича – заместителем министра обороны Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности», указывается в сообщении на сайте Кремля.

    Ранее российский лидер называл военачальника одним из наиболее талантливых командиров.

    Валерий Солодчук является Героем России, это звание он получил в 2025 году. Выпускник Ленинградского суворовского и Рязанского воздушно-десантного командного училищ, с января 2020 по май 2022 года он командовал 36-й общевойсковой армией, а в 2025 году был произведен в генерал-полковники.

    Президент России Владимир Путин провел кадровые перестановки в руководстве Министерства обороны.

    Президент России Владимир Путин назначил командующего группировкой «Центр» Валерия Солодчука главой службы тыла.

    Путин сообщил о решении сосредоточить управление всеми службами тыла в одних руках.

    4 августа 2026, 19:44 • Новости дня
    Путин подписал закон «Единой России» о продлении «гаражной амнистии» на пять лет

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении гаражной амнистии до 1 сентября 2031 года. Документ был разработан депутатами партии «Единая Россия».

    Продление программы позволит гражданам и дальше в упрощенном порядке оформлять в собственность гаражи, построенные до конца 2004 года, а также земельные участки под ними, сообщает сайт «Единой России». После регистрации владельцы смогут легально совершать сделки купли-продажи, мены и дарения, передавать имущество по наследству и полноценно распоряжаться им.

    Для оформления права собственности достаточно подать заявление в органы местного самоуправления и предоставить документы, подтверждающие право на гараж. Воспользоваться механизмом могут не только нынешние владельцы, но и их наследники, а также граждане, купившие такие гаражи.

    По данным авторов инициативы, за время действия гаражной амнистии в упрощенном порядке было зарегистрировано более 700 тыс. объектов недвижимости.

    Авторами закона выступили секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Владимир Якушев и председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников. Ранее председатель партии Дмитрий Медведев поручил фракции «Единой России» в Госдуме рассмотреть и принять законопроект в приоритетном порядке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, партия «Единая Россия» в феврале внесла в Госдуму законопроект о продлении сроков упрощенной регистрации гаражей. Правительство России весной одобрило данную инициативу из-за ее высокой востребованности среди граждан.

    Депутаты Госдумы в июле окончательно приняли этот документ.

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    5 августа 2026, 05:08 • Новости дня
    Полковник Рейснер объяснил готовность Киева к перемирию

    Полковник Рейснер заявил о готовности Киева к перемирию

    Полковник Рейснер объяснил готовность Киева к перемирию
    @ Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Украинские власти больше не настаивают на возвращении утраченных земель, рассчитывая лишь на временное прекращение огня в преддверии тяжелых холодов, заявил полковник Генштаба ВС Австрии Маркус Рейснер.

    «Украина находится в драматической ситуации. <…> Наступит зима, и она будет гораздо суровее для Украины, чем предыдущая», – приводит слова Рейснера РИА «Новости» в интервью телеканалу N-TV.

    По словам аналитика, из-за ударов российских войск инфраструктура страны не способна производить достаточное количество электроэнергии. Поэтому Киев отказался от максимальных требований и просит только перемирия.

    Кроме того, российские силы успешно теснят противника по всей линии боевого соприкосновения, отметил полковник.

    «Основная тяжесть российских атак по-прежнему приходится на центральный участок фронта. <…> На южном участке Россия приближается к Запорожью. <…> На севере постоянным обстрелам подвергаются Сумы и Харьков», – добавил полковник.

    При этом вооруженные силы России продолжают уничтожать логистические центры, места сборки дронов и пункты дислокации иностранных наемников.

    За сутки украинские формирования потеряли более 1435 солдат, один танк, 13 бронемашин, 12 орудий артиллерии, три станции РЭБ и две станции радиоэлектронной разведки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне Зеленский написал письмо Путину с предложением переговоров, однако политолог назвал письмо Зеленского Путину попыткой самопиара. Посол Долгов заявил о скорой попытке Киева запросить перемирие. Захарова заявила о страхе спонсоров Киева из-за действий Зеленского.


