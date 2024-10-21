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    Глеб Простаков Глеб Простаков Когда российский фондовый рынок станет здоровым

    Дать населению заработать на вкладах и не пустить по миру банки. Способствовать росту фондового рынка, но не дать ему превратиться в один большой пузырь, который обогатит лишь часть населения, сделав богатых еще богаче, а бедных еще беднее. Решение всех этих противоречивых задач требует тонкой настройки со стороны правительства и Центробанка.

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    Ольга Андреева Ольга Андреева У России особая гравитация

    В состязании с буржуазным благополучием страсть часто выигрывает. Главное сохранять это чувство Родины и собственной русскости. Тогда вы точно не окажетесь на обочине жизни.

    3 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Кому нужны новые сталинские расстрелы

    Сталин, как и Иоанн Грозный – это воплощение мечты, что кто-то придет и казнит кого надо, и все проблемы будут решены. А необходимость в тщательном расследовании и прочие выдумки буржуазного правосудия только мешают наказать «зажравшихся». Подобная классовая ненависть всегда будет представлять собой соблазн для авантюристов.

    102 комментария
    21 октября 2024, 09:05 • Новости дня

    Песков объяснил, почему Путин принимал президента ОАЭ у себя дома

    Tекст: Вера Басилая

    Доверительные и дружеские отношения между президентом России Владимиром Путиным и президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном позволяют обсуждать важные вопросы в неформальной обстановке, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков отметил, что Путин принимал Аль Нахайяна у себя дома в подмосковной резиденции Ново-Огарево, передает РИА «Новости».

    «Доверительные, давние и дружеские отношения позволяют именно в такой неформальной обстановке доверительно обсуждать самые серьезные вопросы», – заявил Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, опубликованном в Telegram-канале.

    Песков добавил, что лидеры пользуются возможностью «под камеры сказать несколько слов», после чего продолжается свободное общение.

    Ранее президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед бен Заид Аль Нахайян проехал по улицам Москвы на автомобиле «Аурус» в сопровождении мотоколонн.

    Президент России Владимир Путин принял президента ОАЭ в своей подмосковной резиденции Ново-Огарево и обсудил за неформальным ужином все текущие вопросы.

    18 октября 2024, 18:04 • Новости дня
    Путин о конфликте с НАТО: Победа будет за нами
    Путин о конфликте с НАТО: Победа будет за нами
    @ Вячеслав Прокофьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    НАТО воюет с Россией на Украине руками украинских солдат. Мы готовы к продолжению этой борьбы, и победа будет за нами, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями СМИ стран БРИКС.

    В ходе встречи Путину задали вопрос о сроках завершения специальной военной операции. «Если говорить про какие-то сроки – это очень сложная вещь, и она контрпродуктивная», – ответил российский президент.

    «НАТО воюет с нами, но руками украинских солдат. Украина не жалеет своих солдат в интересах третьих государств. Но Украина не использует сама высокотехнологичное оружие. Это делает НАТО. А Российская армия и воюет сама, и продукты сама создает военные, и программное обеспечение делает сама. В этом огромная разница. И особенно за последнее время, я фиксирую это, смотрю, российская армия, безусловно, становится не просто одной из самых высокотехнологичных, но и самых боеспособных», – заявил президент. Его слова приводит Telegram-канал Кремля.

    «А когда натовцам надоест с нами воевать – это у них тоже спросите. Мы готовы к продолжению этой борьбы. И победа будет за нами!», – подчеркнул Путин.

    Ранее российский лидер подчеркнул, что украинские события стали последствием действий западных стран во главе с Вашингтоном.

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    19 октября 2024, 19:48 • Новости дня
    Киселев: Заявления Путина стали сенсацией для многих глав СМИ

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент России Владимир Путин произвел сенсацию на встрече с руководителями СМИ стран БРИКС, состоявшейся в пятницу, заявил гендиректор «Россия сегодня» Дмитрий Киселев.

    Встреча позволила Путину обратиться к многомиллиардной аудитории, поскольку присутствовали представители СМИ из Китая, Индии и других стран, охватывающих до 3 млрд зрителей, сказал Киселев, передает РИА «Новости».

