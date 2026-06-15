Все великие рок-песни последних 75 лет – со времени изобретения электрогитары – сыграны всего на двух типах гитар: либо Fender, либо Gibson. И вот теперь немецкий суд запретил не только производителям, но и музыкантам использовать гитары, похожие на Fender Stratoсaster. Это примерно как если бы компания Keds запретила всем носить кеды.0 комментариев
Израиль отказался выполнять новое соглашение США и Ирана
Израильский министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир заявил, что соглашение США и Ирана не накладывает на Израиль никаких обязательств и игнорирует его безопасность.
Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир обнародовал позицию по соглашению США и Ирана, подчеркнув, что оно не распространяется на еврейское государство, передает ТАСС.
В соцсети он написал: «Соглашение не обязывает нас. Израиль – независимое и суверенное государство и не подчиняется Соединенным Штатам».
Бен-Гвир добавил, что Израиль бесконечно благодарен главе Белого дома, но при этом, по его словам, Израиль не является «банановой республикой». Министр объяснил, что страна не была партнером в договоренностях Вашингтона и Тегерана и что достигнутый документ, по его мнению, не учитывает безопасность Израиля и не накладывает на него никаких обязательств.
Он также заявил, что Израиль не может согласиться на меньшее, чем полное уничтожение ливанского шиитского движения «Хезболла», и не намерен оставлять территории, которые израильские войска заняли и «очистили от террористической инфраструктуры».
Ранее официальные представители США, Ирана и Пакистана подтвердили достижение соглашения, которое планируется подписать в Женеве 19 июня.
По данным замглавы МИД Ирана Казема Гарибабади, в рамках 60-дневного перемирия стороны будут обсуждать, в том числе, ядерную программу Тегерана. С 15 июня объявляется окончание морской блокады Ирана со стороны США, а также немедленное и постоянное прекращение военных операций на всех фронтах, включая Ливан.
Как писала газета ВЗГЛЯД, советник офиса израильского премьера Дмитрий Гендельман заявил об отказе обсуждать проект мирного меморандума США и Ирана.
Президент США Дональд Трамп предостерег премьер-министра Биньямина Нетаньяху от эскалации отношений с Ираном до полномасштабной войны.
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