    Комментарии (10)
    3 августа 2026, 13:50 • Видео
    Трамп выбрал преемника

    Как утверждают источники американских СМИ, президент США Дональд Трамп определился, кто должен стать его преемником – госсекретарь Марко Рубио или вице-президент США Джей Ди Вэнс. В целом это хороший выбор. Но в плохих обстоятельствах.

    Комментарии (0)
    4 августа 2026, 19:28 • Новости дня
    Утвержден механизм лишения ушедших из России иностранных инвесторов права выкупа активов

    Путин утвердил механизм лишения ушедших из России инвесторов права выкупа активов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ, который вводит судебный механизм лишения иностранных инвесторов, покинувших российский рынок в 2022 году, права на обратный выкуп акций и долей в российских компаниях.

    Документ вносит изменения в указ президента от 5 марта 2022 года № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами». Соответствующий указ опубликован на официальном сайте Кремля.

    Согласно документу, теперь право иностранных инвесторов на обратный выкуп акций и долей может быть прекращено в судебном порядке. Новые нормы распространяются на компании и инвесторов, которые ушли с российского рынка после начала действия антироссийских санкций в 2022 году.

    Как отмечается в указе, изменения направлены на совершенствование действующего порядка исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами.

    Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

    В апреле прошлого года Путин поручил определить механизм обратного выкупа активов для покинувших российский рынок зарубежных инвесторов. Позже правительство обязали рассмотреть условия возвращения иностранных компаний в страну.

    При этом российский лидер заявил об отсутствии привилегий для ушедшего западного бизнеса.

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    4 августа 2026, 17:59 • Новости дня
    Путин утвердил меры против скрывающихся за границей нарушителей закона

    Путин утвердил ограничения для уклоняющихся от наказания релокантов

    Путин утвердил меры против скрывающихся за границей нарушителей закона
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин утвердил пакет законов, вводящих временные ограничительные меры против находящихся за рубежом граждан, которые уклоняются от уголовного или административного наказания.

    Путин подписал законы о применении ограничений к лицам, находящимся за пределами страны и уклоняющимся от исполнения наказания, передает РИА «Новости». Соответствующий документ уже размещен на официальном портале правовых актов.

    Меры коснутся осужденных по приговору суда и привлеченных к административной ответственности за ряд правонарушений. В их числе невыполнение требований законодательства об иноагентах, дискредитация Вооруженных сил, призывы к нарушению территориальной целостности и введению санкций против России, а также участие в нежелательных организациях.

    Для применения ограничений Министерство внутренних дел должно подтвердить факт нахождения человека за границей и его уклонение от наказания. Закон предусматривает 14 видов ограничений, среди которых запрет на регистрацию ИП, отказ в выдаче кредитов, приостановка лицензий и ограничение права управления транспортом.

    Помимо этого, попавшим под санкции гражданам откажут в предоставлении госуслуг, заморозят средства и имущество, а банкам запретят предоставлять им доступ к программам для переводов. Также будут ограничены консульские и нотариальные действия за рубежом.

    Решение о введении мер будет принимать Минюст на основе предложений от МВД, ФСБ, ФССП, ФНС и Генпрокуратуры. Данные о таких лицах внесут в специальный реестр, а ограничения вступят в силу на следующий день после публикации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле депутаты Госдумы окончательно утвердили данные строгие меры против скрывающихся за границей правонарушителей.

    Позже Совет Федерации одобрил этот пакет законов о применении четырнадцати временных ограничений.

    Месяцем ранее глава государства подписал документ об аресте активов нарушивших закон россиян за рубежом.

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    5 августа 2026, 13:41 • Новости дня
    Путин назначил новых командующих группировками войск в зоне СВО
    Путин назначил новых командующих группировками войск в зоне СВО
    @ Алексей Бабушкин/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин провел перестановки в руководстве Министерства обороны и среди командующих группировками войск в зоне СВО, сообщили в Кремле.

