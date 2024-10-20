В состязании с буржуазным благополучием страсть часто выигрывает. Главное сохранять это чувство Родины и собственной русскости. Тогда вы точно не окажетесь на обочине жизни.3 комментария
Путин отметил рост товарооборота между Россией и ОАЭ
Путин: Товарооборот между Россией и ОАЭ вырос втрое за последние три года
Товарооборот между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) за последние три года вырос в три раза, заявил президент России Владимир Путин на встрече с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль.
«Все наши договоренности выполняются. И в полной мере соответствуют уровню стратегического партнерства. За последние три года товарооборот увеличился в три раза», – приводит слова Путина РИА «Новости».
При этом он отметил, что «за семь месяцев текущего года он скоррректировался в сторону понижения, это предмет для нашего разговора и разговора на уровне межправкомиссии».
Кроме того, Путин сообщил, что туристические обмены между двумя странами увеличиваются.
Президент России поблагодарил коллегу из ОАЭ за визит и рассказал о теплых воспоминаниях российской делегации о визите в Объединенные Арабские Эмираты.
«Мы все – члены делегации России - вспоминаем последний визит в вашу страну (в 2023 году). В ходе сегодняшнего неформального общения у нас будет возможность поговорить по всем интересующим вопросам», – выразил уверенность российский лидер.
Напомним, Путин принял президента Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна в своей подмосковной резиденции Ново-Огарево.