  • Новость часаГосдума одобрила законопроект о круглогодичном призыве на срочную военную службу
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Зачем Трамп перешел в «партию войны» на Украине
    Медведев: Трамп попал в альтернативную реальность
    Венгрия ответила на призыв Трампа отказаться от российской нефти
    На Пугачеву подали в суд из-за слов о Дудаеве
    Минфин предложил изменения в Налоговый кодекс
    Власти объявили о планах продажи доли госпредприятий
    Минфин предложил ввести новый налог на букмекеров
    Путин назначил Гуцана генпрокурором России
    Эксперт объяснил слова Трампа о способности Украины вернуть «всю территорию»
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Языковой вопрос взорвет Украину изнутри

    Украина как была с 1991–2013 годов разделена по языковому признаку, так разделенной и осталась. Школьники Киева, которые выросли и сформировались в условиях майданной, русофобской пропаганды, продолжают использовать русский язык как основной для коммуникации друг с другом.

    2 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Русский интеллектуал снова рискует попасть в ловушку двоемыслия

    Большинство и в культуре, и в других интеллектуальных сферах по-прежнему занимает нейтральную позицию: моя хата с краю, я занимаюсь чистым искусством (наукой), отстаньте от меня со своей СВО. Для таких людей «кшатрий» равносилен фельдфебелю, которого дали ему в Вольтеры.

    7 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Немцы и оружие несовместимы

    Необходим сильный бундесвер для эффективного сдерживания и обороны, говорит германский канцлер Мерц. Так мы все это проходили. Ну, не мы, конечно, а наши деды-отцы. Хотя все мы, русские люди разных поколений, не понимаем одного – почему немцам вообще после того, что они натворили, позволили снова брать в руки оружие.

    12 комментариев
    24 сентября 2025, 12:49 • Новости дня

    МИД Израиля сообщил об отказе «Флотилия стойкости» выгрузить помощь для Газы

    Флотилия «Сумуд» не выгрузила гуманитарную помощь для Газы в Ашкелоне

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Правозащитники, прибывшие на судах «Флотилия стойкости» («Сумуд») к берегам Израиля, не согласились осуществить разгрузку гуманитарного груза для сектора Газа в порту Ашкелона.

    Флотилия «Сумуд», состоящая из примерно десяти судов под флагами разных стран, отказалась выгрузить гуманитарную помощь для Газы в израильском порту Ашкелон, передает ТАСС.

    Министерство иностранных дел Израиля заявило, что организаторы флотилии отвергли предложение о мирной разгрузке груза в израильском порту. В заявлении МИД говорится: «Флотилия [палестинского движения] ХАМАС отвергает предложение Израиля мирно разгрузить гуманитарную помощь в Ашкелоне.

    Вместо этого ее главари выбирают незаконный путь вторжения в зону боевых действий и нарушения законной морской блокады [сектора Газа]». Также израильская сторона считает, что целью акции является поддержка ХАМАС, а не оказание реальной гуманитарной помощи мирным жителям Газы.

    Среди участников флотилии – шведская правозащитница Грета Тунберг. Состав флота прибыл к берегам Туниса 7 сентября, после чего направился к сектору Газа, чтобы попытаться прорвать морскую блокаду. Израиль ранее предупреждал, что не допустит входа судов флотилии в зону активных боевых действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военно-транспортные самолеты ОАЭ осуществили доставку гуманитарной помощи в труднодоступные районы сектора Газа.

    Москва выразила обеспокоенность гуманитарной катастрофой на палестинских территориях и считает восстановление переговоров между сторонами главным условием деэскалации конфликта.

    21 сентября 2025, 18:28 • Новости дня
    Нетаньяху заявил, что будет бороться против государственности Палестины
    Нетаньяху заявил, что будет бороться против государственности Палестины
    @ Denes Erdos/AP/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил о готовности выступить против признания палестинской государственности на международных площадках, включая ООН.

    Израильское правительство намерено бороться с попытками признания палестинской государственности на всех возможных международных площадках, включая ООН, заявил Нетаньяху, передает ТАСС.

    По его словам, Израиль будет бороться с «клеветнической пропагандой» и против призывов к созданию палестинского государства, поскольку таковое «поставит под угрозу наше существование и станет абсурдной наградой для терроризма».

