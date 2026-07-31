Вирус африканской чумы свиней впервые обнаружили у кабана в Финляндии

Reuters: В Финляндии зафиксировали первый случай африканской чумы свиней

Tекст: Мария Иванова

Лабораторные тесты подтвердили наличие инфекции, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

«Финляндия впервые зафиксировала случай африканской чумы свиней... Вирус... был обнаружен в муниципалитете Виролахти на востоке страны», – отмечается в сообщении финляндского агентства продовольствия.

По оценкам профильных ведомств, на начало 2026 года популяция диких кабанов в республике составляла около 2380 особей. С начала текущего года вспышки этого заболевания также фиксировались в Сербии, Германии, Молдавии, Румынии, Японии и Испании.

Африканская чума свиней относится к числу особо опасных болезней животных, не поддающихся лечению и вакцинации. Для человека вирус не представляет угрозы, однако наносит серьезный экономический ущерб сельскому хозяйству, так как остановить его распространение можно только жестким карантином.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине июля власти Брянской области утвердили план борьбы со вспышкой африканской чумы свиней среди диких кабанов.

В августе прошлого года премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил о заражении вирусом десятой части домашних свиней в стране.

Весной 2025 года румынская санитарно-ветеринарная служба подтвердила наличие очага этого опасного заболевания в городе Извин.