    «Встреча вызвала большой интерес, причем и у самого президента она тоже вызвала огромный интерес... Для многих его слова были реально сенсационные. Может быть, не для представителя Китая, но, например, для Латинской Америки, Египта было очень много откровений. Как по фактуре, содержанию того, о чем говорил президент, так и по тому вниманию, которое они чувствовали со стороны российского лидера. И сам формат был удачным, он никуда не спешил», – отметил Киселев.

    На встрече присутствовали известные фигуры, такие как глава CGTN Фань Юнь и исполнительный редактор PTI Судхакар Наир.

    Киселев сообщил, что у участников была возможность кратко пообщаться с Путиным после встречи, хотя график президента был плотным. Практически каждому удалось сделать отдельное фото с российским лидером, что создало теплую атмосферу.

    Он добавил, что вопросы президенту России не согласовывались заранее, что позволило вести более искренний и прямой диалог. Путин предпочитает отвечать на острые вопросы, что, по мнению Киселева, делает такие встречи более содержательными и интересными.

    Напомним, глава российского государства в ходе встречи с главами СМИ стран БРИКС сообщил о разработке системы обмена финансовой информацией между ЦБ стран БРИКС, которая станет аналогом SWIFT. Также он заявил, что вопрос о создании единой валюты БРИКС на сегодня не рассматривается.

    Он отметил, что Россия не пытается заниматься переустройством мира, а новые центры силы возникают естественным образом.

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    20 октября 2024, 16:55 • Видео
    Макрон назначил Зеленскому лимит

    Президент Франции Эммануэль Макрон потребовал, чтобы страны ЕС выделили Украине не более 20 млрд евро из пятидесятимиллиардного кредита от «Большой семерки». В том, что касается мер поддержки Киева, Макрон вообще погрустнел. Что это – победа разума или победа жадности? Ни то ни другое.

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    18 октября 2024, 12:25 • Новости дня
    Путин заявил об открытости России для делового сотрудничества

    Tекст: Вера Басилая

    Россия открыта для делового сотрудничества и дает выгодные условия для бизнеса, заявил президент России Владимир Путин на Деловом форуме БРИКС в Москве.

    «Россия максимально открыта для взаимовыгодного делового сотрудничества, мы формируем комфортные, глобально-конкурентные условия работы для бизнеса – для отечественного и иностранного, для привлечения капиталов и технологий из-за рубежа. В первую очередь, конечно, сотрудничаем с вами», – цитирует ТАСС Путина.

    Путин также сообщил, что план мероприятий председательства России в БРИКС выполнен на 80%.

    «Реализуется содержательный план действий, нацеленный на продвижение партнеров, по трем ключевым направлениям. Это политика и безопасность, экономика и финансы, культурные и гуманитарные связи. В настоящем времени план выполнен более чем на 80%. Проведено свыше двухсот мероприятий, совещаний, конференций, отраслевых встреч. Состоялось большинство экспертных и министерских заседаний. Но, конечно, центральным событием станет саммит БРИКС», – приводит РИА «Новости» слова президента России.

    Путин подчеркнул, что БРИКС уже играет значительную роль в мировой экономике и эта роль будет только расти в будущем. «Страны, входящие в наше объединение, являются драйверами экономического мирового роста. Именно в БРИКС в обозримой перспективе будет генерироваться основной прирост глобального ВВП», – отметил Путин.

    Ранее Владимир Путин заявил о превосходстве БРИКС над «Большой семеркой» по ВВП.

    Путин также отметил успешное сотрудничество стран БРИКС.

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    18 октября 2024, 18:39 • Новости дня
    Путин высказался против временного перемирия на Украине

    Путин заявил о необходимости создания условий для долгосрочного мира на Украине

    Tекст: Дарья Григоренко

    Краткие перемирия на Украине лишь способствуют перевооружению противника, и только долгосрочный мир гарантирует безопасность всех участников конфликта, заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями СМИ стран БРИКС.

    «Если мы говорим о каких-то мирных процессах, то это не должны быть процессы, связанные с перемирием на неделю, на две или на год для того, чтобы страны НАТО перевооружились и запаслись новым боезапасом. Нам нужны условия долгосрочного, устойчивого и прочного мира, обеспечивающие равную безопасность для участников этого непростого процесса», – отметил российский лидер, передает ТАСС.

