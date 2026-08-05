В промзоне Уфы начался пожар из-за атаки беспилотников

Tекст: Вера Басилая

Системы противовоздушной обороны успешно перехватили дроны в Башкирии, написал в Max глава региона Радий Хабиров.

«Отбили очередную террористическую атаку на наши предприятия», – сообщил руководитель республики. Он добавил, что фрагменты аппаратов рухнули в промышленной зоне, где спасатели ликвидируют возгорание.

«Главное, что никто не погиб и не пострадал», – заявил Хабиров.

Глава Башкирии также категорически опроверг информационные вбросы о якобы отравленном воздухе в Уфе. Он заверил местных жителей, что поводов для волнения совершенно нет. Экологическую обстановку на месте происшествия непрерывно отслеживают специализированные мобильные лаборатории.

Ранее 2 августа силы ПВО сбили над промышленными предприятиями Башкирии 25 ударных дронов.

Днем ранее специалисты ликвидировали задымление на территории уфимской промзоны из-за падения обломков беспилотника.

В конце июня фрагменты уничтоженного аппарата также рухнули в промышленной зоне Уфы.