    Путин встретился с военным руководством в среду. На совещании были озвучены решения о ротации кадров. Бывший командующий группировкой «Центр» Валерий Солодчук теперь отвечает за службы тыла, сообщается на сайте Кремля.

    «Я хочу вас, товарищи офицеры, поблагодарить за вашу боевую работу на прежних местах, выразить уверенность в том, что ваш боевой опыт, личные и деловые качества, организаторские способности помогут вам в решении новых задач», – сказал президент. Он также попросил командиров передать слова признательности бойцам на передовой.

    Президент России Владимир Путин назначил командующего группировкой «Центр» Валерия Солодчука главой службы тыла.

    Новый командующий службами тыла Минобороны России Герой России и бывший командующий 36-й общевойсковой армией генерал-полковник Валерий Солодчук окончил Ленинградское суворовское и Рязанское воздушно-десантное училища. Президент Владимир Путин назвал его «одним из наиболее талантливых командиров».

    Путин предложил генерал-полковнику Андрею Иванаеву стать командующим группировкой «Центр».

    Герой России Андрей Иванаев ранее командовал 20-й гвардейской общевойсковой армией и войсками Восточного военного округа. Он имеет большой боевой опыт, включая службу на Кавказе и участие в военной операции в Сирии. Военные эксперты отмечают, что под его руководством группировка войск «Восток» стала лучшей в организации боевых действий.

    Российский лидер принял решение о назначении Петра Болгарева временно исполняющим обязанности командующего группировкой войск «Восток».

    Ранее он командовал 150-й мотострелковой дивизией и 5-й гвардейской общевойсковой армией, а также получил ранение в ходе спецоперации.

    Командующим войсками беспилотных систем ВС РФ назначен генерал-полковник Денис Лямин. Бывший начальник штаба Центрального военного округа за 16 лет прошел путь от командира взвода до генерала. Он имеет опыт командования военной базой в Таджикистане и армейским корпусом в Крыму, а также награжден орденами за мужество и профессионализм.

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    4 августа 2026, 18:46 • Новости дня
    Путин присвоил звание Героя Труда главе Курчатовского института Ковальчуку
    Путин присвоил звание Героя Труда главе Курчатовского института Ковальчуку
    @ Валерий Шарифулин/POOL/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя Труда руководителю Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаилу Ковальчуку.

    Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов, передает ТАСС.

    «За особые заслуги в развитии отечественной науки и многолетнюю плодотворную работу присвоить звание Героя Труда Российской Федерации Ковальчуку Михаилу Валентиновичу – президенту федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт», город Москва», – говорится в указе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого года Владимир Путин переназначил Михаила Ковальчука президентом Курчатовского института. Месяцем ранее глава государства присвоил звание Героя Труда балетмейстеру Борису Эйфману.

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    4 августа 2026, 21:24 • Новости дня
    Путин утвердил расширение списка оснований для депортации мигрантов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент РФ Владимир Путин одобрил новые нормы, согласно которым количество административных статей, грозящих иностранным гражданам обязательной высылкой из страны, увеличилось с 22 до 45.

    Путин подписал документ, удваивающий перечень правонарушений для депортации мигрантов, передает ТАСС. В обновленный список вошли участие в несанкционированных митингах, хулиганство и дискредитация Вооруженных сил.

    До вступления новых правил в силу выдворение применялось за нарушение 22 статей Кодекса об административных правонарушениях. Теперь этот показатель возрастет до 45. Иностранцев начнут высылать за призывы к санкциям, нарушение режима чрезвычайной ситуации и неповиновение правоохранителям.

    Особое внимание законодатели уделили правонарушениям экстремистской направленности. Депортация грозит за осквернение религиозных символов, разжигание вражды и пропаганду нацистской атрибутики. Также строже будут наказывать за распространение призывов к терроризму через медиа.