    Нетаньяху также сказал, что уже в середине следующей недели посетит США для участия в 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН и проведения встречи с президентом США Дональдом Трампом.

    Премьер заявил, что представит в ООН правду Израиля и изложит свое видение «истинного мира, мира, проистекающего из силы».

    В воскресенье государство Палестина признали Канада, Австралия и Британия.

    Премьер Канады Марк Карни заявил, что палестинское руководство обязалось провести необходимые реформы и всеобщие выборы в 2026 году.

    Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас сообщил, что Палестина проведет комплекс реформ в ответ на признание Британией независимости Палестинского государства.

    Комментарии (27)
    22 сентября 2025, 13:24 • Новости дня
    Эксперт: Признание Палестины вызывает глубокий общественно-политический раскол в Израиле

    Политолог Ципис: У Израиля нет инструментов для борьбы с мировым признанием Палестины

    Эксперт: Признание Палестины вызывает глубокий общественно-политический раскол в Израиле
    @ SHAWN THEW/EPA/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Признание Палестины рядом стран может привести к вооруженным столкновениям на улицах Израиля и даже к попытке захвата власти ультраправыми сионистами. Но это не помешает становлению Палестинского государства, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Саймон Ципис. Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал «бороться» с признанием Палестины.

    «Палестинское государство будет провозглашено. Это можно считать неизбежным фактом, не зависящим от признания со стороны какой-либо отдельной страны, будь то Великобритания или Франция. Соответствующие заявления Парижа или Лондона лишь придают больше звучания этому дискурсу на международной арене», – отметил Саймон Ципис, эксперт в области международных отношений и национальной безопасности.

    «Впрочем, признание Палестины рядом стран может вызвать глубокий общественно-политический раскол в Израиле и даже привести к гражданским столкновениям на улицах с участием ряда этнических объединений, в том числе арабов, а также ультраправых религиозных сил. Последние попытаются любой ценой не допустить образования Палестинского государства», – спрогнозировал спикер.

    «Не исключена даже попытка вооруженного переворота и захвата власти какой-либо из групп активистов, например – ультраправыми сионистами. Но это никак не изменит вектора к признанию Палестины. Более того, у Тель-Авива даже в дипломатическом поле почти не остается инструментов для борьбы, обещанной Нетаньяху. На мой взгляд, становлению Палестинского государства не помешает даже гипотетическое вето США», – считает аналитик.

    Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о готовности «бороться» с признанием Палестинского государства, которое, по его словам, «поставит под угрозу существование Израильского государства», пишет Times of Israel.

    «У меня есть четкое послание тем лидерам, которые признают Палестинское государство после ужасной бойни 7 октября: вы вручаете ценнейшую награду террору», – сказал премьер. «Этого не произойдет, – продолжил он. – Палестинское государство не будет создано к западу от Иордана».

    Политик пообещал объявить о дальнейших действиях Тель-Авива по этому вопросу после своего возвращения из США на следующей неделе. Нетаньяху планирует выступить против признания палестинской государственности на 80-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке и провести встречу с главой Белого дома Дональдом Трампом.

    «Не позволяйте джихадистской идеологии диктовать вам политические решения», – написал МИД Израиля на своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), обращаясь к странам, объявившим или готовым признать Палестинское государство.

    Днем ранее Великобритания, Канада, Австралия и Португалия объявили об официальном признании Палестинского государства, указав, что это единственный путь к установлению мира в регионе. Британский премьер Кир Стармер заявил, что это решение не станет «наградой для ХАМАС», а будет означать, что у палестинского движения «нет будущего, а также никакой роли в правительстве и в обеспечении безопасности».

    Премьер Канады Марка Карни заявил, что палестинские власти взяли на себя обязательство провести необходимые реформы и всеобщие выборы в 2026 году. По его словам, новшества приведут к коренным изменениям системы управления, при этом в электоральной кампании не сможет участвовать ХАМАС. Также запланирована демилитаризация будущего государства.

    Саудовская Аравия и Франция проведут в понедельник в Нью-Йорке консультации, после которых ожидается признание Парижем палестинской государственности. С аналогичными заявлениями, вероятно, выступят Андорра, Бельгия, Люксембург, Мальта и Сан-Марино. В ХАМАС указали на важность этих решений, но призвали к «практическим мерам для прекращения войны в секторе Газа и недопущения аннексии Западного берега реки Иордан», сообщает ТАСС.

