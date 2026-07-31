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Вирус африканской чумы свиней впервые обнаружили у кабана в Финляндии
Reuters: В Финляндии зафиксировали первый случай африканской чумы свиней
Неизлечимое вирусное заболевание, представляющее серьезную угрозу для сельского хозяйства, выявили на территории восточного муниципалитета Виролахти.
Лабораторные тесты подтвердили наличие инфекции, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.
«Финляндия впервые зафиксировала случай африканской чумы свиней... Вирус... был обнаружен в муниципалитете Виролахти на востоке страны», – отмечается в сообщении финляндского агентства продовольствия.
По оценкам профильных ведомств, на начало 2026 года популяция диких кабанов в республике составляла около 2380 особей. С начала текущего года вспышки этого заболевания также фиксировались в Сербии, Германии, Молдавии, Румынии, Японии и Испании.
Африканская чума свиней относится к числу особо опасных болезней животных, не поддающихся лечению и вакцинации. Для человека вирус не представляет угрозы, однако наносит серьезный экономический ущерб сельскому хозяйству, так как остановить его распространение можно только жестким карантином.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине июля власти Брянской области утвердили план борьбы со вспышкой африканской чумы свиней среди диких кабанов.
В августе прошлого года премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил о заражении вирусом десятой части домашних свиней в стране.
Весной 2025 года румынская санитарно-ветеринарная служба подтвердила наличие очага этого опасного заболевания в городе Извин.