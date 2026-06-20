Возрожденный анархизм государств, продолжающийся анархизм антиглобалистских движений и новый анархизм технофеодалов при любом раскладе не обещают предсказуемость и стабильность.6 комментариев
BRICS Hub: Россия и Иран увеличат товарооборот до 10 млрд долларов
Россия и Иран планируют увеличить взаимный товарооборот до 10 млрд долларов к 2030 году благодаря решению проблем с платежами.
Москва и Тегеран способны выйти на показатели взаимного товарооборота в 10 млрд долларов, сообщил руководитель иранского направления платформы BRICS Hub Мухаммад Абед Амири на полях мероприятий Россия – АСЕАН в Казани, передает ТАСС.
«Товарооборот между Ираном и Россией сейчас в районе 4 или 4,8 миллиарда [долларов]. Если тема платежей решается между Россией и Ираном в целом и странами БРИКС, то, скорее всего, где-то в районе 10 миллиардов будет», – отметил специалист. По его словам, между государствами существует огромный потенциал для развития бизнеса.
Кроме того, Амири подтвердил, что в Иране можно свободно расплачиваться российскими картами «Мир». Интеграция с местной платежной системой Shetab успешно завершена. Несмотря на ближневосточный кризис и временные перебои со связью, деловое сотрудничество между странами продолжает активно развиваться.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Центробанка Ирана Абдольнасер Хеммати анонсировал скорое завершение финального этапа объединения платежных систем двух стран.
Министр финансов России Антон Силуанов назвал увеличение взаимного товарооборота основной задачей экономического сотрудничества.
Посол исламской республики в Москве Казем Джалали ожидал начало приема российских карт на иранской территории к середине прошлого года.