    Европейские страны заявили о готовности признать Палестину в ООН и осудили Израиль за действия в Газе, однако конкретные шаги практически отсутствуют, пишет The New York Times. Европейский союз предложил повысить тарифы на израильские товары, однако решение не согласовано из-за противодействия ряда государств, особенно Германии.

    В отдельных странах, таких как Испания, введен запрет на поставки оружия Израилю, а Бельгия объявила о планах запретить импорт товаров с израильских поселений на Западном берегу. Еврокомиссия предложила приостановить часть торгового соглашения с Израилем, что может лишить страны ЕС преференций на миллиарды евро, но этот шаг также не получил широкой поддержки.

    В свою очередь израильская политическая элита, включая крайне правого министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира, выступила за немедленную аннексию Западного берега и демонтаж Палестинской автономии. Бен-Гвир назвал признание «наградой для убийц», имея в виду боевиков ХАМАС, и пообещал внести на следующее заседание правительства предложение о распространении суверенитета на спорные территории, передает Al Jazeera.

    Оппозиционный политик Бенни Ганц заявил, что признание Палестины только укрепит позиции ХАМАС, усугубит ситуацию с заложниками и может отдалить возможность их освобождения. В то же время левый депутат Офер Кассив назвал шаг Британии «правильным направлением», подчеркнув, что признание – лишь первый шаг, за которым должны последовать реальные меры, включая эмбарго на поставки оружия Израилю ради прекращения «геноцида в Газе».

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что безопасность Израиля невозможна без признания права палестинцев на собственное государство. При этом, по его мнению, заявления западных лидеров по этому вопросу носят неоднозначный характер, поскольку они рассчитывают, что в ближайшем будущем «им будет нечего признавать».

    Комментарии (0)
    23 сентября 2025, 15:10 • Видео
    «Поворотный момент». Куда выруливает Трамп?

    После церемонии прощания с Чарли Кирком – создателем трамповского «комсомола» – президент США Дональд Трамп написал в социальных сетях, что это «поворотный момент». Америку действительно ждут большие перемены.

    Комментарии (0)
    22 сентября 2025, 22:34 • Новости дня
    Макрон объявил о признании Францией государственности Палестины
    Макрон объявил о признании Францией государственности Палестины
    @ PsnewZ/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Франции Эмманюэль Макрон на конференции по палестинскому вопросу в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке объявил о признании государственности Палестины.

    Президент Франции Эмманюэль Макрон на конференции по палестинскому вопросу в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке объявил о признании государственности Палестины, передает ТАСС.

    «В соответствии с историческим обязательством моей страны на Ближнем Востоке, за мир между Израилем и палестинцами, Франция сегодня признала Государство Палестина», – заявил Макрон.

    Президент Франции Эмманюэль Макрон рассматривает признание Палестины в качестве дипломатического рычага для давления на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

    Израиль пригрозил закрыть французское консульство в Иерусалиме из-за позиции Парижа по Палестине.

    Президент Франции Эммануэль Макрон получил отказ во въезде в Израиль, пока не изменит свою позицию по палестинскому вопросу.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о своей готовности «бороться» с признанием Палестинского государства и назвал этот шаг угрозой для существования Израиля.

    Комментарии (5)
    21 сентября 2025, 16:17 • Новости дня
    Британия признала Государство Палестина

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Британский премьер-министр Кир Стармер заявил, что Соединенное Королевство официально признает Государство Палестина.

    «Сегодня, чтобы возродить надежду на мир для палестинцев и израильтян и решение конфликта путем создания двух государств, Соединенное Королевство официально признает Государство Палестина», – написал Стармер в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) .

    Напомним, в воскресенье государственность Палестины также признали Канада и Австралия.

    Ранее сообщалось, что 10 стран намерены признать Палестину 22 сентября.

    Комментарии (4)
    23 сентября 2025, 20:10 • Новости дня
    Эрдоган назвал ситуацию в Газе «дном человечества»
    Эрдоган назвал ситуацию в Газе «дном человечества»
    @ Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Турции Тайип Эрдоган выступил на Генеральной Ассамблее ООН, где продемонстрировал фотографии женщин из сектора Газа.