    Дополнительно закон повышает штрафы за незаконное пересечение границы и нелегальную трудовую деятельность. Новые нормы вступят в законную силу через 90 дней после официального опубликования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле 2026 года Госдума приняла закон об увеличении количества статей для выдворения мигрантов с 22 до 45. Позже Совет Федерации одобрил расширение оснований для депортации иностранных граждан.

    Ранее спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин сообщал о планах включить в этот перечень дискредитацию Вооруженных сил России и нарушение общественного порядка.

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    4 августа 2026, 18:14 • Новости дня
    Путин запретил давать гражданство иностранцам с судимостью

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин подписал закон, который лишает иностранцев и лиц без гражданства права на получение российского паспорта или вида на жительство при наличии судимости.

    Ограничение касается преступлений, совершенных как на территории России, так и за ее пределами, передает РИА «Новости».

    Наличие неснятой или непогашенной судимости теперь является основанием для отказа в выдаче разрешительных документов. Это правило распространяется на разрешения на временное проживание, в том числе для получения образования, и вид на жительство, независимо от тяжести совершенного правонарушения.

    Иностранцы старше 14 лет при подаче заявлений обязаны предоставлять справку об отсутствии судимости из своей страны. Документ должен быть выдан не ранее чем за три месяца до обращения. От этого требования освобождены дети, беженцы, контрактники Вооруженных сил РФ и те, кто уже подавал такую справку ранее.

    Для граждан Украины предусмотрен переходный период. В течение двух лет они смогут не предоставлять справки об отсутствии судимости при оформлении документов в российских компетентных органах.

    В мае нижняя палата парламента одобрила в первом чтении законопроект об отказе в гражданстве судимым мигрантам. В июне глава государства освободил граждан Украины от необходимости предоставлять справку о судимости для получения паспорта.

    В прошлом месяце депутаты Госдумы окончательно приняли инициативу о лишении иностранцев с криминальным прошлым права на легальное проживание в стране.

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    4 августа 2026, 18:25 • Новости дня
    Путин наградил Баскова орденом «За заслуги перед Отечеством»
    Путин наградил Баскова орденом «За заслуги перед Отечеством»
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении народного артиста России Николая Баскова.

    Певец удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени за свою работу. В опубликованном документе особо подчеркивается значимый вклад исполнителя в развитие страны. Как гласит текст указа, артист отмечен «за заслуги в области культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».

    В прошлом году Служба безопасности Украины объявила Николая Баскова в розыск.

    В июле текущего года президент России наградил Олега Газманова орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.

    В апреле глава государства удостоил ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени композитора Максима Дунаевского.

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    5 августа 2026, 04:35 • Новости дня
    National Interest назвал военную авиацию России мощнейшей в Европе

    NI: Россия возглавила рейтинг мощнейших ВВС в Европе

    National Interest назвал военную авиацию России мощнейшей в Европе
    @ Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военно-воздушные силы значительно превосходят ресурсы других стран Европы благодаря масштабной численности и передовому технологическому оснащению боевых машин, отметили в National Interest при составлении топ-5 стран.

    Продолжающаяся спецоперация на Украине подогрела интерес к реальному потенциалу европейской авиации. Российские воздушно-космические силы уверенно обогнали Турцию и Британию по уровню развития.

    «Причина, по которой большинство стран НАТО до сих пор располагают истребителями, – Россия. Она и не скрывает стремления к экспансии на Запад <...> её военно-воздушные силы в значительной степени сохранились, по крайней мере, отчасти благодаря желанию не допускать использования самых современных самолётов в войне на Украине», – пишет в статье для National Interest писатель и юрист, специализирующийся на вопросах национальной безопасности, технологий и политической культуры Харрисон Касс.

    Он отмечает, что Кремль всё ещё имеет большой запас боеспособных самолётов поздней советской эпохи, многие из которых участвовали в продолжающейся войне.

