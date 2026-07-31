110 лет назад, 31 июля 1916 года, родился один из родоначальников современной мировой трансплантологии – Владимир Демихов. Его эксперименты вызывали одновременно шок и восторг: собаки с двумя головами, пересадки сердца – такого в мировой медицине еще не было.0 комментариев
Токаев назвал текущий период самым успешным для Центральной Азии
Токаев заявил о небывалом успехе сотрудничества стран Центральной Азии
Благодаря укреплению взаимного доверия и развитию регионального партнерства современные государства Центральной Азии переживают период наивысшего расцвета и созидательного взаимодействия, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на неформальной встрече лидеров государств Центральной Азии и Азербайджана в Чолпон-Ате высоко оценил уровень текущего взаимодействия стран региона, передает ТАСС.
«Можно с уверенностью сказать, что благодаря укреплению взаимного доверия и последовательному развитию регионального сотрудничества Центральная Азия сейчас переживает самый успешный период в своей современной истории», – подчеркнул политик.
Важным шагом стало подписание Договора о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве в целях развития Центральной Азии в ХХI веке. Казахстанский лидер выразил благодарность президенту Туркмении Сердару Бердымухамедову за присоединение к этому историческому документу.
В качестве следующего этапа политик предложил разработать план мероприятий для долгосрочного экономического и культурного взаимодействия. Кроме того, он отметил, что участие Азербайджана в консультативных встречах знаменует новый этап в развитии данного формата.
Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры Азербайджана и Киргизии подписали в Чолпон-Ате исторический договор о союзнических отношениях.
В прошлом году Баку официально присоединился к консультативной платформе пяти республик Центральной Азии.
Весной Россия и Казахстан оформили 15 совместных документов о сотрудничестве.