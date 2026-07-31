110 лет назад, 31 июля 1916 года, родился один из родоначальников современной мировой трансплантологии – Владимир Демихов. Его эксперименты вызывали одновременно шок и восторг: собаки с двумя головами, пересадки сердца – такого в мировой медицине еще не было.0 комментариев
Ученые создали первый российский ортез-тренажер для восстановления кисти
Сеченовский университет разработал первый российский ортез-тренажер для кисти
Инновационное российское устройство, совмещающее функции фиксатора и тренажера, помогает пациентам с пересаженными кистями уверенно держать предметы уже через три месяца после операции, сообщили в пресс-службе Сеченовского университета.
Специалисты Сеченовского университета в партнерстве с производителем ортопедических изделий «НИКАМЕД» разработали первый в стране аппарат для восстановления функций кисти, передает РИА «Новости». Новое устройство сочетает в себе возможности фиксатора и тренажера.
«В Сеченовском университете совместно с производителем ортопедических изделий «НИКАМЕД» разработали первый в России ортез-тренажер для восстановления кисти», – рассказали в пресс-службе университета.
Инновационный аппарат уже активно используется в НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского. Он помогает восстанавливаться пациентам, перенесшим трансплантацию донорских предплечий и кистей.
Комплексная реабилитация с применением уникальной разработки дает впечатляющие результаты. По словам директора Клиники пластической хирургии Сеченовского университета Валентина Шаробаро, спустя три месяца после хирургического вмешательства пациент обрел способность держать предметы, пожимать руку и даже вернулся к прежней работе. В дальнейшем врачи планируют постепенно увеличивать нагрузку на восстанавливаемую конечность. Стоит отметить, что направление по трансплантации утраченных рук было впервые запущено московскими медиками в марте.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте столичные хирурги впервые в России провели операцию по трансплантации двух кистей. В июне власти Москвы сообщили о хорошем самочувствии этих пациентов.
В феврале глава ФМБА Вероника Скворцова представила первый отечественный бионический протез руки с датчиками давления.