    В минувшую пятницу глава МИД Сергей Лавров заявил, что информация о возможных конференциях по урегулированию со стороны Киева не вызывает интереса у Москвы.

    Ранее Киев и западные союзники признали необходимость переговоров с Россией о потерянных территориях на фоне меняющихся настроений на Западе и отступления ВСУ в Донбассе. Также сообщалось, что «мирные предложения Запада» содержат хитрую лазейку для Украины.

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    18 октября 2024, 18:04 • Новости дня
    Путин заявил, что Россия не допустит появления на Украине ядерного оружия

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская сторона не допустит, чтобы украинская сторона получила ядерное оружие, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с главами СМИ стран БРИКС.

    Украинское руководство еще до начала спецоперации заявляло о том, что страна должна иметь ядерное оружие, напомнил Путин, передает ТАСС.

    «Политическое руководство сегодняшней Украины, неоднократно уже об этом говорил еще до того, как кризис перешел в горячую фазу, они уже тогда, до этого заявляли относительно мягко, но тем не менее говорили о том, что Украина должна была бы иметь ядерное оружие. Такая угроза будет соответствующую реакцию вызывать у Российской Федерации», – сказал Путин. «Могу сразу сказать: Россия этого не допустит ни при каких обстоятельствах», – заявил российский лидер.

    Президент отметил, что утаить попытки получить ядерное оружие невозможно. «Здесь сослагательного наклонения быть не может. Давайте не будем гадать на кофейной гуще, там англичане, или кто там еще подбросит [ядерное оружие Украине]. Это сложно скрыть», – сказал Путин. «Это же и фонд соответствующий, и действия соответствующие нужны. Это утаить невозможно. Как шило в мешке невозможно утаить. Мы в состоянии проследить любое движение на этом направлении», – добавил он.

    Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина должна либо обладать ядерным оружием, либо быть частью какого-либо альянса.

    В офисе Зеленского сообщили, что это сообщение не соответствует действительности.

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    19 октября 2024, 09:35 • Новости дня
    В Кремле заявили о готовности Путина к диалогу по Украине
    В Кремле заявили о готовности Путина к диалогу по Украине
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин был и остается открыт к диалогу по урегулированию на Украине, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Путин неоднократно говорил и подтверждал, что он был и остается открытым для коммуникации, для разговора», – подчеркнул представитель Кремля.

    Также Песков приветствовал готовность канцлера ФРГ Олафа Шольца к диалогу с российским лидером.

    «Это важные слова, потому что еще совсем недавно Германия была среди остальных стран коллективного Запада, которые полностью исключали какие-либо контакты с Путиным», – подчеркнул он.

    При этом представитель Кремля отметил, что в данный момент ни Германия, ни США пока не инициировали контактов с Путиным касательно ситуации на Украине. Однако Песков заметил, что слова Шольца о готовности к диалогу в данный момент не подкреплены какой-либо реальной готовностью.

    «Последуют ли за этим какие-то инициативы – время покажет», – указал он.

    В заключение представитель Кремля отметил, что любая война заканчивается миром, однако в ситуации с Украиной для России главное – защитить себя.

    «Нам главное – решить наши интересы безопасности. Собственно, то, что предлагалось сделать до СВО, и то, что было отвергнуто», – резюмировал Песков.

    Ранее Путин назвал условие, при котором Россия будет вести диалог с Украиной.

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    18 октября 2024, 12:06 • Новости дня
    Путин заявил о превосходстве БРИКС над «Большой семеркой» по ВВП

    Путин сообщил, что совокупный ВВП БРИКС превысил показатели G7 и продолжает расти

    Путин заявил о превосходстве БРИКС над «Большой семеркой» по ВВП
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин отметил значительное превышение ВВП стран БРИКС над показателями «Большой семерки», подчеркнув стабильный рост экономик.

    По его словам, совокупный валовой внутренний продукт (ВВП) стран БРИКС уверенно превышает показатели стран «Большой семерки» и продолжает расти, передает ТАСС.

    Он также отметил, что это позитивно сказывается на глобальном экономическом развитии, подчеркивая важность укрепления позиций БРИКС на мировой арене.

    Кроме того, Путин заявил, что в 2024 году средние темпы роста ВВП в странах БРИКС прогнозируются на уровне 4%, что превышает показатель в странах «семерки» (1,7%) и ожидаемые общемировые показатели (3,2%).

