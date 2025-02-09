Снайпер в темноте уничтожил украинский гексакоптер «Баба-Яга»

Снайпер группировки «Днепр» сбил дрон «Баба-Яга» в Херсонской области

Tекст: Максим Попов

Как сообщило РИА «Новости», снайпер 18-й общевойсковой армии из группировки войск «Днепр» сбил украинский тяжелый дрон-бомбардировщик «Баба-Яга». Инцидент произошел ночью над левым берегом Днепра в Херсонской области. Военнослужащий с позывным «Пес» рассказал, что дрон был сбит из винтовки СВД, оснащенной тепловизионным прицелом.

Во время ночной операции пара тяжелых гексакоптеров «Баба-Яга» проводила разведку и бомбометание. Снайпер с помощью тепловизионного прицела обнаружил беспилотники противника и произвел несколько прицельных выстрелов. В результате, один из дронов потерял высоту и упал в лесополосе.

Кадры, снятые на тепловизор, установленный на винтовке, были предоставлены агентству.

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