    Эрдоган заявил, что инфраструктура анклава полностью разрушена, а происходящее в Газе он назвал «дном человечества», передает ТАСС.

    Глава Турции подчеркнул, что все страны, которые еще не признали Палестину, должны сделать это «как можно скорее». По его словам, в Газе происходит не война, а геноцид, который совершается оснащенной армией, а действия Израиля привели к гибели 250 журналистов.

    Эрдоган заявил, что атака Израиля на Катар показывает, что правительство премьера Биньямина Нетаньяху полностью оторвано от реальности.

    Он также сообщил, что переговоры в Стамбуле по урегулированию конфликта на Украине способствовали обмену пленными, и Турция продолжит усилия по достижению прекращения огня.

    Напомним, Канада, Австралия и Британия признали государственность Палестины.

    Ранее комиссия ООН признала действия Израиля в Газе геноцидом.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал нынешний этап палестино-израильского конфликта самым трагичным.

    Комментарии (8)
    22 сентября 2025, 10:38 • Новости дня
    Израильские политики осудили решение Британии официально признать Палестину
    Израильские политики осудили решение Британии официально признать Палестину
    @ Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Объявление Британии о признании Государства Палестина вызвало резкую реакцию среди израильских политиков и призывом к немедленной аннексии Западного берега, сообщает Al Jazeera.

    Великобритания официально признала Государство Палестина, что вызвало резкую реакцию среди израильских политиков и общества, передает Al Jazeera.

    Новость о решении британского премьер-министра Кира Стармера стала поводом для обсуждения и негодования как среди сторонников правительства Биньямина Нетаньяху, так и среди его оппонентов.

    Израильская политическая элита, включая крайне правого министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира, выступила за немедленную аннексию Западного берега и демонтаж Палестинской автономии. Бен-Гвир назвал признание «наградой для убийц», имея в виду боевиков ХАМАС, и пообещал внести на следующее заседание правительства предложение о распространении суверенитета на спорные территории.

    Оппозиционный политик Бенни Ганц заявил, что признание Палестины только укрепит позиции ХАМАС, усугубит ситуацию с заложниками и может отдалить возможность их освобождения. По его словам, западные лидеры должны оказывать максимальное давление на ХАМАС для передачи заложников, а не идти на уступки.

    В то же время левый депутат Офер Кассив назвал шаг Британии «правильным направлением», подчеркнув, что признание – лишь первый шаг, за которым должны последовать реальные меры, включая эмбарго на поставки оружия Израилю ради прекращения «геноцида в Газе». Кассив ранее поддержал иск ЮАР против Израиля в Международном суде ООН, за что был временно отстранен от работы в Кнессете.

    Среди израильтян, опрошенных журналистами, мнения разделились: одни считают решение Британии незначительным и символическим, другие видят в нем поддержку врагов Израиля. Некоторые отмечают, что внешнее признание Палестины не изменит положения дел на местах, а подобные жесты воспринимаются как политические игры, не влияющие на безопасность и повседневную жизнь граждан.

    Ранее Канада, Австралия и Британия признали государственность Палестины.

    Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас пообещал провести реформы после решения Британии.

    Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал бороться против признания Палестины государством.

    Комментарии (3)
    21 сентября 2025, 19:08 • Новости дня
    Нетаньяху: Палестинского государства не будет к западу от реки Иордан

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Государство Палестина не появится к западу от реки Иордан, заявил израильский премьер Биньямин Нетаньяху в воскресенье, говоря о признании палестинской государственности Британией, Канадой и Австралией.

    «Палестинского государства не будет. Палестинского государства к западу от реки Иордан не будет», – цитирует Нетаньяху ТАСС.

    Также Нетаньяху заявил о готовности выступить против признания палестинской государственности на международных площадках, включая ООН.

    В воскресенье государство Палестина признали Канада, Австралия и Британия.

    Комментарии (0)
    22 сентября 2025, 08:33 • Новости дня
    Власти Японии назвали признание Палестины делом времени

    Кабмин Японии назвал признание Палестины вопросом подходящего времени

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Токио продолжает настаивать на необходимости двухгосударственного решения в вопросе Ближнего Востока, считая признание Палестины лишь вопросом подходящего момента, заявил в ходе пресс-конференции генеральный секретарь кабинета министров Ёсимаса Хаяси.

