Места для патриотической культуры должно быть гораздо больше. Собственно, вся культура должна быть патриотической. И в рамках такой культуры нашлось бы место как для высоких, так и для низких жанров. Как для поп-звезд, так и для интеллектуалов.0 комментариев
Путин подчеркнул важность взаимодействия с ОАЭ для глобальных вопросов
Путин заявил о значимости сотрудничества России и ОАЭ на международной арене
В Кремле прошли переговоры Владимира Путина и Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна, на которых обсуждалось важное взаимодействие России и ОАЭ на международной арене в контексте глобальных вопросов.
Как передает РИА «Новости», Путин заявил, что взаимодействие России и Объединенных Арабских Эмиратов на международной арене является важным для решения глобальных вопросов.
Российский лидер подчеркнул важность сотрудничества не только в региональных, но и в глобальных делах. «Наше взаимодействие весьма важно не только для региональных дел, но и для вопросов глобального характера. Мы активно взаимодействуем в международных организациях, одна из которых собирается на саммит в Казани буквально завтра, а также на таких крупных международных универсальных площадках, как Организация Объединенных Наций», – сказал он.
Ранее президенты России и ОАЭ Владимир Путин и Мухаммед бен Заид Аль Нахайян провели неформальную встречу в Ново-Огареве, которая длилась почти до полуночи и охватила широкий круг вопросов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что доверительные и дружеские отношения между лидерами позволяют обсуждать важные вопросы в неформальной обстановке.