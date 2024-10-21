Путин и Мухаммед бен Заид открыли образовательный центр сотрудничества с ОАЭ

Tекст: Елизавета Шишкова

Этот центр, названный в честь шейхи Фатимы Бинт Мубарак, открыт при гимназии имени Е. М. Примакова, говорится в Telegram-канале Кремля.

На церемонии открытия главы государств посетили урок арабского языка, проводимый для российских учащихся нового центра. Создание Центра международного сотрудничества с ОАЭ направлено на разработку программ и курсов для изучения арабского языка школьниками и молодыми педагогами из всех регионов России.

Кроме того, центр будет организовывать олимпиады и выездные стажировки для учеников и преподавателей, а также международные научно-практические форумы для работников вузов, учителей и сотрудников научных центров. Это открывает новые возможности для укрепления образовательных связей между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами.

Напомним, на переговорах в Кремле лидеры обсуждали важное взаимодействие России и ОАЭ на международной арене в контексте глобальных вопросов. Также сообщалось, что товарооборот между Россией и ОАЭ за последние три года вырос в три раза.