Дискуссия о рве с крокодилами для охраны израильских тюрем – это пример того, как быстро мы двигаемся по пути революционных изменений. То, что несколько лет назад было образом для псевдонаучной фантастики, стало всерьез обсуждаемой идеей.2 комментария
Путин назначил Солодчука заместителем министра обороны
Президент Владимир Путин назначил генерал-полковника Валерия Солодчука новым заместителем министра обороны.
Путин своим указом назначил «генерал-полковника Солодчука Валерия Николаевича – заместителем министра обороны Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности», указывается в сообщении на сайте Кремля.
Ранее российский лидер называл военачальника одним из наиболее талантливых командиров.
Валерий Солодчук является Героем России, это звание он получил в 2025 году. Выпускник Ленинградского суворовского и Рязанского воздушно-десантного командного училищ, с января 2020 по май 2022 года он командовал 36-й общевойсковой армией, а в 2025 году был произведен в генерал-полковники.
Президент России Владимир Путин провел кадровые перестановки в руководстве Министерства обороны.
Президент России Владимир Путин назначил командующего группировкой «Центр» Валерия Солодчука главой службы тыла.
Путин сообщил о решении сосредоточить управление всеми службами тыла в одних руках.