    По его словам, Япония проведет всесторонний анализ ситуации после заявлений ряда стран о признании Государства Палестина, сообщает РИА «Новости».

    Хаяси подчеркнул: «Пока Япония поддерживает решение о двухгосударственном решении, вопрос не в том, признавать ли это государство, а в том, когда это произойдет. Мы проведем всесторонний анализ, внимательно следя за изменениями ситуации».

    Токио продолжает выступать за реализацию двухгосударственной схемы, при которой Палестина и Израиль могли бы мирно сосуществовать. По словам Хаяси, приоритетом сейчас является обеспечение устойчивого существования Палестины наряду с Израилем.

    Ранее глава МИД Японии Такэси Иваей отмечал, что нынешняя обстановка не способствует продвижению идеи двухгосударственного решения. В Палестине позиция Японии встретила критику: министр иностранных дел Палестины Кармен Агабекян-Шахин назвала отказ признавать Палестину прискорбным и выразила надежду, что японское правительство все же изменит свое решение в ближайшее время.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль пригрозил Франции после заявления Парижа о готовности признать Государство Палестина. Кабмин Британии потребовал от главы правительства Кира Стармера признания Палестины. Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о намерении официально признать Палестину на Генассамблее ООН в сентябре.

    Комментарии (3)
    21 сентября 2025, 17:38 • Новости дня
    Аббас пообещал Британии проведение реформ

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Палестине планируется провести комплекс реформ в ответ на признание Британией независимости Палестинского государства, заявил глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас.

    Аббас «высоко оценил признание Британией независимого Государства Палестина, назвав его важным шагом на пути к достижению справедливого и прочного мира», сообщили в канцелярии ПНА, передает ТАСС.

    Аббас отметил, что продолжит выполнять реформы, согласованные в рамках договоренностей с Лондоном.

    Напомним, в воскресенье государственность Палестины признали Канада, Австралия и Британия.

    Канадский премьер Марк Карни сообщил, что палестинские власти взяли на себя обязательство провести необходимые реформы и всеобщие выборы в 2026 году.

    Комментарии (0)
    21 сентября 2025, 16:09 • Новости дня
    Канада признала государственность Палестины

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Канадская сторона признает государственность Палестины, об этом заявил канадский премьер-министр Марк Карни в воскресенье.

    Канада признает Государство Палестина, Оттава предлагает партнерство в «построении надежды на мирное будущее» Палестине и Израилю, указал Карни, передает ТАСС.

    Напомним, Израиль сделал заявление в ответ на признание Палестины Францией. Британский кабмин потребовал от премьера страны Кира Стармера признать Государство Палестина.

    Комментарии (0)
    21 сентября 2025, 16:17 • Новости дня
    Австралия признала государственность Палестины

    Tекст: Дарья Григоренко

    Австралия официально признала независимость и суверенитет Государства Палестина, говорится в заявлении австралийского премьер-министра Энтони Альбанезе и главы МИД Австралии Пенни Вонг.

    «Начиная с сегодняшнего дня, воскресенья 21 сентября 2025 года, Австралийский Союз официально признает независимое и суверенное Государство Палестина», – говорится в заявлении, передает РИА «Новости».

    В воскресенье Канада признала государственность Палестины.

    Напомним, Израиль сделал заявление в ответ на признание Палестины Францией. Британский кабмин потребовал от премьера страны Кира Стармера признать Государство Палестина.

    Комментарии (0)
    21 сентября 2025, 16:38 • Новости дня
    Палестинские власти пообещали провести всеобщие выборы в 2026 году

    Tекст: Дарья Григоренко

    Палестинские власти взяли на себя обязательство провести необходимые реформы и всеобщие выборы в 2026 году, говорится в заявлении премьер-министра Канады Марка Карни.

    По его словам, реформы затронут коренное изменение системы управления, при этом в выборах не сможет участвовать движение ХАМАС, а также запланирована демилитаризация палестинского государства, передает РИА «Новости».

