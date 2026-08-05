Дискуссия о рве с крокодилами для охраны израильских тюрем – это пример того, как быстро мы двигаемся по пути революционных изменений. То, что несколько лет назад было образом для псевдонаучной фантастики, стало всерьез обсуждаемой идеей.2 комментария
Путин назначил новых командующих группировками войск в зоне СВО
Президент России Владимир Путин провел перестановки в руководстве Министерства обороны и среди командующих группировками войск в зоне СВО, сообщили в Кремле.
Путин встретился с военным руководством в среду. На совещании были озвучены решения о ротации кадров. Бывший командующий группировкой «Центр» Валерий Солодчук теперь отвечает за службы тыла, сообщается на сайте Кремля.
«Я хочу вас, товарищи офицеры, поблагодарить за вашу боевую работу на прежних местах, выразить уверенность в том, что ваш боевой опыт, личные и деловые качества, организаторские способности помогут вам в решении новых задач», – сказал президент. Он также попросил командиров передать слова признательности бойцам на передовой.
Президент России Владимир Путин назначил командующего группировкой «Центр» Валерия Солодчука главой службы тыла.
Путин предложил генерал-полковнику Андрею Иванаеву стать командующим группировкой «Центр».
Российский лидер принял решение о назначении Петра Болгарева временно исполняющим обязанности командующего группировкой войск «Восток».