    По мнению главы государства, страны БРИКС играют значимую роль в глобальной экономике, и эта роль будет расти.

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    18 октября 2024, 10:59 • Новости дня
    ФОМ: Путину доверяют 78% россиян

    Tекст: Александра Юдина

    Президенту Владимиру Путину доверяют 78% россиян, а 79% уверены в его эффективной работе, при этом положительная оценка работы правительства повысилась до 54%, следует из опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

    Результаты опроса ФОМ, проведенного с 11 по 13 октября, свидетельствуют о том, что 78% россиян доверяют президенту РФ Владимиру Путину, а 79% считают, что он хорошо выполняет свои обязанности, передает ТАСС.

    Согласно данным опроса, 54% респондентов положительно оценили работу правительства России, что на три процентных пункта выше, чем в предыдущем исследовании. Также выяснилось, что 59% опрошенных уверены в успешной работе главы правительства Михаила Мишустина, это на один процентный пункт больше по сравнению с предыдущими данными.

    Что касается партийной поддержки, то «Единая Россия» получила 44% голосов опрошенных, уменьшив свои позиции на два процентных пункта. Уровень поддержки КПРФ снизился на один процентный пункт, составив 7%, в то время как ЛДПР осталась на прежнем уровне – 10%. «Справедливая Россия – За правду» и «Новые люди» получили по 3% поддержки, причем у первой партии это на один процентный пункт меньше, чем ранее.

    В опросе приняли участие 1,5 тыс. россиян.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, фонд «Общественное мнение» провел опрос с 4 по 6 октября, в котором уровень доверия к президенту России увеличился до 78%, а 79% россиян дали положительную оценку его деятельности.

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    20 октября 2024, 15:08 • Новости дня
    В Кремле сообщили о разговоре Путина с президентом Сербии
    В Кремле сообщили о разговоре Путина с президентом Сербии
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Сербии Александром Вучичем, сообщили в пресс-службе Кремля.

    Как сообщается на сайте Кремля, лидеры обменялись поздравлениями по случаю 80-летия освобождения Белграда от немецко-фашистских захватчиков.

    Также стороны выразили удовлетворение уровнем двусторонних отношений, которые основываются на духовной, культурной и исторической общности, единстве оценок прошлого и современности.

    «Была также обсуждена ситуация вокруг Украины. Владимир Путин дал оценку хода специальной военной операции. Лидеры условились и далее поддерживать личные контакты», – отмечается в сообщении.

    Ранее Вучич сообщил о проведении телефонных переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

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    18 октября 2024, 17:24 • Новости дня
    Путин: Переустройство миропорядка происходит естественным образом
    Путин: Переустройство миропорядка происходит естественным образом
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская сторона не пытается заниматься переустройством мира, новые центры силы возникают естественным образом, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главами СМИ стран БРИКС.

    «Что касается политического устройства. Вот здесь ваш египетский коллега <…> говорил о том, что мы заявляем и стремимся к переустройству миропорядка. Мы не стремимся на самом деле. Это происходит естественным образом. Мы просто говорим о том, что это неизбежный процесс, и мы должны соответствующим образом на это реагировать», – цитирует Путина ТАСС.

    Также в ходе встречи глава Российского государства отмечал, что к данному моменту 30 стран изъявили желание в той или иной степени сотрудничать с БРИКС, или так или иначе присоединиться к работе организации.

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    18 октября 2024, 12:45 • Новости дня
    Путин заявил об ускоренной переориентации транспортных потоков на надежных партнеров

    Путин: Россия ускоренно перенаправляет транспортные потоки на надежных партнеров

    Путин заявил об ускоренной переориентации транспортных потоков на надежных партнеров
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия активно перенаправляет транспортные потоки на надежных зарубежных партнеров, заявил президент Владимир Путин на Деловом форуме БРИКС.

    По его словам, с целью улучшения логистики в деловом совете БРИКС была учреждена отдельная подгруппа. Путин выразил благодарность представителям бизнеса за поддержку концепции постоянной логистической платформы, сообщает ТАСС.

    Президент также отметил, что дальнейший рост БРИКС будет все меньше зависеть от внешнего влияния. В рамках объединения создаются платформы для коммуникации, технологических и образовательных стандартов, а также финансовые системы и платежные инструменты.