    Карни подчеркнул, что обязательства были даны как Канаде, так и международному сообществу. Он отметил, что проведение реформ и выборов станет важным шагом на пути к изменению политической ситуации на палестинских территориях.

    Кроме того, премьер-министр Канады заявил, что нынешнее правительство Израиля «методично работает» над тем, чтобы не допустить создания палестинского государства. Эта позиция, по словам Карни, затрудняет продвижение мирного процесса в регионе.

    В воскресенье Канада признала государственность Палестины.

    Напомним, Израиль сделал заявление в ответ на признание Палестины Францией. Британский кабмин потребовал от премьера страны Кира Стармера признать Государство Палестина.

    Комментарии (0)
    21 сентября 2025, 14:34 • Новости дня
    Israel Hayom: Израиль могут отстранить от матчей УЕФА

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В ближайшие дни исполком УЕФА планирует обсудить отстранение израильских клубов и сборных от участия в европейских турнирах, сообщил источник в прессе.

    Вопрос об исключении израильских клубов и сборных из турниров УЕФА могут рассмотреть на заседании исполкома организации 23 сентября, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Israel Hayom.

    Источник издания сообщил, что Катар якобы оказывает давление на членов исполкома, большинство из которых поддерживает идею отстранения Израиля. Израиль рассчитывает на поддержку Германии и Венгрии в блокировании решения.

    Ранее 12 стран Ближнего Востока, включая Палестину, Саудовскую Аравию и Катар, призвали ФИФА исключить израильские команды из международных соревнований из-за ситуации в секторе Газа.

    Напомним, комиссия ООН признала действия Израиля в Газе геноцидом.

    До этого израильский МИД называл доклад ООН о ситуации с голодом в секторе Газа сфабрикованным.

    Комментарии (0)
    22 сентября 2025, 14:53 • Новости дня
    Axios: Нетаньяху планирует запросить у Трампа одобрение аннексии территорий

    Tекст: Дарья Григоренко

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху стремится получить одобрение президента США Дональда Трампа на аннексию палестинских территорий, сообщили СМИ.

    Как передает портал Axios со ссылкой на израильских чиновников, «Нетаньяху хочет получить зеленый свет от Трампа, прежде чем приступать к любым аннексиям», пишет РИА «Новости».

    По информации портала, на прошлой неделе Нетаньяху лично встретился с госсекретарем США Марко Рубио в Иерусалиме. Премьер рассказал, что рассматривает разные сценарии по вопросу аннексии и сталкивается с серьезным давлением внутри правящей коалиции, которая требует присоединения 60% Западного берега реки Иордан.

    Однако администрация США не проявляет интереса к такому развитию событий, опасаясь, что это может навредить «Авраамовым соглашениям» между Израилем и арабскими странами. Представители США подчеркнули, что сейчас их приоритет – прекращение войны в Газе, освобождение заложников и согласование дальнейших действий.

    Кроме того, как стало известно порталу Axios от арабских чиновников, Дональд Трамп на ближайшей встрече в Нью-Йорке планирует обсудить с лидерами Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара, Египта, Иордании и Турции «американские принципы мира» для Ближнего Востока. Один из источников сообщил, что Трамп хочет получить обратную связь и поддержку новой инициативы США по прекращению войны, чтобы затем продвигать план дальше.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что палестино-израильский конфликт пребывает в самой острой и трагичной фазе за всю свою историю.

    Напомним, в воскресенье Государство Палестина признали Канада, Австралия и Британия. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал бороться против признания Палестины государством. Он также заявил, что Государство Палестина не появится к западу от реки Иордан.

    Комментарии (0)
    21 сентября 2025, 22:13 • Новости дня
    Sic Noticias: Португалия официально признала государство Палестина

    Tекст: Ирма Каплан

    Португалия официально признала государство Палестина, добавив свою позицию к девяти другим странам, которыми являются Франция, Андорра, Австралия, Бельгия, Канада, Люксембург, Мальта, Великобритания и Сан-Марино.

    В воскресенье Португалия официально признала государство Палестина, о чем сообщил министр иностранных дел страны Пауло Ранжель из португальской миссии ООН в Нью-Йорке, передает телеканал Sic Noticias.

    Эта позиция принята совместно с девятью другими странами. Президент республики поддерживает решение правительства.

