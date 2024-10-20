Президент ОАЭ проехал по улицам Москвы на «Аурусе»

В РФ создали систему обнаружения украинских дронов «Т1-ам»

Россия разработала систему пеленгации «Т1-ам» для обнаружения украинских дронов

Tекст: Денис Тельманов

В России планируют испытания системы пеленгации «Т1-ам», модернизированной для работы через сотовую связь, сообщает ТАСС.

Технология предназначена для обнаружения беспилотников самолетного типа, которые передвигаются вдоль русел рек, чтобы избежать обнаружения системой ПВО.

Конструкторское бюро «Талламхо» сообщило, что прибор можно использовать для защиты тыловых объектов, и получен заказ на пробную партию для приграничных территорий России.



В «Талламхо» уточнили, что система пеленгации «Т1-ам» включает до 250 датчиков, которые размещаются вокруг объектов или вдоль границы.

При приближении дронов оператор видит зону пролета на карте, что позволяет оперативно направлять мобильные расчеты зенитчиков. Первая партия системы предназначена для защиты стратегического объекта в Белгородской области.

Конструкторское бюро «Талламхо» было создано в 2022 году в Грозном и специализируется на IT-разработках двойного назначения.