    Эти меры направлены на достижение экономического суверенитета, который, по мнению Путина, усиливает потенциал стран и открывает новые возможности для их развития.

    Напомним, Путин прибыл прибыл в Центр международной торговли, где проходит пленарное заседание Делового форума БРИКС.

    На деловом форуме объединения Путин отметил, что ведущие представители бизнеса из всех стран-участниц активно работают совместно в таких сферах, как промышленность, энергетика, транспорт и инфраструктура, сельское хозяйство и цифровая экономика.

    Президент России также подчеркнул значительное превышение ВВП стран БРИКС над показателями «Большой семерки» и стабильный рост экономик.

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    18 октября 2024, 18:12 • Новости дня
    Путин объяснил отказ ехать на саммит G20 в Бразилию

    Путин отказался ехать на саммит G20 в Бразилию, чтобы не срывать его

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин заявил, что не поедет на саммит G20 в Бразилии, чтобы не срывать его. Об этом он заявил на встрече с руководителями СМИ стран БРИКС.

    «Мы же понимаем, что происходит вокруг России, и я понимаю», – сказал глава государства, комментируя возможность поездки на саммит в свете выдачи ордера МУС на его арест. При этом Путин подчеркнул, что с президентом Бразилии у него «прекрасные дружеские отношения», передает ТАСС.

    «Ну что же, я специально туда приеду, чтобы нарушить нормальную работу этого форума? Мы же прекрасно понимаем, и я понимаю, что даже если исключить этот МУС [в качестве ограничительного фактора], разговор будет только об этом. Мы фактически сорвем работу «двадцатки». Зачем? Мы же взрослые люди», – пояснил он.

    Форум «двадцатки» Путин считает полезным. «В принципе «двадцатка» – это хороший форум. Он полезный в целом. Если его, конечно, дальше не будут политизировать. Там попытки предпринимаются разного рода, но он создавался, и не так давно создавался как чисто экономическая платформа. Если это будет развиваться именно в таком ключе – это будет полезно», – считает президент.

    Путин добавил, что Международный уголовный суд не признается многими странами мира. «Международный уголовный суд не имеет универсального значения, это одна из международных организаций, юрисдикцию которой Россия не признает. Так же, как и многие другие страны мира. По-моему, США тоже не признают. Китай не признает, Турция», – сказал он.

    При этом ордер МУС  можно было бы легко обойти при необходимости, отметил президент. «Решения подобного рода очень легко обходятся. Ну совсем легко. Достаточно подписать межправсоглашение – и все. И юрисдикция Международного уголовного суда будет ограничена. У нас с Бразилией очень добрые, хорошие отношения, надежные, стабильные на протяжении очень многих лет, десятилетий. Поэтому, по большому счету, можно подписать межправсоглашение, и никто не будет поставлен в сложное положение. Вот и все, и дело с концом», – пояснил Путин.

    Ранее сообщалось, что бразильское руководство может пересмотреть решение об участии страны в Международном уголовном суде (МУС). Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не является участником Римского статута и не признает в связи с этим никакие решения Международного уголовного суда.

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    18 октября 2024, 17:05 • Новости дня
    Путин: США не остановят развитие Китая

    Путин: США «лет на 15 опоздали» и не смогут остановить развитие Китая

    Tекст: Дарья Григоренко

    Соединенные Штаты не смогут остановить экономическое развитие Китая, Вашингтон опоздал «на лет 15», и теперь их попытки сдержать Пекин оборачиваются против них самих, заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями СМИ стран БРИКС.

    «Соединенные Штаты опоздали лет на 15, они не смогут остановить развитие Китая, это невозможно сделать, так же как невозможно сказать Солнцу – не вставай, оно все равно поднимется. Есть объективные процессы экономического развития, они связаны с миллионом факторов. Эта попытка сдержать развитие Китая, она негативно отражается на экономике самих Соединенных Штатов. Они делают производство ряда своих товаров низкоконкурентоспособными», – отметил российский лидер, передает ТАСС.

    Ранее президент России Владимир Путин спрогнозировал, что экономики России, Китая, Индии и Саудовской Аравии будут демонстрировать «позитивный рост», а государства Африки и Юго-Восточной Азии – опережающий.