    Простое сравнение по количеству самолетов не всегда отражает реальную расстановку сил. Государство может обладать обширным парком устаревшей техники и проиграть противнику с малочисленной, но ультрасовременной авиацией, говорится в статье.

    В качестве примера эксперты приводят израильскую армию, которая регулярно превосходит многочисленных соседей за счет инноваций. Влияют и другие факторы: подготовка пилотов, техническое обслуживание и наличие систем радиолокационного обнаружения.

    Всего в рейтинге журнала пять позиций. На первой – Россия, на второй – Турция, на третьей – Британия, на четвертой – Франция, на пятой – Италия. Германия была удостоена почетного упоминания вне топ-5.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин счел Су-57 лучшим истребителем в мире. Як-130М готовят к охоте на беспилотники. Как зенитные ракетные войска внедрили искусственный интеллект в армию.

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    5 августа 2026, 13:03 • Новости дня
    Путин: Глава штаба «Центра» Лямин возглавит войска беспилотных систем
    Путин: Глава штаба «Центра» Лямин возглавит войска беспилотных систем
    @ Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Руководителем войск беспилотных систем ВС России станет начальник штаба группировки «Центр» Денис Лямин, сообщил президент Владимир Путин.

    «Всем хорошо известно, что принято решение о создании нового рода войск – войск беспилотных систем. И стояла задача найти человека, который зарекомендовал себя самым лучшим образом в этой работе», – отметил президент на встрече с руководством Минобороны.

    Он отметил, что одним из наиболее квалифицированных специалистов в этой сфере считается Денис Игоревич Лямин, который до этого момента был начальником штаба группировки войск «Центр», передает РИА «Новости».

    Президент отметил, что Лямину предстоит довести до завершения формирование войск беспилотных систем.

    «Денис Игоревич, новый род войск только формируется. Хочу выразить надежду на то, что вы, а так считают и министр, и начальник Генерального штаба, будучи одним из наиболее квалифицированных специалистов, как я уже сказал, доведете до завершения формирование этого нового рода войск беспилотных систем и возглавите его в недалеком будущем», – добавил глава государства.

    В среду Путин отмечал, что структура Минобороны совершенствуется с ходом спецоперации.

    Напомним, в Вооруженных силах России сформировали войска беспилотных систем. Путин поручал максимально быстро развернуть этот отдельный род войск.

    Министр обороны Андрей Белоусов отмечал высокую результативность новых подразделений.

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    4 августа 2026, 18:34 • Новости дня
    Путин посмертно наградил орденом Мужества погибшего главного инженера ЗАЭС

    Путин посмертно наградил орденом Мужества погибшего главного инженера ЗАЭС Яковлева

    Путин посмертно наградил орденом Мужества погибшего главного инженера ЗАЭС
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ о посмертном награждении главного инженера Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Александра Яковлева орденом Мужества.

    Специалист погиб в результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата. «За мужество, отвагу и храбрость, проявленные при исполнении профессионального и гражданского долга, наградить орденом Мужества Яковлева Александра Александровича», – говорится в указе, размещенном на портале правовых актов.

    В середине июля украинский беспилотник нанес смертельный удар по служебному автомобилю Александра Яковлева. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте.

    Власти Запорожской области решили посмертно представить погибшего инженера к государственной награде.

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    4 августа 2026, 17:54 • Новости дня
    Путин и президент Бразилии обсудили по телефону конфликт на Украине

    Путин оценил усилия президента Бразилии по урегулированию украинского конфликта

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президенты России и Бразилии Владимир Путин и Луис Инасиу Лула да Силва обсудили по телефону глобальную повестку и кризис на Украине.

    Российский лидер дал высокую оценку усилиям Бразилии, направленным на мирное разрешение ситуации, сообщил Кремль в Max.

    «Проведен обмен мнениями по актуальным международным проблемам, включая ситуацию вокруг Украины», – уточнили в пресс-службе Кремля.

    Там добавили, что глава российского государства выразил признательность своему бразильскому коллеге. Путин поблагодарил Лулу да Силву за готовность оказать содействие в поиске политико-дипломатических путей урегулирования конфликта.

