Президент ОАЭ выразил уверенность в большом потенциале сотрудничества с Россией

Tекст: Ольга Иванова

Он отметил, что его визит в Россию является доказательством того, что страны ждут впереди значительные достижения в совместной работе, сообщает РИА «Новости».

В ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным лидер ОАЭ подчеркнул, что хотя товарооборот между странами еще не достиг желаемого уровня, все же существует множество возможностей для укрепления связей. Он выразил уверенность в том, что текущее взаимодействие между Москвой и Абу-Даби может быть значительно расширено в ближайшем будущем.

Ал Нахайян также отметил, что ОАЭ рассматривает Россию как важного партнера в регионе и рассчитывает на дальнейшее развитие двусторонних отношений. Визит лидера ОАЭ в Россию рассматривается как шаг к укреплению экономического и политического сотрудничества между странами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявлял, что товарооборот между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами за последние три года вырос в три раза, а также отмечал значимость укрепления сотрудничества между двумя странами, особенно в энергетической и экономической сферах.