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    18 октября 2024, 16:57 • Новости дня
    Путин: Энергетические ресурсы в России просто безграничны
    Путин: Энергетические ресурсы в России просто безграничны
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Энергоресурсы в России «просто безграничные», их легко поставлять в Китай, так как у стран общая граница, которая не подвержена никаким колебаниям с точки зрения мировой политики, заявил президент Владимир Путин на встрече с руководителями СМИ стран БРИКС.

    «У нас с Китаем общая граница, не подвержена никаким колебаниям с точки зрения мировой политики, кстати, взаимоотношений Китая с США. Не нужно ничего через границы перемещать, по морю перемещать, по океану. Граница общая вся, а ресурсы энергетические в России просто безграничны», – передает ТАСС слова Путина.

    Он добавил, что Россия занимает четвертое место по доле в торговом обороте Китая.

    «Китай является нашим торгово-экономическим партнером номер один, но доля России растет. Сейчас доля России – четвертая в торговом обороте Китая. Это имеет значение для всех, мы очень внимательно каждый шаг измеряем. Китайские партнеры с удовольствием приобретают российские энергоносители, это самый надежный источник России», – сказал Путин.

    Ранее в пятницу Путин начал встречу с руководителями СМИ стран БРИКС.

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    20 октября 2024, 13:19 • Новости дня
    Вучич провел телефонные переговоры с Путиным

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Сербии Александр Вучич сообщил о проведении телефонных переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

    Вучич в телефонной беседе с Путиным выразил благодарность за поздравления с 80-й годовщиной освобождения Белграда от немецко-фашистских захватчиков. Вучич отметил, что сербский народ ценит участие подразделений Красной армии в освобождении города, передает ТАСС.

    «Уважаемые граждане Сербии, только что я завершил разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Мы, конечно же, говорили о 80-й годовщине освобождения Белграда. Я поблагодарил президента Путина за поздравления и указал на непоколебимый свободолюбивый дух сербского народа, выразил благодарность Сербии и нашего народа подразделениям Красной армии, которые совместно с сербскими подразделениями участвовали в освобождении столицы», – заявил Вучич.

    Ранее сообщалось, что президент Сербии Александр Вучич нарушил многолетнюю традицию и не поздравил с днем рождения президента России Владимира Путина.

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Глеб Простаков Глеб Простаков
      Когда российский фондовый рынок станет здоровым

      Дать населению заработать на вкладах и не пустить по миру банки. Способствовать росту фондового рынка, но не дать ему превратиться в один большой пузырь, который обогатит лишь часть населения, сделав богатых еще богаче, а бедных еще беднее. Решение всех этих противоречивых задач требует тонкой настройки со стороны правительства и Центробанка.

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    • Ольга Андреева Ольга Андреева
      У России особая гравитация

      В состязании с буржуазным благополучием страсть часто выигрывает. Главное сохранять это чувство Родины и собственной русскости. Тогда вы точно не окажетесь на обочине жизни.

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    • Сергей Худиев Сергей Худиев
      Кому нужны новые сталинские расстрелы

      Сталин, как и Иоанн Грозный – это воплощение мечты, что кто-то придет и казнит кого надо, и все проблемы будут решены. А необходимость в тщательном расследовании и прочие выдумки буржуазного правосудия только мешают наказать «зажравшихся». Подобная классовая ненависть всегда будет представлять собой соблазн для авантюристов.

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    • Макрон назначил Зеленскому лимит

      Президент Франции Эммануэль Макрон потребовал, чтобы страны ЕС выделили Украине не более 20 млрд евро из пятидесятимиллиардного кредита от «Большой семерки». В том, что касается мер поддержки Киева, Макрон вообще погрустнел. Что это – победа разума или победа жадности? Ни то ни другое.

    • Главный противник Санду. Кто он?

      В воскресенье в Молдавии пройдут президентские выборы – возможно, самые важные в истории страны. Главным противником действующего президента Майи Санду стал бывший генпрокурор Александр Стояногло. Но может ли он победить?

    • Зеленский опять угрожает России ядерной бомбой

      Владимир Зеленский предложил Западу выбор: или Украину принимают в НАТО, или она воссоздаст ядерную бомбу. Позднее он, правда, заявил, что его неправильно поняли. Это не так: с Зеленским уже все понятно.

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    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

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    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

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