    Стороны учли итоги заседания двусторонней комиссии высокого уровня, которое прошло в начале года в Бразилиа. Особое внимание Москва и Бразилиа планируют уделить расширению и диверсификации взаимной торговли.

    В июне Владимир Зеленский попросил бразильского лидера стать посредником в переговорном процессе с Россией. Осенью прошлого года Лула да Силва заявил об отсутствии военного решения украинского кризиса.

    В августе 2025 года Путин обсудил с коллегой итоги встречи со спецпосланником США.

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    4 августа 2026, 20:09 • Новости дня
    Украинский беспилотник ударил по пожарным в Белгородской области

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинский беспилотник атаковал служебный автомобиль пожарного расчета в Белгородской области после того, как спасатели ликвидировали последствия предыдущего удара. В результате повторной атаки FPV-дрона пострадали пять сотрудников экстренной службы, они были доставлены в больницу.

    Атака на сотрудников экстренных служб произошла в момент их отъезда с места тушения пожара, передает ТАСС. Спасатели ликвидировали возгорание грузовика, возникшее после первоначального удара беспилотника.

    «В городе Шебекино от удара дрона загорелся грузовой автомобиль – прибывший на место пожарный расчет ликвидировал возгорание. Когда пожарные уезжали с места происшествия, произошла повторная атака FPV-дрона на служебный автомобиль, в результате которой пострадали пятеро сотрудников», – сообщил оперативный штаб региона.

    Все получившие ранения специалисты оперативно доставлены в медицинское учреждение.

    Врачебный персонал оказывает им необходимую помощь, служебная техника получила механические повреждения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в Белгородской области от атак украинских беспилотников пострадали четыре человека. В конце июля в Шебекино дрон атаковал грузовой автомобиль с двумя мирными жителями.

    В июне при повторном сбросе взрывчатки на пожарных в Донецке погиб командир отряда МЧС.

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    5 августа 2026, 11:51 • Новости дня
    Минобороны: Численность ВС России увеличена ради строительных подразделений
    Минобороны: Численность ВС России увеличена ради строительных подразделений
    @ Анна Майорова/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Для формирования отдельных военно-строительных подразделений штатная численность Вооруженных сил России увеличена на 27 тыс. человек, они займутся возведением приоритетных и стратегических объектов в интересах армии по всей стране, заявил генерал армии Анатолий Гребенюк.

    Новые формирования займутся возведением приоритетных и стратегических объектов в интересах армии по всей стране, следует из сообщения Минобороны в Max.

    Преобразования обусловлены необходимостью создания военной инфраструктуры, где гражданским специалистам сложно работать из-за режима секретности. Для поэтапного формирования отдельных военно-строительных подразделений увеличена штатная численность ВС РФ на 27 тыс. человек.

    Для подготовки кадров воссоздан Военный инженерно-технический университет Минобороны России. С 1 сентября 2026 года там начнется обучение и переподготовка офицеров. Также разработаны программы дополнительного образования на базе государственных строительных вузов.

    Генерал армии Анатолий Гребенюк пояснил задачи новых структур. Он отметил, что подразделения займутся обустройством военных городков в дальних гарнизонах. Кроме того, они будут заниматься строительством серьезных объектов военной инфраструктуры, куда гражданским допуск не всем разрешен. По словам генерала, речь идет о новых видах вооружения, которые нужно ставить на боевое дежурство.

    «Следующее направление – это Ракетные войска стратегического назначения. Перед военными строителями будет стоять задача именно эту военную инфраструктуру готовить для принятия вооружения и постановки его на боевое дежурство. Это их главная задача», – подчеркнул Гребенюк.

    В конце июля президент России Владимир Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил на 27 тысяч человек.

    Правительство одобрило воссоздание Военного инженерно-технического университета.

    В июне Путин подписал указ о расширении штата армии еще на 7360 военнослужащих.

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