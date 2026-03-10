Трамп всеми силами пытается сменить руководителя Федеральной резервной системы (ФРС) США – и, скорее всего, этого добьется. Разберемся, как ФРС влияет на мировые финансы и как влияет на ФРС личность его председателя.3 комментария
ООН выразила обеспокоенность ударами Израиля по энергоинфраструктуре Ирана
Управление Верховного комиссара ООН по правам человека выразило обеспокоенность ударами Израиля по энергоинфраструктуре Ирана.
Официальный представитель управления Равина Шамдасани отметила, что эти удары не были осуществлены исключительно в военных целях, что вызывает серьезные вопросы с точки зрения международного гуманитарного права, передает РИА «Новости».
«Мы обеспокоены влиянием этих ударов на право гражданского населения на здоровье, а также их влиянием на окружающую среду. Прогнозируемое влияние этих ударов на население и экологию ставят серьезный вопрос, были ли соблюдены обязательства в рамках международного гуманитарного права в плане пропорциональности и соблюдения мер предосторожности. Эти нападения, по всей видимости, не были осуществлены исключительно в военных целях», – заявила Шамдасани на брифинге в Женеве.
Напомним, США и Израиль нанесли удары по нефтехранилищам в Иране. Тегеран накрыло ядовитым дымом после ночной атаки на нефтехранилища.