    Португалия выступает за создание двух суверенных государств, Израиля и Палестины, чтобы жить в мире. Признанием Палестины она хочет проложить путь к умеренному решению конфликта без радикализма.

    Противники этого решения в Португалии считают, что критерии международного права, необходимые для признания, в частности, определенной территории со стабилизированными географическими территориями и границами, а также эффективного правительства, способного осуществлять контроль над этой территорией, не выполнены.

    Напомним, ранее сообщалось, что 10 стран намерены признать Палестину 22 сентября.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в воскресенье, 21 сентября, Канада признала  государственность Палестины. Это же сделала Австралия. Израиль сделал заявление в ответ на признание Палестины Францией. Британский премьер-министр Кир Стармер заявил, что Соединенное Королевство официально признала Палестину.

    Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в воскресенье, говоря о признании палестинской государственности Британией, Канадой и Австралией, заявил, что Палестинского государства не будет к западу от реки Иордан.

    Комментарии (0)
    Главное
    Песков отверг сравнение Трампом России с «бумажным тигром»
    Еврокомиссар пообещал создать «стену дронов» вдоль границы с Россией
    Совфед единогласно одобрил Краснова на пост главы Верховного суда
    Экс-чиновника Росимущества Авакяна нашли мертвым в консульстве Армении
    Секретная служба США начала расследование поломок эскалатора и суфлера в ГА ООН
    В России предложили ограничить возврат товаров на маркетплейсах
    Умерла Клаудия Кардинале

    Зачем китайские суда заходят в крымские порты

    Недавно Китай впервые начал закупать подсанкционный российский СПГ, а теперь китайские суда стали заходить в крымский порт Севастополь. КНР начала смелее нарушать западные санкции. И это может говорить о кардинальной смене стратегии Китая, который раньше осторожничал, а теперь готов пойти на более острую конфронтацию с США. Однако есть и второй – менее выгодный для России – вариант развития событий. Какой? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия сделала США «джентльменское предложение» по ДСНВ

    Россия намерена придерживаться норм ДСНВ даже после истечения его срока действия. По мнению экспертов, таким образом Москва демонстрирует себя в качестве ответственного актора системы глобального ядерного сдерживания. Тем не менее, как отметил Владимир Путин, эта мера будет жизнеспособной лишь при аналогичном ответе со стороны США. Какой сигнал Россия послала Штатам своим предложением? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия отразила налет украинских «шаров-террористов»

    В ходе ночной атаки на российские регионы Украина активно применяла вместе с беспилотниками воздушные шары. Это не первый такой случай, но ранее подобные атаки не были массовыми. Как говорят эксперты, малоразмерные шары, замаскированные под метеозонды, могут сбрасывать бомбы, проводить разведку и перегружать средства ПВО. Но у России накоплен огромный опыт по противостоянию этой угрозе, с которой страна сталкивалась еще в советское время. Подробности

    Перейти в раздел

    Зачем Трамп перешел в «партию войны» на Украине

    Украина может «вернуть все территории» и «пойти дальше», уверен президент США Дональд Трамп. Правда, это возможно только при поддержке ЕС и если оружие Киев и Брюссель будут закупать у Вашингтона, уточнил глава Белого дома. Эксперты спорят о том, что на самом деле скрывается за словами Трампа: переход на сторону «партии войны», троллинг Европы и Зеленского или желание заработать. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • «Поворотный момент». Куда выруливает Трамп?

      После церемонии прощания с Чарли Кирком – создателем трамповского «комсомола» – президент США Дональд Трамп написал в социальных сетях, что это «поворотный момент». Америку действительно ждут большие перемены.

    • Зачем США новые санкции против России

      В Евросоюзе заявили, что новый, 19-й, пакет антироссийских рестрикций согласован с администрацией президента США Дональда Трампа. При этом на словах Трамп против новых санкций и хочет продолжить переговоры с Москвой. Как это все понимать?

    • Запад вернет «ухилянтов» на Украину

      В Канаде начали требовать от мигрантов-мужчин с Украины урегулировать все правовые вопросы с украинским министерством обороны. Иными словами, страны Запада, выступающие за продолжение конфликта, начали пополнять ряды ВСУ «ухилянтами». И Канада – это только начало.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации