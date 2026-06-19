Украинство специально выращивалось в галицийской колбе как яд, который должен был отравить русское единство. Но сама эта колба возникла пятью веками ранее, когда самая западная часть Руси оказалась запертой в чуждом цивилизационном проекте.34 комментария
Reuters: Переговоры США и Ирана в Швейцарии не состоятся в пятницу
Переговоры Соединенных Штатов и Ирана, которые планировалось провести в пятницу на территории Швейцарии, не состоятся, сообщают новостные агентства со ссылкой на швейцарский МИД.
Запланированные на 19 июня в Бюргенштоке переговоры не состоятся, пишет Reuters со ссылкой на МИД Швейцарии, передает РИА «Новости».
Замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади анонсировал подписание меморандума с США в Швейцарии 19 июня. Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи разрешил заключение этого соглашения. Президент США Дональд Трамп подписал направленный на прекращение войны меморандум.