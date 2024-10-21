Дать населению заработать на вкладах и не пустить по миру банки. Способствовать росту фондового рынка, но не дать ему превратиться в один большой пузырь, который обогатит лишь часть населения, сделав богатых еще богаче, а бедных еще беднее. Решение всех этих противоречивых задач требует тонкой настройки со стороны правительства и Центробанка.0 комментариев
Песков объяснил, почему Путин принимал президента ОАЭ у себя дома
Доверительные и дружеские отношения между президентом России Владимиром Путиным и президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном позволяют обсуждать важные вопросы в неформальной обстановке, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков отметил, что Путин принимал Аль Нахайяна у себя дома в подмосковной резиденции Ново-Огарево, передает РИА «Новости».
«Доверительные, давние и дружеские отношения позволяют именно в такой неформальной обстановке доверительно обсуждать самые серьезные вопросы», – заявил Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, опубликованном в Telegram-канале.
Песков добавил, что лидеры пользуются возможностью «под камеры сказать несколько слов», после чего продолжается свободное общение.
Ранее президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед бен Заид Аль Нахайян проехал по улицам Москвы на автомобиле «Аурус» в сопровождении мотоколонн.
Президент России Владимир Путин принял президента ОАЭ в своей подмосковной резиденции Ново-Огарево и обсудил за неформальным ужином все текущие вопросы.