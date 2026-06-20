При атаке ВСУ на Белгородскую область пострадали три мирных жителя

Tекст: Вера Басилая

«Три мирных жителя пострадали во время атак со стороны ВСУ», – сообщил оперативный штаб региона в Max.

В поселке Ракитное мужчина получил минно-взрывную травму. Ему оказали необходимую медицинскую помощь и отпустили лечиться амбулаторно. В поселке Пролетарский дрон сдетонировал на территории коммерческого объекта, в результате чего местный житель получил осколочное ранение плеча и был отправлен в больницу.

Кроме того, в Шебекино беспилотник атаковал автомобиль. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение, однако госпитализация ему не потребовалась.

Yесколько дней назад два мирных жителя Грайворонского округа получили осколочные ранения при ударе дрона по автомобилю.

До этого вражеские беспилотники ранили трех человек в Борисовском и Грайворонском округах.

В начале июня из-за детонации украинского дрона на территории коммерческого объекта в Шебекино пострадал один человек.