Макрон предложил Испании помощь в разрешении миграционного кризиса

Франция выразила готовность помочь Испании справиться с наплывом мигрантов

Tекст: Мария Иванова

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о готовности оказать Испании помощь в разрешении ситуации с наплывом мигрантов в испанском анклаве Сеута. Поддержка может быть предоставлена через пограничное агентство ЕС Frontex, передает РИА «Новости» со ссылкой на французский канал BFMTV.

«Макрон также подчеркнул, что Франция готова оказать испанским властям всю необходимую поддержку, если они будут в этом нуждаться, в том числе через агентство Frontex», – приводит телеканал слова источника в окружении французского лидера. Кроме того, глава государства поручил министру внутренних дел Лорану Нуньесу усилить пограничный контроль на границе с Испанией.

По данным журналистов, власти Франции поддерживают контакты с Испанией и Марокко для мониторинга ситуации и укрепления координации между ведомствами. Ранее тысячи молодых марокканцев собрались у границы между Марокко и испанским анклавом Сеутой.

Испанские власти сообщили, что за сутки в автономный город проникли около 49 тыс. мигрантов. При попытке пересечь границу погибли 19 человек. В город направлены дополнительные подразделения полиции, гражданской гвардии и военнослужащих.

Как писала газета ВЗГЛЯД, французские власти ужесточили проверки на границе с Испанией из-за наплыва нелегалов в Сеуту.

Мадрид перебросил дополнительные силы полиции и армии в этот североафриканский город.

Премьер-министр Испании Педро Санчес назвал массовое проникновение марокканцев посягательством на государственный суверенитет.