Азербайджан присоединился к консультационному блоку Центральной Азии
Азербайджан присоединился к консультативной платформе пяти республик Центральной Азии для укрепления регионального сотрудничества. Об этом стало известно по итогам саммита, который прошел в Ташкенте.
По данным государственных СМИ, Азербайджан официально принят в состав участников на воскресной встрече, передает Bloomberg.
Консультативная платформа была создана в 2018 году и объединяет Казахстан, Узбекистан, Киргизию, Таджикистан и Туркмению. Участники регулярно проводят встречи для координации политики по вопросам безопасности, торговли, энергетики и транспорта.
Вступление Азербайджана расширяет формат организации и подчеркивает растущую роль Баку как энергетического транзитного центра в регионе. За последний год Центральная Азия стала ключевым направлением интересов крупных держав, отмечается в публикации. Главы государств региона провели переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, президентом России Владимиром Путиным и экс-президентом США Дональдом Трампом.