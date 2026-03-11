Трамп всеми силами пытается сменить руководителя Федеральной резервной системы (ФРС) США – и, скорее всего, этого добьется. Разберемся, как ФРС влияет на мировые финансы и как влияет на ФРС личность его председателя.6 комментариев
Системы ПВО Бахрейна, ОАЭ и Саудовской Аравии сработали из-за ракет и БПЛА
В ночь на среду силы ПВО Бахрейна, ОАЭ и Саудовской Аравии отражают ракетные и беспилотные атаки, сообщают министерства обороны стран Персидского залива.
В заявлении генштаба ВС Бахрейна отмечается, что средства противовоздушной обороны перехватили иранскую баллистическую ракету, передает РИА «Новости» со ссылкой на Sky News Arabia.
Министерство обороны ОАЭ заявило, что их системы ПВО отражают залп баллистических ракет, выпущенных «со стороны Ирана». Минобороны Саудовской Аравии сообщило, что в районе пустыни Руб-эль-Хали были перехвачены и уничтожены два беспилотных летательных аппарата, которые направлялись к крупнейшему нефтяному месторождению Шайба.
Как писала газета ВЗГЛЯД, иранский Корпус стражей исламской революции объявил о начале 36-й волны атак с использованием ракет и беспилотников по целям в Израиле и базам СШАна Ближнем Востоке. Ранее ВВС Израиля нанесли комбинированный удар по Тегерану и Тебризу.