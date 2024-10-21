За этот год в Дубай переехало 7 тыс. миллионеров. Добыча нефти в Дубае с 1991 года по сегодняшний день сократилась в восемь раз. А ВРП эмирата вырос за тот же срок в восемь раз, доля нефти в ВРП стала меньше 1%. Население выросло… в те же восемь раз. Как так вышло?2 комментария
Путин и Мухаммед бен Заид открыли образовательный центр сотрудничества с ОАЭ
Перед началом переговоров президент России Владимир Путин и его коллега из Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед бен Заид Аль Нахайян приняли участие в открытии Центра международного сотрудничества с ОАЭ в сфере образования.
Этот центр, названный в честь шейхи Фатимы Бинт Мубарак, открыт при гимназии имени Е. М. Примакова, говорится в Telegram-канале Кремля.
На церемонии открытия главы государств посетили урок арабского языка, проводимый для российских учащихся нового центра. Создание Центра международного сотрудничества с ОАЭ направлено на разработку программ и курсов для изучения арабского языка школьниками и молодыми педагогами из всех регионов России.
Кроме того, центр будет организовывать олимпиады и выездные стажировки для учеников и преподавателей, а также международные научно-практические форумы для работников вузов, учителей и сотрудников научных центров. Это открывает новые возможности для укрепления образовательных связей между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами.
Напомним, на переговорах в Кремле лидеры обсуждали важное взаимодействие России и ОАЭ на международной арене в контексте глобальных вопросов. Также сообщалось, что товарооборот между Россией и ОАЭ за последние три года вырос в три раза.