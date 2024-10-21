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Встреча Путина и президента ОАЭ продлилась почти до полуночи
Песков сообщил о неформальном ужине Путина с президентом ОАЭ в Ново-Огарево до полуночи
Президент России Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян провели неформальную встречу в Ново-Огареве, которая длилась почти до полуночи и охватила широкий круг вопросов, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Путин принял главу ОАЭ у себя дома, встреча состоялась в формате неформального ужина в Ново-Огареве. По словам Пескова, лидеры начали общение с очерчивания круга приоритетных вопросов, которые им хотелось бы обсудить, передает ТАСС.
Песков отметил, что беседа была насыщенной и доверительной, охватывая широкий круг вопросов. Официальные переговоры и посещение образовательного учреждения запланированы на сегодня.
Ранее Песков заявил, что доверительные и дружеские отношения между Путиным и президентом ОАЭ позволяют обсуждать важные вопросы в неформальной обстановке.
Мухаммед бен Заид Аль Нахайян отметил, что его визит в Россию подтверждает перспективы усиления сотрудничества Абу-Даби с Москвой.
Путин сообщил, что товарооборот между Россией и ОАЭ за последние три года вырос в три раза.