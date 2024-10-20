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Президент ОАЭ заявил о перспективах сотрудничества с Россией
Президент ОАЭ выразил уверенность в большом потенциале сотрудничества с Россией
Президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян отметил, что его визит в Россию подтверждает перспективы усиления сотрудничества с Москвой и Абу-Даби, несмотря на недостижение ожидаемого уровня товарооборота.
Он отметил, что его визит в Россию является доказательством того, что страны ждут впереди значительные достижения в совместной работе, сообщает РИА «Новости».
В ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным лидер ОАЭ подчеркнул, что хотя товарооборот между странами еще не достиг желаемого уровня, все же существует множество возможностей для укрепления связей. Он выразил уверенность в том, что текущее взаимодействие между Москвой и Абу-Даби может быть значительно расширено в ближайшем будущем.
Ал Нахайян также отметил, что ОАЭ рассматривает Россию как важного партнера в регионе и рассчитывает на дальнейшее развитие двусторонних отношений. Визит лидера ОАЭ в Россию рассматривается как шаг к укреплению экономического и политического сотрудничества между странами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявлял, что товарооборот между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами за последние три года вырос в три раза, а также отмечал значимость укрепления сотрудничества между двумя странами, особенно в энергетической и экономической сферах.